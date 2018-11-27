Археологи приблизились к разгадке тайны пустого саркофага из Ростова

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Новые данные, полученные в ходе исследований 2018 года, позволяют надеяться найти ответы на эти вопросы. Об этом сообщается в поступившем в редакцию Indicator.Ru пресс-релизе.

Современный Успенский собор, стоящий на Соборной площади Ростова Великого, был построен в 1510—1512 годах. Ему предшествовали два белокаменных собора XII и XIII века и деревянная церковь, которая была поставлена, по данным поздних летописей, в 992 году (хотя по археологическим данным ее строительство, скорее всего, относится к середине XI столетия). Стены кирпичного собора XVI века были поставлены непосредственно за основаниями стен собора XIII века.

Самым интересным объектом исследования экспедиции стал саркофаг XIII века, который находится у стены северной апсиды Успенского собора на глубине около двух метров. Впервые гробницу нашли в 1994 году археологи из экспедиции Государственного Эрмитажа. Чуть позже реставраторы установили вокруг саркофага кирпичные стены и закрыли его деревянным полом.

Этот саркофаг озадачивает исследователей. Дело в том, что он пустой, и мы не знаем, для кого он был приготовлен. Никаких сведений о выемке останков в истории собора в документированное время неизвестно, и нет никаких следов, указывающих на то, что в саркофаге когда-либо было совершено захоронение. Андрей Леонтьев участник экспедиции из ИА РАН

«Пустой гроб в церкви — это в любом случае загадка, которая может вести к разного рода конспирологическим размышлениям. Экспедиция 2018 года измерила и осмотрела саркофаг и выяснила, что массивная крышка гробницы по длине превышала размер каменного ящика и, возможно, заменила первоначальную. При предыдущих исследованиях этот факт остался незамеченным».

Но, как отмечают ученые, нет никаких сомнений в том, что эта плита представляет собой крышку именно этого саркофага. Свидетельством этому служит одинаковый и совершенно уникальный орнамент на плите и на боках саркофага: концентрические круги, вписанные в прямоугольники, рамки которых образованы линиями и рядом треугольников. «И орнамент, и саркофаг относятся к владимиро-суздальской традиции. Но, как правило, такие узоры наносили на надгробия, — отмечает доктор исторических наук Леонид Беляев. — Здесь мы наблюдаем уникальный случай — сочетание владимиро-суздальского саркофага и владимиро-суздальской резьбы на саркофаге». Как отметил ученый, изображение тройных концентрических кругов восходят к древней традиции, связанной с романскими и европейскими погребениями святых, которая, в свою очередь, берет начало от дохристианской традиции украшения саркофага тремя венками.

Позже в саркофагах святых стали прорезать на боках гробницы три круглых окошечка, через которые можно было прикоснуться к мощам.

Несовпадение размеров крышки и саркофага может говорить о том, что плита была изготовлена позже. Но на сегодняшний день ученые не располагают данными, свидетельствующими о времени изготовления плиты.

По словам Леонида Беляева, обе версии возможны и требуют более детального исследования, так как крышки саркофагов иногда бывают большего размера. «Это плита своего времени, но она может быть и более позднего, например, конца XIII—XIV вв ека. Конечно, подозрительно, что крышка больше, она действительно может оказаться не “своей”. Но доказать это будет сложно, поскольку и крышка, и саркофаг очень похожи, — говорит ученый. — Благодаря тому, что саркофаг был изучен более детально, удалось установить, что крышка другого размера, но это не означает, что она не от него. Во всем этом нужно разбираться дальше».

Еще одна странная особенность саркофага — это небольшая глубина его внутренней части: всего 28 сантиметров.

В ящик такой глубины положить покойника было бы затруднительно. Конечно, со временем внутренняя глубина саркофагов становилась все меньше, но не до такой же степени. Андрей Леонтьев

На сегодняшний день существует две версии, объясняющие существование пустого саркофага. Есть предположение, что гробница принадлежала святому Игнатию — ростовскому епископу, умершему в 1288 году. Поскольку впоследствии он был канонизирован, то, возможно, его мощи могли быть перенесены: известно, что в последние столетия вплоть до закрытия собора в 1936 года они находились у северной апсиды собора. Но, как полагает Андрей Леонтьев, это версия ничем не подтверждается.

Вторая версия о принадлежности саркофага тоже связана со святым Игнатием. В 1279 году умер один из ростовских князей Глеб Василькович. Он был отпет и похоронен в соборе. Но, как отмечается в поздних летописях, спустя девять недель неожиданно его тело вынули из гроба и перезахоронили «в земле» в Спасском княгинином монастыре. Причины, побудившие Игнатия к этому поступку, неизвестны, но карой епископу послужило отлучение от службы (с последующим прощением). Поэтому не исключается возможность, что пустой саркофаг мог принадлежать Глебу Васильковичу.