Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В НАТО прокомментировали агрессию Украины в Азовском море
Новые секреты Марианской впадины потрясли ученых (фото)
В Петербурге 8-летнего ребенка выгнали из дома без одежды
В сети нашли 9-летнюю копию Гермионы из «Гарри Поттера»
Дачная реформа: 10 важных дел, которые надо сделать до 1 января
В США увлеклись составлением списков врагов Американская журналистика забыла о беспристрастности
Украинцы недоумевают от «Азовского конфликта»: почему не стреляли
Свадьба Алибасова взбесила Садальского
Скорость ходьбы указывает на продолжительность жизни
Три болезни, которые выдают за «вегетососудистую дистонию»
СМИ: Эскортница выбежала обнажённая в коридор отеля - видео
Видео: ответ РФ на вторжение украинских кораблей
Наталья Подольская надела на сцену блестящее мини
В России обнаружили двойника Меган Маркл
Московское «кладбище» ненужных машин (фото)
Ford выяснил, насколько листья опаснее снега
Дачная реформа: 10 важных дел, которые надо сделать до 1 января
В России рухнули цены на частные дома
Фоторепортажи
71Принц Чарльз: 70 лет в 70 фотографиях
22Северокорейская угроза
03:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Аппарат NASA прислал первый снимок Марса

Исследовательский аппарат NASA Mars InSight успешно сел на Марсе. Он будет изучать, как формировалась планета. «Посадка подтверждена», — приводит AFP слова представителя NASA.

Наверх
6
фотографий
6
фотографий

Вскоре аппарат прислал первый снимок поверхности Марса. Mars InSight обошелся космическому управлению в $993 млн.

Источник: AFP 2018

О планах NASA по изучению Марса читайте в интервью «Ъ».

 Сбербанк настроился на пенсионеров
До чего дошла военная наука под Анапой
Путин и Меркель обсудили по телефону инцидент в Черном море
Нурмагомедов в резкой форме отреагировал на вопросы СМИ
Танцуй и кайся. Как развлекалась дочь Петра I
Верховная рада утвердила введение военного положения на Украине
Зонд InSight успешно совершил посадку на поверхность Марса
Как выглядит бывшая советская база в Средиземном море (фото)
Художник сделал коллаж из фото умерших в 2018 году знаменитостей
Спорт
В какой лиге ЦСКА будет лучше? Сегодня команда Гончаренко в матче с чешской «Викторией» должна обеспечить себе участие в плей-офф Лиги Европы
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
ГАЗ-12 ЗИМ «Гиперлайнер» — крутой проект нового российского авто Российский дизайнер Сергей Баринов, известный своими проектами по возрождению советской автоклассики, завершил работу над новым ярким проектом
Кино
Лобода, Брежнева, Ургант: звезды на премии «Золотой граммофон» Организаторы престижной музыкальной премии в 23-й раз наградили лауреатов
Недвижимость
У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье
7 признаков плохого ремонта
В России рухнули цены на частные дома
До 5% российских сотрудников IKEA грозит сокращение
Популярные темы на «Детях»
Размещение свекрови 1173
Важна любая информация по вопросу "отсуживания" детей 259
Единорог 176
Муж уходит - стоит ли уходить с ним 154
Леди
54 подарка на Новый год 2019 до 1000 рублей Ты не успеешь оглянуться, как наступит главный праздник года, так что запасаться подарками нужно пораньше
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь