Мелания Трамп показала новый интерьер Белого дома

На кадрах видно, как супруга американского президента проходит по декорированным коридорам и комнатам резиденции. В помещениях установлено множество елей, оформленных в разных цветовых гаммах. Украшены также камины, окна, лестницы и другие элементы интерьера.

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«Дом народа — Белый дом — готов отметить Рождество и праздничный сезон», — прокомментировала видео первая леди. Более 78 тысяч пользователей поставили твиту отметку «Нравится», почти 19 тысяч поделились записью.