Оксимирон, Баста и Noize MC поддержали рэпера Хаски
Концерт в поддержку рэпера прошел несмотря на то, что в этот же день Хаски вышел на свободу. Вот как это было.
Концерт в поддержку рэпера прошел несмотря на то, что в этот же день Хаски вышел на свободу. Вот как это было.
Оксимирон, Баста и Noize MC выступили в поддержку рэпера Хаски, у которого под давлением силовых ведомств сорвалось сразу несколько концертов.
Последний подобный случай закончился для Хаски задержанием. Рэпер решил не разочаровывать фанатов и выступил прямо возле клуба с крыши одной из машин. За это суд дал музыканту 12 суток административного ареста.
Концерт «Я буду петь свою музыку» был запланирован на вечер 26 ноября. В этот же день рэперу отменили приговор и досрочно выпустили на свободу.