Пролетарская деньга: как родился советский червонец
Как появилась первая советская валюта.
Как появилась первая советская валюта.
96 лет назад, 27 ноября 1922 года, поступила в обращение первая валюта Советской России — червонец. С его появлением связано становление новой страны — от страдающей экономики военного коммунизма к новой экономической политике и росту мощного государства.
Первое в мире государство рабочих и крестьян 96 лет назад получило новые деньги — поступили в обращение билеты Государственного банка РСФСР достоинством в 1, 3, 5, 10, 25 и 50 червонцев. Один бумажный «банковый билет» — червонец имел золотое обеспечение в 1 золотник 78,24 доли чистого золота или дореволюционные десять рублей.
К концу Гражданской войны Россия представляла собой печальное зрелище — экономика страны была разрушена гражданской войной, рубль обесценился. Перед советским правительством стояла задача восстановить денежное обращение и преодолеть гиперинфляцию.
Все виды денег обменивались на «денежные знаки РСФСР» образца 1922 года по соотношению 1 новый рубль за 10 тысяч старых рублей. Вскоре пришлось провести еще одну деноминацию: новый рубль равнялся уже 1 миллиону прежних рублей.
Новые «советские знаки» или «совзнаки» не были устойчивой валютой, а, скорее, денежными суррогатами, и все быстрее обесценивались. В народе тогда распевали такие куплеты:
В магазинах — чудеса, появилась колбаса. Прибегаю я в буфет (ни копейки денег нет): «Разменяйте десять миллионов!»
На XI съезде РКП (б) было принято решение не обменивать старые деньги, а создать советскую твердую валюту на основе золотого обеспечения денег. Конечно, инициатором денежной реформы, в результате которой появился червонец, был Владимир Ленин. В 1921 году вождь мечтал: «Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира», — следует из собрания сочинений (том 36). И вместе с тем «беречь надо в РСФСР золото, продавать его подороже, покупать на него товары подешевле. С волками жить —
Создали же и «запустили» червонец нарком финансов Григорий Сокольников и его консультант Владимир Тарновский.
В Наркомате финансов предлагали тогда и другие названия, например, федерал, гривна и целковый, но они не прижились, пишет историк Марат Глейзер.
Червонцы представляли собой кредитные деньги и не являлись платежным средством. На их лицевой стороне поместили надпись: «Банковый билет подлежит размену на золото. Начало размена устанавливается особым правительственным актом. Банковые билеты обеспечиваются в полном размере золотом, драгоценными металлами, устойчивой иностранной валютой и прочими активами Госбанка». Червонцы называли белыми
Первое время клиенты Госбанка не знали, что делать с червонцами и при получении их из касс тут же разменивали на совзнаки. Однако благодаря золотому обеспечению, червонцы впоследствии стали фактически платежным средством.
В 1923 году была выпущена золотая монета, которую в народе прозвали «червонец-сеятель»
«Некоторые думали, что это делается для внешнего мира, что приятно иметь свою пролетарскую деньгу, на которой вместо изжитого лица Николая II — крестьянин, вместо короны — фабрика и плуг; это радует пролетарское сердце. Но основная цель этой меры другая: мы решили для себя, что, если червонец бумажный поскользнется, мы объявляем: бумажный червонец обмениваем на золотой и этим мы поддерживаем реальную стоимость бумажного червонца», — вспоминал начальник валютного управления Наркомфина СССР Илья Шлейфер.
Западные страны отказывались принимать монеты с советской символикой. Тогда были отчеканены монеты образца времен Николая II — именно такими монетами Советский Союз расплачивался с заграницей, а не советскими червонцами. С 1924 по 1926 год советский червонец котировался на мировых валютных площадках, в том числе в
В 1925 году создан новый пробный червонец. Большая редкость, потому что всего в мире известны пять экземпляров: одна монета медная и четыре золотые. В апреле 2008 пробный медный
Червонцы находились в обращении в СССР до денежной реформы 1947 года. На смену пришел рубль — в денежном обороте появились билеты Госбанка достоинством в 10, 25, 50 и 100 рублей.