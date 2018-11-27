Дали небольшой рок: Борис Гребенщиков как зеркало мировой культуры
Лидер «Аквариума» научил
Лидер «Аквариума» научил
Его без всякой (ну, почти) иронии называют гуру, пророком,
По случаю дня рождения Бориса Гребенщикова «Известия» рассуждали о его значении для нашей культуры — и не только
Фраза «БГ перевел
Вот уже многие годы любимое занятие хулителей и почитателей БГ — выискивать в его текстах заимствования: вот тут Дилан, а там Боуи, а здесь Патти Смит (Аполлинера замечают немногие, что свидетельствует, конечно, об уровне критики).
Неправы, скорее всего, и те и другие. Да, весь русский рок вторичен по определению, «бледный, худой, евроглазый прохожий», если позаимствовать данное по другому поводу определение Юрия Шевчука.
Но как Северная столица, задуманная как копия недостижимых западных оригиналов, очень быстро переросла свою вторичность и стала уникальным культурным феноменом, так и отечественная
И действительно, БГ — эрудит, интеллигент, выросший в культурной столице мальчик из образованной семьи.
Но при этом он никогда не пытался «образованность свою показать»: все эти цитаты и аллюзии появляются в его стихах (а тексты Гребенщикова — это, конечно, стихи) естественно и непринужденно, как послеполуденный фавн (еще один любимый БГ образ — и снова заимствованный). Сам БГ, впрочем, никогда особо не скрывал и не стеснялся: еще в 1980 году, в известном по самиздату письме Артемию Троицкому он подробно перечислял всех, кто повлиял на «Аквариум» и лично него. «Посол
Нечаянным образом ироничный комментатор на полях мировой культуры обернулся почти что просветителем, исподволь знакомившим своих — не всегда таких уж утонченных — слушателей с тем, что привычно именуется надоевшим штампом «сокровища мировой культуры». Слушатели не остаются в долгу — с тех самых времен, когда юный БГ, упаковав «свой станок с неизвестным количеством струн», ловил такси, чтобы ехать через вьюжный Ленинград на еще одну квартиру, где ждали встречи с его песнями (и с ним самим). Всегда полные залы и мгновенный отклик тому свидетельством: когда Гребенщиков три года назад объявил о сборе средств для записи нового альбома (вышедшего уже в 2018-м «Время N»), он ожидал что необходимые 3 млн рублей «накапают» за 110 дней. В реальности процесс краудфандинга занял чуть более суток.
«Аквариум» никогда не пытался вписаться в окружающую действительность — «сидя на красивом холме», БГ оставался вне официальной советской культуры; остается он в стороне и от нынешних демаркационных линий, не примыкая к лагерям. К чести Бориса Борисовича, он никогда не делился жуткими воспоминаниями о преследованиях со стороны КГБ (в отличие от некоторых своих друзей и коллег, претерпевших, по их словам, в советское время, даже состоя в официальном статусе в «Москонцерте»). Наигравшись в подростковый эпатаж, столь шокировавший комсомольских идеологов во время вошедшего в мифологию русского рока выступления группы на фестивале «Весенние ритмы» в Тбилиси (1980), БГ вдруг почти одномоментно превратился в отечественный симбиоз Дилана, Боуи и Джерри Гарсиа — богемный красавец, не по годам мудрый и уже достигший понимания почти всего. Примерно таким он предстает уже в «Иванове», короткометражке 1981 года — кстати, вполне легально снятой учебной работе студентов ВГИКа Александра Ильховского и Александра Нехорошева.
Мало кто помнит, но песни «Аквариума» впервые пришли к публике с киноэкрана до всякой перестройки и до прорывной «Ассы» — «Стучаться в двери травы» играет в магнитоле героини «Милого, дорогого, любимого, единственного» (1984) Динары Асановой, а едва ли не самая знаменитая песня Гребенщикова (по иронии судьбы, не им написанная) звучит за кадром в совсем уж странном контексте фильма о буднях советской милиции — «Чужие здесь не ходят» (1985). При всем том (и с пластинкой на «Мелодии» уже в 1987 году — с аннотацией самого Андрея Вознесенского).
Сравниться с БГ и командой тут могли разве что «Звуки Му», совершенно очаровавшие Брайана Ино, уже успевшего к тому времени познакомиться с Гребенщиковым. Благодаря появившимся связям с топовыми западными музыкантами — включая Дэвида Боуи, приславшего БГ в подарок дорогую гитару, и Дэвида Стюарта из Eurythmics. Стюарт, кстати, продюсировал и сольный англоязычный альбом БГ Radio Silence, выпущенный, в отличие от многих других соискателей признания за рубежом, фирмой CBS, а не мелким
С «Русского альбома» (1992) БГ начал, пожалуй, самый успешный свой музыкальный эксперимент — пересадив на отечественную почву западный
Ибо всё творчество БГ убеждает, что апостольские слова «теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» (1Кор. 13:13) значат в нем даже более, чем все одолженное у ХХ столетия. «У нас отняли пространство и время», — сетовала