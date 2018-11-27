Печать теряет место

Источник: Российская газета

Не закрытие, модернизация

Нестационарные торговые объекты, в том числе газетные киоски, по всей стране подверглись «волне сноса» в самых проходимых и привычных для покупателей местах. Так региональные власти улучшают внешний облик городов.

Важную роль в уменьшении числа киосков сыграло вынесение на конкурсы и аукционы мест для размещения торговых объектов и увеличения платы за право их размещения (либо аренды земельного участка).

К сожалению, отношение региональных властей на местах к развитию газетных киосков чаще всего можно назвать прохладным. По словам Софьи Дубинской, председателя Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, газетчики направляли письма главам 60 регионов о ситуации с розницей. Ответ пришел лишь от двух глав регионов, сказала она.

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Один из ответивших — Липецк. В тамошней киосковой сети «Р. О. С. ПЕЧАТЬ», к примеру, всегда можно купить газету.

Хорошая ситуация в Кирове. Как рассказала «РГ» директор «Вятка-Роспечать» Наталья Столбова (им принадлежат практически все газетные киоски), число торговых точек сокращается незначительно в нелюдных местах и чисто по экономическим причинам. Когда недавно создавалась схема нестационарных торговых объектов, газетные киоски вошли в нее на правах приоритетных. Администрация Кирова дает небольшую льготу по аренде площадей, в зависимости от района. Но особого влияния на финансы это не оказывает. Площади под киосками небольшие, и аренда не является крупной составляющей. Главная причина — в серьезном падении спроса на периодику в последние годы. Хотя ассортимент ежедневных и других газет почти не изменился, их количество в киосках — штучное. Как правило, газеты покупают несколько более-менее постоянных читателей.

В Архангельске действуют 150 газетных киосков. Их не сокращают, напротив — модернизируют. Причем в этом процессе свою роль сыграл и архангельский филиал «Российской газеты». Во время встречи с мэром города Игорем Годзишем в 2017 году мы пожаловались на то, что киоски в Архангельске старые — чуть ли не с советских времен. А хочется, чтобы человек мог в них зайти, укрывшись от непогоды, раскрыть газету, выпить кофе.

Нельзя законом заставить развивать киосковую сеть. Местные власти либо понимают необходимость этого, либо нет.

После этой встречи мэр настоял на том, чтобы «Роспечать» начала устанавливать современные теплые газетные павильоны на автобусных остановках — два в центре города уже поставили, запланировано закупить и установить еще несколько. В них удобная раскладка газет и журналов, есть автомат для кофе, зона wi-fi. Кстати, в Архангельске и других городах области существует льгота для газетных киосков по аренде земли — она закреплена региональным законом.

В Калининградской области киосков тоже хватает, регион занимает первое место в рейтинге субъектов РФ по обеспеченности киосками прессы-2017.

Один киоск здесь приходится на 3,7 тысячи человек.

В Калининграде для малого бизнеса, торгующего печатными изделиями, установлен понижающий коэффициент при расчете единого налога на вмененный доход. Он составляет 0,6. Однако коллеги-печатники жалуются на закрытие торговых сетей, в которых продавалась пресса, и сокращение ассортимента печатной продукции в уличном ритейле и в супермаркетах.

Киоски печати сейчас в основном реализуют популярные издания про здоровье, дачу, еду, кухню, кроссворды, а также сопутствующие товары из согласованного местными властями ассортимента. Экономика киосков оставляет желать лучшего, поэтому в них приходится продавать товары повседневного спроса, на которые можно сделать хорошую наценку. Из-за небольших площадей торгового объекта и его витринного пространства (киоск может одновременно вместить около 500−600 наименований печатных изданий) газеты и журналы выкладываются друг на друга, чаще всего логотипы изданий не видны полностью, что также снижает продажи.

По словам исполнительного директора Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) Елены Шитиковой, принципиально важно проводить гласную общественную дискуссию по проблемам присутствия прессы в рознице (киоски, павильоны, супермаркеты, отделения связи). Вице-президент СППИ (ГИПП) Александр Оськин призывает проработать политические аспекты реализации прессы во всевозможных точках продаж, принимая во внимание государственные задачи и положительный опыт в этом вопросе зарубежных стран.

