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17:28 (мск), источник: Mail Новости

Пыльный апокалипсис: стена из песка накрыла китайский город (фото)

Местные жители опубликовали пугающие кадры в соцсетях.

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В китайскую провинцию Ганьсу пришла песчаная буря из пустыни Гоби. Больше всего досталось городу Чжанъе. По данным местных СМИ, высота пыльной стены в некоторых местах достигала 900 метров.

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Местным жителям посоветовали не выходить на улицу, а если такая необходимость все-таки есть, то закрывать лицо плотной тканью.

Водителей также попросили воздержаться от поездок: в некоторых районах города видимость на дорогах была практически нулевая.

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Как говорят метеорологи, такие пыльные бури случаются довольно часто в засушливый сезон, когда ветер поднимает песок и сухую землю в пустыне Гоби и несет ее в расположенные неподалеку города. Если жителям Чжанъе осталось только справляться с последствиями и убирать песок, то в Пекине только готовятся встречать бурю в ближайшие дни.

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