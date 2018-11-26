Художница-дайвер рисует картины маслом под водой
Абсолютно уникальная живопись.
Абсолютно уникальная живопись.
По словам художницы, как дайвер, она видит красоту подводного мира, которую не могут передать ни фотографии, ни видео. Поэтому Ольга решила делиться своими впечатлениями с помощью картин, которые сама рисует маслом с натуры во время погружений.
Каждая картина создается постепенно, за несколько погружений, которые длятся до полутора часов. Все картины Ольга полностью создает под водой. По словам художницы, она разработала уникальную технологию живописи в соленой воде, которая не только помогает без проблем рисовать на глубине, но и является безопасной для окружающей среды.
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