Верховный суд уточнил, что является нарушением тайны переписки

«Судам следует иметь в виду, что тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений признается нарушенной, когда доступ, как к их содержанию, так и к информации о самих фактах переписки, переговоров, сообщений, совершен без согласия лица, чью тайну они составляют», — говорится в проекте пленума Верховного суда РФ.

При этом, ознакомление с фактом или содержанием переписки, переговоров, сообщений при наличии добровольного согласия хотя бы одного из лиц, чью тайну сообщений они составляют, состава преступления не образует. Но, в случае, если же после такого ознакомления были распространены сведения о частной жизни гражданина, составляющие его личную или семейную тайну, без его согласия, то действия виновного лица могут квалифицироваться по статье 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни), считают в ВС РФ.