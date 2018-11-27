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14:16 (мск), источник: Интерфакс

Верховный суд уточнил, что является нарушением тайны переписки

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU — Верховный суд России разъяснил, при каких обстоятельствах судам следует считать нарушенными тайны переписки и переговоров.

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Источник: Reuters

«Судам следует иметь в виду, что тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений признается нарушенной, когда доступ, как к их содержанию, так и к информации о самих фактах переписки, переговоров, сообщений, совершен без согласия лица, чью тайну они составляют», — говорится в проекте пленума Верховного суда РФ.

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Также, нарушением тайны телефонных переговоров является незаконный доступ к информации о входящих и исходящих сигналах соединения — дате, времени, продолжительности соединений, номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов.

При этом, ознакомление с фактом или содержанием переписки, переговоров, сообщений при наличии добровольного согласия хотя бы одного из лиц, чью тайну сообщений они составляют, состава преступления не образует. Но, в случае, если же после такого ознакомления были распространены сведения о частной жизни гражданина, составляющие его личную или семейную тайну, без его согласия, то действия виновного лица могут квалифицироваться по статье 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни), считают в ВС РФ.

Рассмотренный на заседании пленума проект постановления будет принят после внесения ряда редакционных правок.

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