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07:37 (мск), источник: BBC News Русская служба

Оксимирон, Баста и Noize MC поддержали рэпера Хаски

Концерт в поддержку рэпера прошел несмотря на то, что в этот же день Хаски вышел на свободу. Вот как это было.

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Оксимирон, Баста и Noize MC выступили в поддержку рэпера Хаски, у которого под давлением силовых ведомств сорвалось сразу несколько концертов.

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Последний подобный случай закончился для Хаски задержанием. Рэпер решил не разочаровывать фанатов и выступил прямо возле клуба с крыши одной из машин. За это суд дал музыканту 12 суток административного ареста.

Концерт «Я буду петь свою музыку» был запланирован на вечер 26 ноября. В этот же день рэперу отменили приговор и досрочно выпустили на свободу.

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В Москве прошел концерт в поддержку рэпера Хаски
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08:27 (мск)© Ньюстюб
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