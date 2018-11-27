Пролетарская деньга: как родился советский червонец

Источник: РИА "Новости"

96 лет назад, 27 ноября 1922 года, поступила в обращение первая валюта Советской России — червонец. С его появлением связано становление новой страны — от страдающей экономики военного коммунизма к новой экономической политике и росту мощного государства.

Читайте также Тайная история денежной реформы 1993 года

Первое в мире государство рабочих и крестьян 96 лет назад получило новые деньги — поступили в обращение билеты Государственного банка РСФСР достоинством в 1, 3, 5, 10, 25 и 50 червонцев. Один бумажный «банковый билет» — червонец имел золотое обеспечение в 1 золотник 78,24 доли чистого золота или дореволюционные десять рублей.

К концу Гражданской войны Россия представляла собой печальное зрелище — экономика страны была разрушена гражданской войной, рубль обесценился. Перед советским правительством стояла задача восстановить денежное обращение и преодолеть гиперинфляцию.

Для ликвидации большого разнообразия денежных знаков в конце 1921 года провели деноминацию, то есть обменяли старые деньги на новые.

Все виды денег обменивались на «денежные знаки РСФСР» образца 1922 года по соотношению 1 новый рубль за 10 тысяч старых рублей. Вскоре пришлось провести еще одну деноминацию: новый рубль равнялся уже 1 миллиону прежних рублей.

Новые «советские знаки» или «совзнаки» не были устойчивой валютой, а, скорее, денежными суррогатами, и все быстрее обесценивались. В народе тогда распевали такие куплеты:

В магазинах — чудеса, появилась колбаса. Прибегаю я в буфет (ни копейки денег нет): «Разменяйте десять миллионов!»

На XI съезде РКП (б) было принято решение не обменивать старые деньги, а создать советскую твердую валюту на основе золотого обеспечения денег. Конечно, инициатором денежной реформы, в результате которой появился червонец, был Владимир Ленин. В 1921 году вождь мечтал: «Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира», — следует из собрания сочинений (том 36). И вместе с тем «беречь надо в РСФСР золото, продавать его подороже, покупать на него товары подешевле. С волками жить — по-волчьи выть» (том 44).

Создали же и «запустили» червонец нарком финансов Григорий Сокольников и его консультант Владимир Тарновский.

Свое название червонец получил благодаря высокопробному виду золота или, как раньше его называли, «червонному золоту». Однако название это отнюдь не было революционным, ведь червонцы — золотые монеты царской России.

В Наркомате финансов предлагали тогда и другие названия, например, федерал, гривна и целковый, но они не прижились, пишет историк Марат Глейзер.

Читайте также Банкноту в тысячу долларов продали за два миллиона

Червонцы представляли собой кредитные деньги и не являлись платежным средством. На их лицевой стороне поместили надпись: «Банковый билет подлежит размену на золото. Начало размена устанавливается особым правительственным актом. Банковые билеты обеспечиваются в полном размере золотом, драгоценными металлами, устойчивой иностранной валютой и прочими активами Госбанка». Червонцы называли белыми из-за того, что одна сторона билета оставалась белой.

Первое время клиенты Госбанка не знали, что делать с червонцами и при получении их из касс тут же разменивали на совзнаки. Однако благодаря золотому обеспечению, червонцы впоследствии стали фактически платежным средством.

Интересно, что в 1922 году червонцы поступили в обращение далеко не по всей стране. На Дальнем Востоке, например, в обращении находились японские иены и дореволюционные золотые и серебряные монеты.

В 1923 году была выпущена золотая монета, которую в народе прозвали «червонец-сеятель» из-за изображения на оборотной стороне. Монеты были пущены в обращение в ограниченном количестве. Правительство обещало свободный обмен бумажных червонцев на золотые по номиналу после особого решения, которое так и не последовало. Весной того же года царская золотая монета и иностранная валюта были запрещены в обороте как средство платежа — наступила монополия червонца. Летом на его долю приходилось уже свыше 80% всего денежного обращения.

Золотая монета достоинством в 10 рублей. 1923 год. Государственный Исторический музей | Источник: РИА "Новости"

Читайте также Деньги на экспорт. Почему многие страны печатают купюры за границей

«Некоторые думали, что это делается для внешнего мира, что приятно иметь свою пролетарскую деньгу, на которой вместо изжитого лица Николая II — крестьянин, вместо короны — фабрика и плуг; это радует пролетарское сердце. Но основная цель этой меры другая: мы решили для себя, что, если червонец бумажный поскользнется, мы объявляем: бумажный червонец обмениваем на золотой и этим мы поддерживаем реальную стоимость бумажного червонца», — вспоминал начальник валютного управления Наркомфина СССР Илья Шлейфер.

Западные страны отказывались принимать монеты с советской символикой. Тогда были отчеканены монеты образца времен Николая II — именно такими монетами Советский Союз расплачивался с заграницей, а не советскими червонцами. С 1924 по 1926 год советский червонец котировался на мировых валютных площадках, в том числе в Нью-Йорке и Лондоне. Тогда, однако, шутили, что курс червонца основывается на «Капитале» Маркса, и что еврей решил назвать сына Червонцем, чтобы тот быстро рос.

В 1925 году создан новый пробный червонец. Большая редкость, потому что всего в мире известны пять экземпляров: одна монета медная и четыре золотые. В апреле 2008 пробный медный червонец-сеятель был продан на аукционе за 5 млн рублей при начальной стоимости 1 млн рублей.

Золотой червонец в дизайне 1923 года вновь был выпущен в 1975 году и чеканился до 1982 года. Сейчас «сеятель» — одна из основных инвестиционных монет Банка России.