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16:38 (мск), источник: Индикатор

Обсидиан рассказал о социальной сети кавказцев палеолита

На основе анализа обсидиана ученые выяснили, что более 70 тысяч лет назад неандертальцы переносили этот минерал на расстояния до 250 километров для изготовления орудий. Результаты исследования позволяют лучше понять, как связи населения разных регионов развивались в древности.

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Работа поддержана грантом Президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда (РНФ). Статья ученых опубликована в Journal of Archaeological Science: Reports.

Месторождение обсидиана в Заюково (Баксан). А – обсидиан в горных породах, образовавшихся при извержении; B, C – обсидиановые валуны («бомбы»), различающиеся по цвету и форме | Источник: Journal of Archaeological Science: Reports

Обсидиан образуется, когда затвердевает выброшенная при извержении вулкана лава. С древности люди широко использовали его для создания орудий труда. Элементный состав обсидиана уникален не только для каждого вулкана, но и для каждого извержения. Это позволяет с большой точностью определить месторождение, из которого происходит обсидиан на конкретной археологической стоянке.

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Согласно проведенным ранее исследованиям, в палеолите в Центральной Европе и на Кавказе люди переносили обсидиан от одного поселения к другому, причем с течением времени расстояния его перевозки увеличились от 100 до более 700 километров.

В ходе новой работы ученые АНО «Лаборатория доистории» проанализировали образцы обсидиана с разных стоянок неандертальцев Центрального и Северо-Западного Кавказа, найденные в ходе новых и нескольких предыдущих экспедиций, и выяснили их элементный состав. Для многих артефактов он оказался практически идентичным, что говорит об их общем происхождении. Кроме того, ученые получили новые данные, которые говорят о том, что в среднем палеолите обсидиан из месторождений на Центральном Кавказе переносили на расстояния более 250 километров, на Северо-Западный Кавказ.

В то же время новые исследования показывают, что на Центральном Кавказе существовала иная культурная традиция, нежели у неандертальцев Северо-Западного Кавказа.

Как осуществлялось взаимодействие разных групп неандертальцев в этот период, археологам еще предстоит выяснить.

Работа выполнена совместно с учеными Калифорнийского университета (США) и Национального музея Республики Адыгея.

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