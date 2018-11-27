Блогер показала, как скорпион выглядит под ультрафиолетом (видео)

Пользователь Twitter Тейлор Николь Дин опубликовала в соцсети интересное видео, которое привело в восторг ее подписчиков и очень быстро стало вирусным.

Девушка достала из террариума большого скорпиона и направила на него ультрафиолетовую лампу, и под ней скорпион начал светиться зеленым цветом.

Кстати, скорпионы могут светиться не только под ультрафиолетом, но и под лунным светом. Причина такого явления — наличие на кутикуле тонкого слоя панциря органического вещества под названием хиалин. Когда скорпион линяет, его панцирь теряет способность к свечению. Но, как только новая кутикула окрепнет и затвердеет, она обретет способность светиться.

Свои суперспособности скорпионы используют как приманку — на их ночное свечение прилетают мотыльки, которые и становятся свежим ужином этих хитрюг.

В комментариях под видео многие пользователи Twitter отметили, что не догадывались о таких особенностях скорпионов, и выражали свое удивление и восхищение.