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17:35 (мск), источник: Mail Новости

Во Флориде создали провокативные скульптуры из песка (видео)

Вместо приевшихся замков и драконов здесь творили настоящее искусство.

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В городе Ки-Уэст во Флориде собрались талантливые скульпторы со всего мира, чтобы посостязаться в искусстве песочных скульптур.

Международный конкурс песочных искусств проходит здесь уже в четвертый раз. У каждого из скульпторов имеются в распоряжении 7 тонн песка и 4 дня, чтобы создать свой шедевр.

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В минувший уикенд за главную награду фестиваля боролись 8 лучших скульпторов, работающих с песком. Награду в категории «Выбор скульпторов» получил Эйб Уотерман из Канады.

В категории «Выбор жури» приз получил Дэн Белчер из США. Лучшими по версии посетителей стали американцы из Флориды Адам Рассел и Келли Левер.

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