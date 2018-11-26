Обсидиан рассказал о социальной сети кавказцев палеолита

Работа поддержана грантом Президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда (РНФ). Статья ученых опубликована в Journal of Archaeological Science: Reports.

Месторождение обсидиана в Заюково (Баксан). А – обсидиан в горных породах, образовавшихся при извержении; B, C – обсидиановые валуны («бомбы»), различающиеся по цвету и форме | Источник: Journal of Archaeological Science: Reports

Обсидиан образуется, когда затвердевает выброшенная при извержении вулкана лава. С древности люди широко использовали его для создания орудий труда. Элементный состав обсидиана уникален не только для каждого вулкана, но и для каждого извержения. Это позволяет с большой точностью определить месторождение, из которого происходит обсидиан на конкретной археологической стоянке.

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Согласно проведенным ранее исследованиям, в палеолите в Центральной Европе и на Кавказе люди переносили обсидиан от одного поселения к другому, причем с течением времени расстояния его перевозки увеличились от 100 до более 700 километров.

В ходе новой работы ученые АНО «Лаборатория доистории» проанализировали образцы обсидиана с разных стоянок неандертальцев Центрального и Северо-Западного Кавказа, найденные в ходе новых и нескольких предыдущих экспедиций, и выяснили их элементный состав. Для многих артефактов он оказался практически идентичным, что говорит об их общем происхождении. Кроме того, ученые получили новые данные, которые говорят о том, что в среднем палеолите обсидиан из месторождений на Центральном Кавказе переносили на расстояния более 250 километров, на Северо-Западный Кавказ.

В то же время новые исследования показывают, что на Центральном Кавказе существовала иная культурная традиция, нежели у неандертальцев Северо-Западного Кавказа.

Как осуществлялось взаимодействие разных групп неандертальцев в этот период, археологам еще предстоит выяснить.