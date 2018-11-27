Путин поздравил основателя рок-группы «Аквариум» с 65-летием
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием поэта, композитора, основателя и художественного руководителя
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием поэта, композитора, основателя и художественного руководителя
«Вы всегда шли в творчестве особым путём, твёрдо следовали своим художественным идеям и принципам. Создали целый мир, наполненный хорошей музыкой и стихами, и потому Ваши талантливые произведения находят живой отклик в сердцах и душах миллионов поклонников как в нашей стране, так и за её пределами», — говорится в сообщении.
Глава государства пожелал Гребенщикову здоровья, неиссякаемого вдохновения, новых интересных планов и замыслов.