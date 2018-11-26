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17:55 (мск), источник: Индикатор

Жирафы предпочитают обедать в компании

Биологи выяснили, что для жирафов очень важно взаимодействовать с конкретными особями внутри своей группы. В частности, есть они предпочитают в компании друзей. Результаты опубликованы в журнале Animal Behaviour.

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Источник: CC0/aldonahawthorne

Жирафы, как и многие другие социальные животные, придирчиво выбирают себе наиболее близких сородичей внутри группы. Ранее ученые не знали, обусловлены ли такие связи случайностями и насколько они устойчивы.

В рамках новой работы биологи из Великобритании и Бразилии в течение двух лет следили за обитающими в Восточно-Африканской рифтовой долине на территории Кении жирафами. Уникальные рисунки на коже животных позволяли ученым идентифицировать отдельных особей. Оказалось, что многие животные образуют устойчивые пары для того, чтобы искать еду и есть ее.

Возможно, находиться рядом со знакомым партнером надежнее, так как в таком случае выше вероятность того, что он подаст сигнал о приближении хищников. Также это можно объяснить схожими предпочтениями в еде.
Зои Мюллер
Ведущий автор работы

Ученые считают, что подобные исследования помогают раскрыть сложное устройство сообществ животных. В результате такие данные могут существенно повлиять на способы охраны организмов и помочь лучше организовать их обитание в дикой природе.

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