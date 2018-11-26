Пыльный апокалипсис: стена из песка накрыла китайский город (фото)
Местные жители опубликовали пугающие кадры в соцсетях.
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Местные жители опубликовали пугающие кадры в соцсетях.
В китайскую провинцию Ганьсу пришла песчаная буря из пустыни Гоби. Больше всего досталось городу Чжанъе. По данным местных СМИ, высота пыльной стены в некоторых местах достигала 900 метров.
Местным жителям посоветовали не выходить на улицу, а если такая необходимость
Водителей также попросили воздержаться от поездок: в некоторых районах города видимость на дорогах была практически нулевая.
Как говорят метеорологи, такие пыльные бури случаются довольно часто в засушливый сезон, когда ветер поднимает песок и сухую землю в пустыне Гоби и несет ее в расположенные неподалеку города. Если жителям Чжанъе осталось только справляться с последствиями и убирать песок, то в Пекине только готовятся встречать бурю в ближайшие дни.
Northwest #China hit by #sandstorm as #Beijing is smothered in #smog#weather #Gansu https://t.co/pIz6sYCl6C pic.twitter.com/ENcjP9cT7a— Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) November 26, 2018
Huge #sandstorm engulfs parts of Gansu, China, reducing visibility to some 500m in some areas pic.twitter.com/kFvTWH5BsJ— China Xinhua News (@XHNews) November 26, 2018
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