ШОС останется без прессы

Несмотря на положительные примеры, проблем в этой сфере хватает. Например, в Чувашии было 25 киосков газеты «Советская Чувашия», но региональные власти выставили им запредельные суммы за аренду земли, и сеть пришлось минимизировать, привела пример Дубинская.

Но вносить какие-либо поправки в федеральное законодательство в Минкомсвязи считают бессмысленным.

Нельзя законом заставить развивать киосковую сеть. Местные власти либо понимают необходимость этого, либо нет. Алексей Волин Замглавы Минкомсвязи

«Было бы разумным ожидать от муниципальных властей помимо целенаправленной поддержки предпринимателей, желающих распространять прессу в оживленных местах города, также комплексных мер, позволяющих использовать киоски не только для торговли, но и как общественно полезные объекты, Например — для установки точек wi-fi доступа, цифровых информационных панелей, терминалов приема платежей», — отметил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

В Челябинской области забили тревогу после того, как главный распространитель периодики, компания «Роспечать», начала распродавать свои киоски. В самой компании подтвердили, что договоры на работу 160 из 180 челябинских киосков «Роспечати» властями уже расторгнуты. Выданы предписания о демонтаже 28. Однако, как пояснил генеральный директор сети Константин Федоринин, пока под распродажу попали только нерентабельные объекты, как правило, расположенные на далеких от трафика окраинах. Однако в рамках оптимизации сеть потеряла уже почти сотню павильонов, сократив их число до 452.

Удобные киоски власти предлагают предпринимателям установить за свой счет. Вот только стоит такой киоск 800 тысяч рублей. У малого бизнеса нет таких денег, а у горожан — нет киосков.

«На непопулярные меры мы пошли впервые за последние десять лет, — сообщил Федоринин. — Виной тому целый комплекс причин: рост цен на печатную продукцию и коллекционные издания, который мы какое-то время себе в убыток пытались сдерживать за счет снижения торговой наценки, падение платежеспособности населения, которое стало негативно реагировать даже на полутора-двухрублевое подорожание газет, рост НДС, а теперь еще и арендной платы за землю под киосками, которую по истечении срока действия прежних договоров мы должны выкупать уже на конкурсной основе. Конкурировать в такой ситуации с другими объектами торговли мы просто не в силах».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила «РГ» замглавы Челябинска по экономике и финансам Елена Мурзина, гостевые маршруты города освобождают от засилья торговли и приводят к единому облику в плановом порядке. Однако распространителей периодики пока попросили перенести лишь несколько киосков, а перезаключают с ними договоры на специальных аукционах под размещение киосков печатной продукции. «После перезаключения договоров на конкурсной основе аренда выросла в три раза», — говорит руководитель второй по величине сети распространения периодики, компании «Вечерний Челябинск» Наталья Шурпа.

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Пока большинство киосков находятся в подвешенном состоянии и работают на птичьих правах. Причем, как опасаются представители сетей, перед саммитами ШОС и БРИКС «зачистка» Челябинска может быть ускорена. «Мы заинтересованы в том, чтобы городское пространство развивалось с учетом современных тенденций, которые предполагают, что объекты по продаже прессы должны качественно измениться, и осуществить это должен собственник объектов», — пояснил замглавы аппарата губернатора и правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин.

Нелегкая ситуация сложилась и с розничной сетью «Вечерний Челябинск». Если в 2011 году она насчитывала более 120 киосков, то сегодня всего 64, а угроза сноса «нависла» еще над 40 киосками. В последние годы в них, как и по всей стране, значительно упали продажи печатной продукции. На их фоне торговые объекты, реализующие фрукты и овощи, ушли по выручке далеко вперед.

Правда, Заксобрание Челябинской области дорабатывает региональный законопроект, регулирующий отношения с киоскерами, который поднимает регулирование правил игры на уровень региона. Большинство депутатов сходится на том, что необходимо взять вопрос на региональный контроль и задать общие для всех правила игры.

