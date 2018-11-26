Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Морской конфликт в Азове: ЕС обратился к РФ с просьбой по Украине
ГАЗ-12 ЗИМ «Гиперлайнер» — крутой проект нового российского авто
Причины и последствия случайного секса: научный взгляд
В России обнаружили двойника Меган Маркл
Дачная реформа: 10 важных дел, которые надо сделать до 1 января
Россия вносит реальный вклад в энергобезопасность Европы Путин вместе с Эрдоганом примет участие в мероприятиях по поводу строительства «Турецкого потока»
Украинцы недоумевают от «Азовского конфликта»: почему не стреляли
Свадьба Алибасова взбесила Садальского
Теща Марьянова собирается засудить Малахова за «Прямой эфир»
В сети нашли 9-летнюю копию Гермионы из «Гарри Поттера»
СМИ: Проститутка разгромила дорогой номер в Москве-Сити - видео
Видео: ответ РФ на вторжение украинских кораблей
Кто ворует деньги РФ миллиардами: Кудрин вслух назвал виновных
«Ущерб нанесен»: западные СМИ о конфликте в Азове
Судьба девушки, прыгнувшей в замерзшее озеро в нижнем белье
Тайна о внебрачном сыне Абдулова раскрыта - СМИ
У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье
В России рухнули цены на частные дома
Фоторепортажи
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
8Конфликт в Керченском проливе
23:12 (мск), источник: РИА Новости

Зонд InSight успешно совершил посадку на поверхность Марса

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Спускаемый модуль InSight совершил успешную посадку на равнине Элизий у экватора Марса и связался с системами дальней связи НАСА, заявили участники миссии на пресс-конференции в Лаборатории реактивного движения НАСА.

Наверх
Источник: AFP 2018

Спускаемый аппарат InSight, предназначенный для первых в истории наблюдений за процессами в недрах красной планеты, сегодня стал официальным наследником другого зонда-геолога НАСА, лендера «Финикс», севшего на Марс в мае 2008 года для поисков следов жизни и воды в его почве.

На его борту будет работать сейсмограф, а также геофизический термометр, который установят в 5-метровой скважине для измерений температуры недр Марса. Один из приборов зонда будет с высокой точностью отслеживать колебания вращения планеты, что поможет определить распределение массы в недрах планеты и лучше понять ее внутреннюю структуру.

Изначально в НАСА планировали, что InSight отправится к Марсу в марте 2016 года. Из-за неполадок в работе сейсмометра SEIS, изготовленного французскими инженерами и учеными по заказу CNES, его запуск был сдвинут на первую половину 2018 года.
Читайте также
Как происходит посадка на Марс?

Команде InSight удалось решить все эти проблемы и успешно отправить зонд к Марсу в мае этого года вместе с парой микроспутников MarCO-1. Сегодня они сыграли роль уникальной системы связи, передававшей информацию с посадочного модуля в режиме реального времени впервые в истории освоения Марса и дальнего космоса.

Как отметили ученые, зонды поддерживали связь даже во время тех сегментов процедуры посадки, когда связь с Землей должна была прерваться, и успели передать несколько фотографий Марса, полученных камерами Insight во время посадки.

Процедура посадки началась в 22 часа 47 минут по московскому времени, и всего через шесть минут зонд оказался на поверхности планеты. Связь с аппаратом была установлена в час ночи по Москве, когда InSight попал в зону видимости зонда Mars Odyssey. Все системы аппарата работают в номинальном режиме.

Источник: Reuters

Как отметили ученые, остатки пылевой бури, начавшейся на Марсе еще в середине лета, не помешали посадке зонда — погода была «отличной», как заявили ученые, и уровень загрязненности воздуха был относительно низким.

Читайте также:

 В Совете Европы прокомментировали ситуацию вокруг Керченского пролива
Лавров: Западу стало неудобно из-за действий Украины
ФСБ представила полную хронологию инцидента в Керченском проливе
Нурмагомедова в резкой форме отреагировал на вопросы СМИ
Танцуй и кайся. Как развлекалась дочь Петра I
Верховная рада утвердила введение военного положения на Украине
Раненый голубь сам пришел и постучался в ветеринарную клинику
Как выглядит бывшая советская база в Средиземном море (фото)
Спорт
«Время жестоко»: что говорят о Медведевой не в России После выступления в Гренобле поклонники фигурного катания, похоже, поделились на два лагеря
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
ГАЗ-12 ЗИМ «Гиперлайнер» — крутой проект нового российского авто Российский дизайнер Сергей Баринов, известный своими проектами по возрождению советской автоклассики, завершил работу над новым ярким проектом
Кино
Лобода, Брежнева, Ургант: звезды на премии «Золотой граммофон» Организаторы престижной музыкальной премии в 23-й раз наградили лауреатов
Недвижимость
Минстрой предлагает изменить правила оплаты отопления
До 5% российских сотрудников IKEA грозит сокращение
7 признаков плохого ремонта
В Москве снесли Ховринскую больницу (фото)
Дети
Дочь Натальи Ветлицкой травят в испанской школе Певица пожаловалась на жестокость подростков
Леди
54 подарка на Новый год 2019 до 1000 рублей Ты не успеешь оглянуться, как наступит главный праздник года, так что запасаться подарками нужно пораньше
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь