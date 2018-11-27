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13:55 (мск), источник: RNS

Путин вручил госнаграды в Кремле

Президент России Владимир Путин во вторник провел в Кремле церемонию вручения госнаград, передает корреспондент RNS.

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Источник: Reuters

В числе прочих наград президент вручил ордены «За заслуги перед отечеством» разных степеней, «Александра Невского», «За морские заслуги», а также Орден почета и Орден Дружбы.

«Все вы благодаря труду, таланту добились высот в профессии и, что крайне важно, вдохновляете других увлеченностью своим делом, постоянным творческим поиском, уникальными достижениями», — сказал президент, обращаясь к участникам церемонии.

В частности, Орден «За заслуги перед отечеством I степени» получили председатель Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Борис Громов, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, артисты Лев Лещенко и Инна Чурикова. Орден «За заслуги перед отечеством II степени» получили главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова и артист «Ленкома» Александр Збруев. Аналогичным орденом III степени награждены вице-президент «Курчатовского института» Марат Камболов, акционер USM Holdings Алишер Усманов, а также художественный руководитель театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов.

Кроме того, за совершение длительного космического полета летчик-космонавт Сергей Рыжиков получил звание Героя России.

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