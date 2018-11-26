Во Флориде создали провокативные скульптуры из песка (видео)
Вместо приевшихся замков и драконов здесь творили настоящее искусство.
Вместо приевшихся замков и драконов здесь творили настоящее искусство.
В городе
Международный конкурс песочных искусств проходит здесь уже в четвертый раз. У каждого из скульпторов имеются в распоряжении 7 тонн песка и 4 дня, чтобы создать свой шедевр.
В минувший уикенд за главную награду фестиваля боролись 8 лучших скульпторов, работающих с песком. Награду в категории «Выбор скульпторов» получил Эйб Уотерман из Канады.
В категории «Выбор жури» приз получил Дэн Белчер из США. Лучшими по версии посетителей стали американцы из Флориды Адам Рассел и Келли Левер.
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