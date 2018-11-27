Почти тонну железа от Эйфелевой башни продадут на аукционе

Источник: AP 2018

В Париже 27 ноября коллекционерам представят необычный лот. Это часть винтовой лестницы, которая соединяла второй и третий этажи башни.

Фрагмент лестницы достигает в высоту почти 4,5 метра и весит 900 килограммов.

Лот оценивается в 40−50 тысяч евро, уточняет аукционный дом Artcurial.

Спиральная лестница была построена в 1889 году и использовалась почти 100 лет. В 1983-м ее разрезали на 24 части. Четыре фрагмента подарили французским музеям, а 20 оставшихся продали на аукционе. Нынешний владелец «Элемента № 4», коллекционер из канадского Монреаля, собрался его перепродать.

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О том, зачем коллекционерам может понадобиться 900 килограммов исторического железа, рассуждает гендиректор компании «АртИнвестмент» Константин Бабулин:

«Первое: это может покупаться как артефакт, есть такие люди. Они, собственно, не коллекционеры, а просто покупают в качестве оригинального предмета в интерьер. Либо это может быть приобретено как скульптура. По масштабу своему, ну, может быть, не так драматично, как например, “Титаник”, у которого любой предмет приобретает уже какое-то эпохальное значение. Здесь это мы будем наблюдать в первый раз — размер и вес не имеют значения. Необязательно тащить само устройство, скажем так, в зал на торги. Это может быть показано — и, скорее всего, так и будет — на экране во время торгов. 40 тысяч евро — цена представляется небольшой. Нормальный французский аукцион. Рекордов не жду. Где-нибудь район 70−80 тысяч — вполне себе реалистичная цифра, до которой может дойти».

Эйфелева башня всегда привлекала внимание аукционных домов, говорит президент Союза коллекционеров России Александр Никишин:

«Вообще что касается Эйфелевой башни, постоянно какие-то интересные случаются с ней истории. Например, ее еще в конце XIX века, как только ее построили, было несколько аферистов, которые придумали, что якобы ее надо снести и объявили тендер, кто быстрее это сделает. Так что с Эйфелевой башней постоянно какие-то смешные истории. Ну, а то, что продают какие-то ее фрагменты, всему находится покупатель. Там уже практически все, на что вы не покажете пальцем, можно найти в тех или иных коллекциях. Как это может неинтересна быть кому-то Эйфелева башня? Наверняка ее [лестницу] купит какой-нибудь японец или какой-нибудь китаец. Поставит рядом со своим прекрасным рестораном или торговым комплексом, и все будут приходить и смотреть: вот, видите, какой молодец, наш товарищ Ван, умудрился из Франции притащить лестницу».

К слову, во Франции регулярно проводятся аукционы с необычными лотами. Например, в 2014 году в городе Нант с молотка ушла настоящая гильотина.