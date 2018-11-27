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13:27 (мск), источник: N + 1

Метеорологи пообещали Эль-Ниньо этой зимой

Прогноз по зимним температурам предварительный и будет уточняться.

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Источник: AP 2018

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подтвердила свой предыдущий прогноз и заявила, что в декабре-феврале с вероятностью в 75−80 процентов сформируется теплый феномен Эль-Ниньо. Интенсивность его будет не такой высокой, как в 2015—2016 году, когда засухи и наводнения привели к тому, что около 100 миллионов человек на юге Африки, в Азии и Латинской Америке столкнулись с дефицитом пищи и питьевой воды.

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Теплый феномен Эль-Ниньо («мальчик» с испанского) и аналогичный холодный феномен Ла-Нинья («девочка») — две фазы Южной осцилляции, колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Эль-Ниньо и Ла-Нинья влияют на глобальную температуру, осадки и погоду в целом во многих частях света. В частности, с Эль-Ниньо обычно связаны годы, аномально теплые с точки зрения глобальной средней температуры.

По последним данным ВМО, температуры поверхности моря на отдельном участке тропической части Тихого океана «уже соответствуют уровням, характерным для слабого явления Эль-Ниньо, хотя соответствующие атмосферные режимы еще не сформировались». Вероятность развития полноценного Эль-Ниньо в период с декабря 2018 по февраль 2019 года составляет около 75−80 процентов, а вероятность его сохранения в феврале-апреле 2019 года составляет около 60 процентов.

Температуры поверхности моря в восточно-центральной тропической части Тихого океана с октября 2018 года находятся на уровнях, характерных для слабого явления Эль-Ниньо. Тем не менее, атмосфера еще не отреагировала на это дополнительное тепло, а ветры в верхних слоях атмосферы, системы облаков и режимы давления на уровне моря пока не отражают характерные особенности, присущие Эль-Ниньо. Согласно прогнозам, основанным на моделях, это изменится в течение одного или двух ближайших месяцев.
Всемирная метеорологическая организация

Метеорологи также отмечают, что по предварительному прогнозу сезонного климата на эту зиму, температура будет выше нормы на большей части Азии, Европы, Северной Америки, Карибского бассейна, Африки, Австралии, Индонезийского архипелага и Южной Америки.

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Ниже нормы или близкой к ней температура будет в отдельных частях юга Южной Америки, на юго-востоке Северной Америки, в некоторых районах северо-запада Европы и в юго-центральном регионе Азии.

Осадки ниже нормы прогнозируются в Карибском бассейне, центральной Америке и на севере, юго-западе и юге южноамериканского континента, на прибрежных островах юго-восточной Азии, в южной части Индонезийского архипелага, на некоторых южно-тихоокеанских островах и на юго-западе и в восточном экваториальном регионе Африки. Осадки выше нормы ожидаются на юге и северо-западе Северной Америки, юго-востоке Южной Америки, в центральной, северной и юго-западной частях Азии и части Европы. Такой предварительный прогноз строится на основе данных климатических моделей и постоянно уточняется.

Ольга Добровидова

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