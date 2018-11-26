«Мисс Москва» вышла замуж за короля Малайзии

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, церемония бракосочетания состоялась в концертном зале Barvikha Concert Hall в четверг, 22 ноября. Торжественное мероприятие прошло без алкоголя, а вся еда была халяльной. Islam News также уточняет, что король вышел к публике в малайзийской национальной одежде, а невеста предстала в русском наряде.

Издание также опубликовало фотографию с церемонии. Снимками поделились и некоторые гости.

Издание Rakyatku News уточняет, что еще до свадьбы Воеводина была замечена в хиджабе и, по некоторым данным, приняла ислам.