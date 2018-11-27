Путин вручил госнаграды в Кремле
Президент России Владимир Путин во вторник провел в Кремле церемонию вручения госнаград, передает корреспондент RNS.
Президент России Владимир Путин во вторник провел в Кремле церемонию вручения госнаград, передает корреспондент RNS.
В числе прочих наград президент вручил ордены «За заслуги перед отечеством» разных степеней, «Александра Невского», «За морские заслуги», а также Орден почета и Орден Дружбы.
«Все вы благодаря труду, таланту добились высот в профессии и, что крайне важно, вдохновляете других увлеченностью своим делом, постоянным творческим поиском, уникальными достижениями», — сказал президент, обращаясь к участникам церемонии.
В частности, Орден «За заслуги перед отечеством I степени» получили председатель Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Борис Громов, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, артисты Лев Лещенко и Инна Чурикова. Орден «За заслуги перед отечеством II степени» получили главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина
Кроме того, за совершение длительного космического полета