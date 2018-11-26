Зонд InSight успешно совершил посадку на поверхность Марса
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Спускаемый модуль InSight совершил успешную посадку на равнине Элизий у экватора Марса и связался с системами дальней связи НАСА, заявили участники миссии на
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Спускаемый модуль InSight совершил успешную посадку на равнине Элизий у экватора Марса и связался с системами дальней связи НАСА, заявили участники миссии на
Спускаемый аппарат InSight, предназначенный для первых в истории наблюдений за процессами в недрах красной планеты, сегодня стал официальным наследником другого
На его борту будет работать сейсмограф, а также геофизический термометр, который установят в 5-метровой скважине для измерений температуры недр Марса. Один из приборов зонда будет с высокой точностью отслеживать колебания вращения планеты, что поможет определить распределение массы в недрах планеты и лучше понять ее внутреннюю структуру.
Команде InSight удалось решить все эти проблемы и успешно отправить зонд к Марсу в мае этого года вместе с парой микроспутников MarCO-1. Сегодня они сыграли роль уникальной системы связи, передававшей информацию с посадочного модуля в режиме реального времени впервые в истории освоения Марса и дальнего космоса.
Как отметили ученые, зонды поддерживали связь даже во время тех сегментов процедуры посадки, когда связь с Землей должна была прерваться, и успели передать несколько фотографий Марса, полученных камерами Insight во время посадки.
Процедура посадки началась в 22 часа 47 минут по московскому времени, и всего через шесть минут зонд оказался на поверхности планеты. Связь с аппаратом была установлена в час ночи по Москве, когда InSight попал в зону видимости зонда Mars Odyssey. Все системы аппарата работают в номинальном режиме.
Как отметили ученые, остатки пылевой бури, начавшейся на Марсе еще в середине лета, не помешали посадке зонда — погода была «отличной», как заявили ученые, и уровень загрязненности воздуха был относительно низким.
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