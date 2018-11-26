Во Флориде создали провокативные скульптуры из песка (видео)

В городе Ки-Уэст во Флориде собрались талантливые скульпторы со всего мира, чтобы посостязаться в искусстве песочных скульптур.

Международный конкурс песочных искусств проходит здесь уже в четвертый раз. У каждого из скульпторов имеются в распоряжении 7 тонн песка и 4 дня, чтобы создать свой шедевр.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/80125443-b53e-4196-aee8-d468b947ff70" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1255908" target="_blank">Песочное искусство показали во Флориде</a> Во время загрузки произошла ошибка.

В минувший уикенд за главную награду фестиваля боролись 8 лучших скульпторов, работающих с песком. Награду в категории «Выбор скульпторов» получил Эйб Уотерман из Канады.

В категории «Выбор жури» приз получил Дэн Белчер из США. Лучшими по версии посетителей стали американцы из Флориды Адам Рассел и Келли Левер.