Казнить нельзя помиловать

Брянск — город настолько читающий, что свою газету во время войны здесь издавали даже партизаны, — сегодня рискует остаться и вовсе без периодики. В рамках кампании по наведению порядка в уличной торговле муниципальные власти методично сносят киоски «Союзпечати». «15 павильонов демонтировали, на очереди еще 30. Уведомления о сносе приходят еженедельно, в каждом — от двух до четырех точек», — рассказала глава «Брянскроспечати» Юлианна Попова.

Исход периодической печати из Брянска начался в 2012 году, когда киоскам с прессой перестали автоматически продлять договоры на аренду земли. Вместо этого городские власти приняли Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов.

Теперь право торговать на брянских улицах следует покупать на аукционе.

Однако к торгам «Роспечать» тоже не допустили — места, где стоят газетные киоски, не соответствовали требованиям градостроительного анализа. Там есть затейливая формулировка: «Размещение возможно, но при размещении НТО создаются помехи основному функциональному использованию и визуальному восприятию городской среды, территории, на которой он размещается».

«Как в “казнить нельзя помиловать”. А где ставить запятую, решают депутаты городского совета», — говорит Попова. Хотя ситуация невеселая: из 50 киосков «Брянскроспечати» соответствующими норме признаны 8, остальные велели убрать. Шесть лет баталия шла на бумаге, но с июня 2018 года перешла в бульдозерную плоскость и ведется весьма активно.

«Недавно снесли наш павильон на площади Партизан. А рядом появился табачный киоск с ярким световым табло, информирующим прохожих, что здесь продаются сигареты. Получается, он лучше способствует восприятию городской среды?» — недоумевает Юлианна Попова.

В схему размещения НТО в Брянске включено 20 мест, предназначенных исключительно для продавцов периодики, комментирует руководитель пресс-службы мэрии Наталья Гомонова: «Подготовлены документы для включения в схему еще 11 таких мест. Торговцы прессой также могут участвовать в аукционах и на другие торговые точки».

Тем временем из-за демонтажа павильонов «Брянскроспечать» ежемесячно теряет более 1,6 миллиона рублей. Без работы остались 16 человек — в основном пенсионеры. Все 42 «неправильных» газетных киоска планируется снести к декабрю.

Ситуация с розничными продажами прессы в Дальневосточном федеральном округе мало чем отличается от других регионах. Есть положительные и негативные примеры. В качестве последнего можно назвать Южно-Сахалинск. Киоски, где была большая проходимость, по генеральному плану города ликвидированы (более 30). Мэрия ранее предлагала индивидуальным предпринимателям (ИП), взять в аренду киоски, установленные на остановках города (остановка, совмещенная с павильоном). Но малый бизнес от них отказался из-за того, что площадь каждого киоска — всего шесть квадратных метров. В 7 таких ларечков все-таки «вошел» предприниматель, но объем представленной у него печатной продукции, судя по всему, невелик. Городские власти из бюджета выделили средства на строительство десяти киосков, но деньги не были использованы. И теперь мэрия Южно-Сахалинска предлагает ИП самостоятельно установить киоски по определенному эскизу за свой счет. Стоимость около 800 тысяч рублей. У малого бизнеса нет таких денег, а у горожан нет киосков.

Источник: РИА "Новости"

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В Хабаровске несколько лет назад был «рейдерский захват» киосковой сети «Союзпечать». Бывший директор осужден. Сеть переименована в «Хабпресса». Ее лихорадит, у ее владельца возникла большая задолженность перед поставщиками, в том числе перед «РГ». Из-за этого отгрузка газеты в данную сеть даже была приостановлена. Сейчас ситуация стабилизируется и поставки «РГ» возобновлены. В то же время, именно эта сеть подала в мэрию заявки на 40 новых мест для киосков. 20 из них мэрия уже утвердила. Но пока новых киосков еще не появилось. Для получения места под киоск по продаже печатной продукции в Хабаровске действует упрощенный режим. Предприниматель подает в мэрию заявку на место. Место проверяется на предмет обременений. После этого выносится на конкурс. В составе документов заявитель подает эскиз киоска, который проверяется на соответствие окружающей архитектуре. Ставка арендной платы за землю — менее 300 рублей за место, при условии поддержания более 60 процентов ассортимента именно печатной продукции.

