Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Морской конфликт в Азове: ЕС обратился к РФ с просьбой по Украине
ГАЗ-12 ЗИМ «Гиперлайнер» — крутой проект нового российского авто
Произошло второе самоубийство анестезиолога за неделю
Кто ворует деньги РФ миллиардами: Кудрин вслух назвал виновных
Дачная реформа: 10 важных дел, которые надо сделать до 1 января
Свадьба взаймыЗачем россияне женятся в кредит и к чему это приводит
Украинцы недоумевают от «Азовского конфликта»: почему не стреляли
Свадьба Алибасова взбесила Садальского
Как ванна и душ вам вредят
Три продукта, которые помогут чувствовать себя лучше
«Соцсети за меня ведут агенты»: как Медведева теряет фанатов
Его боятся даже норвежцы: российский лыжник побеждает всех
Украина заявила о намерениях после инцидента в Азовском море
Самолет США вылетел к Черному морю из-за инцидента
Новые секреты Марианской впадины потрясли ученых (фото)
Метеорологи показали удивительные снимки Земли
В Норильске йорка сдуло ветром
Кошка стоя просила хозяина не идти на работу
Фоторепортажи
8Самые смешные фотографии дикой природы
14Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит
15:44 (мск), источник: Mail Новости

Художница-дайвер рисует картины маслом под водой

Абсолютно уникальная живопись.

Наверх

Дайвинг-инструктор и подводный художник Ольга Белка из России последние пять лет живет преимущественно в Таиланде. Там она учит дайвингу детей и взрослых. Но несколько лет назад Ольга решила объединить работу с любимым хобби — живописью.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

По словам художницы, как дайвер, она видит красоту подводного мира, которую не могут передать ни фотографии, ни видео. Поэтому Ольга решила делиться своими впечатлениями с помощью картин, которые сама рисует маслом с натуры во время погружений.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Каждая картина создается постепенно, за несколько погружений, которые длятся до полутора часов. Все картины Ольга полностью создает под водой. По словам художницы, она разработала уникальную технологию живописи в соленой воде, которая не только помогает без проблем рисовать на глубине, но и является безопасной для окружающей среды.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Кремль впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе
Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине
Танцуй и кайся. Как развлекалась дочь Петра I
Как выглядит бывшая советская база в Средиземном море (фото)
Чиновницу, сравнившую пенсионера с животным, уволили
Россияне вывели с валютных счетов миллиарды долларов
«Семь минут ужаса»: «Инсайт» готов совершить посадку на Марс
Спорт
«Соцсети за меня ведут агенты»: как Медведева теряет фанатов Российская фигуристка Евгения Медведева после этапа Гран-при во Франции рассказала о причинах ухода от Этери Тутберидзе
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
ГАЗ-12 ЗИМ «Гиперлайнер» — крутой проект нового российского авто Российский дизайнер Сергей Баринов, известный своими проектами по возрождению советской автоклассики, завершил работу над новым ярким проектом
Кино
Лобода, Брежнева, Ургант: звезды на премии «Золотой граммофон» Организаторы престижной музыкальной премии в 23-й раз наградили лауреатов
Недвижимость
У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье
В 2019 году цены на недвижимость резко пойдут в рост
7 признаков плохого ремонта
Минстрой предлагает изменить правила оплаты отопления
Дети
Леонид Якубович вышел в свет с повзрослевшей дочерью 20-летняя Варвара является поклонницей Гарри Поттера (фото)
Леди
54 подарка на Новый год 2019 до 1000 рублей Ты не успеешь оглянуться, как наступит главный праздник года, так что запасаться подарками нужно пораньше
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь