Пыльный апокалипсис: стена из песка накрыла китайский город (фото)

В китайскую провинцию Ганьсу пришла песчаная буря из пустыни Гоби. Больше всего досталось городу Чжанъе. По данным местных СМИ, высота пыльной стены в некоторых местах достигала 900 метров.

Местным жителям посоветовали не выходить на улицу, а если такая необходимость все-таки есть, то закрывать лицо плотной тканью.

Как говорят метеорологи, такие пыльные бури случаются довольно часто в засушливый сезон, когда ветер поднимает песок и сухую землю в пустыне Гоби и несет ее в расположенные неподалеку города. Если жителям Чжанъе осталось только справляться с последствиями и убирать песок, то в Пекине только готовятся встречать бурю в ближайшие дни.