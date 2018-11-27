Аппарат NASA прислал первый снимок Марса
Исследовательский аппарат NASA Mars InSight успешно сел на Марсе. Он будет изучать, как формировалась планета. «Посадка подтверждена», — приводит AFP слова представителя NASA.
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Исследовательский аппарат NASA Mars InSight успешно сел на Марсе. Он будет изучать, как формировалась планета. «Посадка подтверждена», — приводит AFP слова представителя NASA.
Вскоре аппарат прислал первый снимок поверхности Марса. Mars InSight обошелся космическому управлению в $993 млн.