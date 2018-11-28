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12:55 (мск), источник: ИноСМИ.Ру

El Mundo (Испания): спать вместе

«Эль Мундо» публикует небольшой репортаж журналиста Хавьера Коласа о путешествии по России в плацкартном вагоне. Он выбрал не купе, а вагон третьего класса, в котором пассажиры спят и уважают чужой сон, насколько это позволяют биологические особенности организма. Они видят сны в унисон, успокоенные перестуком колес и элементарной гражданской бдительностью друг друга.

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Источник: РИА "Новости"

Нельзя уснуть и проснуться другим человеком. Но можно заснуть в одном месте, а проснуться за сотни километров, не покинув при этом пределов страны. Путешествие на поезде по России возвращает тебя к рассказам о людях, растворившихся в необъятности девятнадцатого и двадцатого веков. Самая непередаваемая часть этого волшебства скоро исчезнет навсегда, потому что в этом году РЖД решила снабдить вагоны третьего класса автоматами с напитками и скромными шторками.

Зимой, вдали от городов, Россия представляет собой сплошное белое покрывало, вышитое лесами, с застежками-молниями железнодорожных путей. Перед посадкой опытная проводница забирает у тебя билет, и все, что тебе остается, это доверится ей, не знающему сбоя механизму, который позаботится о том, чтобы ты не проспал, даже если пункт твоего назначения — глухой полустанок в самом сердце тайги.

В вагоне царит дружеская обстановка, какую редко встретишь в по-гоббсовски враждебной экосистеме города. Здесь курица и водка — общие, как предписывали отцы-атеисты.
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Высшая форма растворения индивида в окружающих — это плацкарт, вагон третьего класса, в котором чего только не бывало, кроме дверей. Это почти открытое пространство, в котором народ спит и уважает чужой сон, насколько это позволяют биологические особенности организма. Мы видим сны в унисон, успокоенные перестуком колес и элементарной гражданской бдительностью друг друга.

Случайность русской рулетки, которую представляет из себя купе, в плацкарте растворяется в среднестатистической среде. Именно поэтому, а не только из-за дешевизны, ваш покорный слуга предпочел общий вагон. Ведь поездка в общем вагоне не бывает ни слишком хорошей, ни слишком плохой. Как обычный день нашей жизни, только запоминающийся.

Хавьер Колас (Xavier Colás)

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