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10:29 (мск), источник: РИА Новости

Путин поздравил основателя рок-группы «Аквариум» с 65-летием

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием поэта, композитора, основателя и художественного руководителя рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова, отметив его особый творческий путь, сообщается на сайте Кремля.

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Источник: РИА Новости

«Вы всегда шли в творчестве особым путём, твёрдо следовали своим художественным идеям и принципам. Создали целый мир, наполненный хорошей музыкой и стихами, и потому Ваши талантливые произведения находят живой отклик в сердцах и душах миллионов поклонников как в нашей стране, так и за её пределами», — говорится в сообщении.

Глава государства пожелал Гребенщикову здоровья, неиссякаемого вдохновения, новых интересных планов и замыслов.

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