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11:25 (мск), источник: Газета.Ру

Пролетарская деньга: как родился советский червонец

Как появилась первая советская валюта.

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Источник: РИА "Новости"

96 лет назад, 27 ноября 1922 года, поступила в обращение первая валюта Советской России — червонец. С его появлением связано становление новой страны — от страдающей экономики военного коммунизма к новой экономической политике и росту мощного государства.

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Первое в мире государство рабочих и крестьян 96 лет назад получило новые деньги — поступили в обращение билеты Государственного банка РСФСР достоинством в 1, 3, 5, 10, 25 и 50 червонцев. Один бумажный «банковый билет» — червонец имел золотое обеспечение в 1 золотник 78,24 доли чистого золота или дореволюционные десять рублей.

К концу Гражданской войны Россия представляла собой печальное зрелище — экономика страны была разрушена гражданской войной, рубль обесценился. Перед советским правительством стояла задача восстановить денежное обращение и преодолеть гиперинфляцию.

Для ликвидации большого разнообразия денежных знаков в конце 1921 года провели деноминацию, то есть обменяли старые деньги на новые.

Все виды денег обменивались на «денежные знаки РСФСР» образца 1922 года по соотношению 1 новый рубль за 10 тысяч старых рублей. Вскоре пришлось провести еще одну деноминацию: новый рубль равнялся уже 1 миллиону прежних рублей.

Новые «советские знаки» или «совзнаки» не были устойчивой валютой, а, скорее, денежными суррогатами, и все быстрее обесценивались. В народе тогда распевали такие куплеты:

В магазинах — чудеса, появилась колбаса. Прибегаю я в буфет (ни копейки денег нет): «Разменяйте десять миллионов!»
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На XI съезде РКП (б) было принято решение не обменивать старые деньги, а создать советскую твердую валюту на основе золотого обеспечения денег. Конечно, инициатором денежной реформы, в результате которой появился червонец, был Владимир Ленин. В 1921 году вождь мечтал: «Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира», — следует из собрания сочинений (том 36). И вместе с тем «беречь надо в РСФСР золото, продавать его подороже, покупать на него товары подешевле. С волками жить — по-волчьи выть» (том 44).

Создали же и «запустили» червонец нарком финансов Григорий Сокольников и его консультант Владимир Тарновский.

Свое название червонец получил благодаря высокопробному виду золота или, как раньше его называли, «червонному золоту». Однако название это отнюдь не было революционным, ведь червонцы — золотые монеты царской России.

В Наркомате финансов предлагали тогда и другие названия, например, федерал, гривна и целковый, но они не прижились, пишет историк Марат Глейзер.

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Червонцы представляли собой кредитные деньги и не являлись платежным средством. На их лицевой стороне поместили надпись: «Банковый билет подлежит размену на золото. Начало размена устанавливается особым правительственным актом. Банковые билеты обеспечиваются в полном размере золотом, драгоценными металлами, устойчивой иностранной валютой и прочими активами Госбанка». Червонцы называли белыми из-за того, что одна сторона билета оставалась белой.

Первое время клиенты Госбанка не знали, что делать с червонцами и при получении их из касс тут же разменивали на совзнаки. Однако благодаря золотому обеспечению, червонцы впоследствии стали фактически платежным средством.

Интересно, что в 1922 году червонцы поступили в обращение далеко не по всей стране. На Дальнем Востоке, например, в обращении находились японские иены и дореволюционные золотые и серебряные монеты.

В 1923 году была выпущена золотая монета, которую в народе прозвали «червонец-сеятель» из-за изображения на оборотной стороне. Монеты были пущены в обращение в ограниченном количестве. Правительство обещало свободный обмен бумажных червонцев на золотые по номиналу после особого решения, которое так и не последовало. Весной того же года царская золотая монета и иностранная валюта были запрещены в обороте как средство платежа — наступила монополия червонца. Летом на его долю приходилось уже свыше 80% всего денежного обращения.

Золотая монета достоинством в 10 рублей. 1923 год. Государственный Исторический музей | Источник: РИА "Новости"
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«Некоторые думали, что это делается для внешнего мира, что приятно иметь свою пролетарскую деньгу, на которой вместо изжитого лица Николая II — крестьянин, вместо короны — фабрика и плуг; это радует пролетарское сердце. Но основная цель этой меры другая: мы решили для себя, что, если червонец бумажный поскользнется, мы объявляем: бумажный червонец обмениваем на золотой и этим мы поддерживаем реальную стоимость бумажного червонца», — вспоминал начальник валютного управления Наркомфина СССР Илья Шлейфер.

Западные страны отказывались принимать монеты с советской символикой. Тогда были отчеканены монеты образца времен Николая II — именно такими монетами Советский Союз расплачивался с заграницей, а не советскими червонцами. С 1924 по 1926 год советский червонец котировался на мировых валютных площадках, в том числе в Нью-Йорке и Лондоне. Тогда, однако, шутили, что курс червонца основывается на «Капитале» Маркса, и что еврей решил назвать сына Червонцем, чтобы тот быстро рос.

В 1925 году создан новый пробный червонец. Большая редкость, потому что всего в мире известны пять экземпляров: одна монета медная и четыре золотые. В апреле 2008 пробный медный червонец-сеятель был продан на аукционе за 5 млн рублей при начальной стоимости 1 млн рублей.

Золотой червонец в дизайне 1923 года вновь был выпущен в 1975 году и чеканился до 1982 года. Сейчас «сеятель» — одна из основных инвестиционных монет Банка России.

Червонцы находились в обращении в СССР до денежной реформы 1947 года. На смену пришел рубль — в денежном обороте появились билеты Госбанка достоинством в 10, 25, 50 и 100 рублей.

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