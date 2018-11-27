Путин поздравил основателя рок-группы «Аквариум» с 65-летием

«Вы всегда шли в творчестве особым путём, твёрдо следовали своим художественным идеям и принципам. Создали целый мир, наполненный хорошей музыкой и стихами, и потому Ваши талантливые произведения находят живой отклик в сердцах и душах миллионов поклонников как в нашей стране, так и за её пределами», — говорится в сообщении.