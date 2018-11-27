Почти тонну железа от Эйфелевой башни продадут на аукционе
Это часть винтовой лестницы, она соединяла второй и третий этажи башни. Ждет ли такой лот успех? Зачем он может понадобиться коллекционерам?
Это часть винтовой лестницы, она соединяла второй и третий этажи башни. Ждет ли такой лот успех? Зачем он может понадобиться коллекционерам?
В Париже 27 ноября коллекционерам представят необычный лот. Это часть винтовой лестницы, которая соединяла второй и третий этажи башни.
Лот оценивается в 40−50 тысяч евро, уточняет аукционный дом Artcurial.
Спиральная лестница была построена в 1889 году и использовалась почти 100 лет. В 1983-м ее разрезали на 24 части. Четыре фрагмента подарили французским музеям, а 20 оставшихся продали на аукционе. Нынешний владелец «Элемента № 4», коллекционер из канадского Монреаля, собрался его перепродать.
О том, зачем коллекционерам может понадобиться 900 килограммов исторического железа, рассуждает гендиректор компании «АртИнвестмент» Константин Бабулин:
«Первое: это может покупаться как артефакт, есть такие люди. Они, собственно, не коллекционеры, а просто покупают в качестве оригинального предмета в интерьер. Либо это может быть приобретено как скульптура. По масштабу своему, ну, может быть, не так драматично, как например, “Титаник”, у которого любой предмет приобретает уже
Эйфелева башня всегда привлекала внимание аукционных домов, говорит президент Союза коллекционеров России Александр Никишин:
«Вообще что касается Эйфелевой башни, постоянно
Орудие казни XIX века продали за 60 тысяч евро.