ВС РФ счел покупку «шпионских» устройств недостаточным основанием для наказания

«Разъяснить судам, что сам по себе факт незаконного оборота специальных техсредств не может свидетельствовать о виновности лица в совершении преступления, предусмотренного статьей 138.1 УК РФ, если его умысел не был направлен на приобретение или сбыт именно таких средств. Например, лицо через общедоступный интернет-ресурс приобрело специальное техническое средство, рекламируемое как устройство бытового назначения, и добросовестно заблуждалось относительно его фактического предназначения», — говорится в проекте пленума Верховного суда.

Также ВС РФ отмечает, что не могут быть привлечены к уголовной ответственности лица, которые приобрели «шпионское» устройство для использования, например, в целях личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или в целях слежения за животными и не предполагали использовать его в качестве средства посягательства на конституционные права граждан.

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В проекте пленума также поясняется, что, по смыслу закона смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и тому подобные устройства, могут быть признаны специальными техническими средствами только при условии, «если им преднамеренно путем специальной технической доработки, программирования или иным способом приданы новые качества и свойства, позволяющие с их помощью негласно получать информацию».

Статья 138.1 УК РФ (Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) предполагает наказания от штрафа в размере до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до четырех лет.

14 декабря прошлого года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина был задан вопрос об уголовном преследовании в Курганской области многодетного фермера, который купил за границей GPS-маячок для слежения за коровой. Президент ответил, что не знает о статье, по которой обвиняется фермер, и сказал, что постарается разобраться с ситуацией. Вскоре уголовное дело было возвращено в прокуратуру Лебяжьевского района.