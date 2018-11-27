did u know scorpions glow under black light? pic.twitter.com/cMSYAvND48— taylor nicole dean (@taylorndean) 25 ноября 2018 г.
Блогер показала, как скорпион выглядит под ультрафиолетом (видео)
Многих этот факт поразил.
Многих этот факт поразил.
Пользователь Twitter Тейлор Николь Дин опубликовала в соцсети интересное видео, которое привело в восторг ее подписчиков и очень быстро стало вирусным.
Девушка достала из террариума большого скорпиона и направила на него ультрафиолетовую лампу, и под ней скорпион начал светиться зеленым цветом.
Кстати, скорпионы могут светиться не только под ультрафиолетом, но и под лунным светом. Причина такого явления — наличие на кутикуле тонкого слоя панциря органического вещества под названием хиалин. Когда скорпион линяет, его панцирь теряет способность к свечению. Но, как только новая кутикула окрепнет и затвердеет, она обретет способность светиться.
В комментариях под видео многие пользователи Twitter отметили, что не догадывались о таких особенностях скорпионов, и выражали свое удивление и восхищение.
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