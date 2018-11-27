InSight доставил на Марс сейсмограф и наноспутники. Почему инженеры называют посадку чудом

Источник: AFP 2018

Спускаемый модуль с марсианским аппаратом InSight совершил посадку на Красной планете. В ближайшее время инженеры NASA проверят все его оборудование и приступят к работе, которая впервые предполагает большее, чем просто изучение камней на поверхности.

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Аппарат оснащен специальным инструментом, который позволит проделать отверстие глубиной до 5 м. По земным меркам это более чем скромно (промышленные скважины на нефть и газ могут быть глубиной 5 км), однако все прошлые миссии к Марсу позволяли в лучшем случае соскрести считаные сантиметры с заинтересовавшего исследователей камня. Фреза на марсоходе Curiosity по своим характеристикам ближе к обычной дрели, а «лазерная пушка» на том же аппарате и вовсе не предназначена для прожигания отверстий: ее назначением было испарение крошечного фрагмента горной породы для анализа спектра получившейся вспышки.

Погружение не на сантиметры, а метры, впрочем, не даст возможности посмотреть на образцы.

Цель InSight не в том, чтобы собрать грунт из слоев поглубже, а в том, чтобы измерить идущий из недр Марса поток тепла. Эта информация позволит лучше понять строение планеты, особенно вкупе с показаниями сейсмометра, которым также оснащен новый аппарат.

Сейсмометр будет выставлен неподалеку от InSight при помощи специального манипулятора, но явно не слишком скоро — на всю подготовку к началу полноценных наблюдений выделено несколько месяцев.

Плохая история

Больше половины аппаратов, которые должны были совершить мягкую посадку на Марсе, не справились со своей задачей. Советский 2МВ-3 был потерян еще при запуске, равно как и «Марс-96», «Марс-4» и «Марс-7» пролетели мимо, но больше всего аппаратов разбилось при посадке. «Марс-2», американский Mars Polar Lander, европейские «Бигль-2» и «Скиапарелли». Советский «Марс-3» смог сесть (первым в мире!) и даже передать короткое сообщение, но связь оборвалась, поэтому эту миссию тоже в лучшем случае можно записать в «частично успешные».

Неудачи преследовали не только конструкторов 1960-х, но и специалистов начала XXI столетия. Бортовой компьютер спускаемого аппарата «Скиапарелли» неверно определил высоту, и модуль разбился при столкновении на скорости около 300 км/с. Место падения «Скиапарелли» позже удалось найти при помощи спутника Mars Reconnaissance Orbiter с камерой высокого разрешения, и на снимках видно характерное черное пятно от взрыва топливных баков.

Посадка на Красной планете до сих пор относится к категории сложных операций с большой долей риска. Но успешная доставка InSight к месту работы при помощи разработанных ранее решений внушает оптимизм: возможно, инженерам все-таки удалось переломить ситуацию в свою пользу.

В полной статье на научно-популярном сайте «Чердак» читайте о том, в чем сложность посадки на Марс и что нового привнесут наноспутники в наши знания о Красной планете.