Общая тенденция для всего ДФО — снижение количества точек по продаже прессы из-за низкой рентабельности данного бизнеса. Большинство точек не работают с ежедневными газетами из-за дорогой логистики.

Уродующие лицо района

Сокращают газетные киоски давно и практически во всех регионах Западной Сибири. Так, в Барнауле на уровне администрации области было принято распоряжение — снести 150 из 160 киосков одной сети. Сеть пошла по инстанциям, процесс удалось остановить только благодаря вмешательству Федеральной антимонопольной службы (ФАС), борьба заняла около четырех лет. В лучшем случае власть не трогает киоски — это уже можно считать поддержкой, льгот по аренде земли не предоставляется. При этом если два первых уровня удалось «пройти» (не трогают и область, и город), то районные архитекторы требуют убрать ларьки как «уродующие лицо района». Понятно, что самая серьезная борьба идет за остановки и центральные улицы.

Полностью исчезнуть в этом году могут киоски в некоторых районах Перми. Причина в том, что городские власти намерены выполнить региональные нормативы, запрещающие использовать киоски и ларьки в зонах, где расположены объекты культурного наследия.

В Ульяновске духовную пищу заменяют обычной.

Вместо газетных киосков, которые исчезают с улиц, как правило, возникает «Шаурма».

Поддержки от местных властей владельцы газетных киосков не получают. Наоборот, именно они в большинстве случаев становятся инициаторами их закрытия и сноса. «Если кому-то приглянулся участок, на котором стоит киоск с прессой, то власти найдут повод его демонтировать. Например, подземные коммуникации, близость к школам, больницам и жилым домам», — отмечает представитель сети киосков «Роспечать».

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Кроме того, арендная ставка та же, что и для любых других нестационарных торговых объектов. По словам представителя той же «Роспечати» рассматривается возможность распределения мест для размещения киосков по результатам торгов. Но газетные киоски будут заведомо проигрывать эти торги тем, которые продают пиво и сигареты, просто потому что бизнес гораздо менее прибыльный.

На проходных местах киоски пока остаются, но их количество на глазах сокращается. Еще пять лет назад они были если не на каждой остановке, то как минимум через одну — а на самых проходных перекрестках и по 2−3, то теперь от киоска до киоска минимум две остановки в центре города и 2−3 километра на окраинах. При этом все заполонила «Шаурма». Замена газет на мясо в лаваше в последние годы — это прямо-таки эпидемия для Ульяновска. Говорить о проблеме готовы и владельцы сетей, и региональные издатели газет, у которых из-за нее катастрофически упали тиражи. Ведь газета — предмет спонтанного спроса. Специально за ней никто не пойдет, «с глаз долой — из сердца вон».

Это хорошо иллюстрирует Пенза, где киосков не осталось совсем.

Они исчезли лет 15 назад, газеты можно купить лишь в супермаркетах.

Жертвой за красоту улиц стал и Красноярск. Город готовится к Универсиаде-2019, торговые ряды на центральных магистралях сносят, в том числе и газетные ларьки. В Иркутске местные власти пытаются заменить старые павильоны на новые, а собственники делать этого не хотят или не могут.

В Уфе периодическую печать можно купить в газетных киосках, которых около 90. Как рассказал частный предприниматель Тимур А., он арендует 68 точек у МУП «Уфа-печать»: «По сумме оплаты мы идем вторыми после Москвы. Я плачу за один квадратный метр 980 рублей. Кроме того, нужно платить продавцам, сортировщикам, водителям. Летом продажи стабильно падают на 30 процентов, так что в это время прибыли почти нет».

Кроме того, ежедневные газеты уже не пользуются большим спросом и популярностью. В основном реализуются еженедельные издания и красочные журналы с программой. «Газетный рынок идет на убыль, — рассуждает Тимур А., — поэтому мы еще продаем жвачки, шоколад, раскраски, детские игрушки. Пытаемся расширить ассортимент. Думаю, что через пару лет наши киоски превратятся в минимаркет. На продаже одной печатной продукции далеко не уедешь».