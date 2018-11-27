Рискуй, оплачено

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Согласно исследованию сотрудников Высшей школы экономики (ВШЭ), держатели полисов ДМС, оплаченных работодателем, склонны к «постконтрактному оппортунизму». Статистически они больше рискуют своим здоровьем — чаще курят и употребляют алкоголь. Вероятно, решением этой проблемы и является переход работодателей к обеспечению работников полисами ДМС на условиях софинансирования работником части платы за полис. По словам экспертов, на практике это мало что меняет: ДМС воспринимается гражданами как гарантированный набор медуслуг, а не основание для большей заботы о здоровье.

Исследование сотрудников Высшей школы экономики Андрея Аистова и Екатерины Александровой, посвященное анализу постконтрактного оппортунизма в ДМС, опубликовано в ноябре 2018 года в журнале «Экономическая политика». В работе авторы использовали базу данных НИУ ВШЭ (RLMS-HSE) 2000—2015 годов, позволяющую оценить зависимость нескольких связанных со здоровьем факторов от наличия у респондентов полисов ДМС и того, кто был инициатором их приобретения. В качестве контрольных данных использовались ответы респондентов, заявивших об отсутствии у них личного или «служебного» полиса.

Обычно компания предлагает полис ДМС в составе соцпакета всем сотрудникам вне зависимости от их намерения лечиться — то есть случайной выборке. В качестве индикаторов оппортунистического поведения в связи с ДМС авторы рассматривали частоту посещения клиентами такого страхования врачей, потребление ими табачных изделий, алкоголя, частоту занятий физическими упражнениями и самооценки здоровья.

В итоге выяснилось, что в среднем все респонденты, приобретающие полисы ДМС, увеличивают частоту посещения врачей в течение срока действия договора.

При оплате полисов предприятием эта частота сильнее растет для мужчин (авторы предполагают, что причиной этого может быть то, что они в обычной жизни реже посещают врачей). Также проявлением «постконтрактного оппортунистического поведения» стали снижение самооценок здоровья респондентов в периоды действия полисов ДМС, оплаченных предприятием, и рост частоты потребления алкогольных напитков.

В отношении к курению данные расходятся: мужчины в среднем курят больше, чем незастрахованные, и после оплаты их полисов предприятием объем потребляемых сигарет в среднем увеличивается. Те же, кто купил полис ДМС за свой счет, выкуривают меньше сигарет в день по сравнению с нестраховавшимися и снижают их число после приобретения полиса. Для женщин картина несколько иная: страхующиеся женщины (независимо от источника финансирования) в среднем курят больше, чем женщины, не приобретавшие полисы, — но для них объем потребления сигарет имеет тенденцию к снижению после приобретения полиса.

Также приобретавшие полисы ДМС респонденты чаще занимались физкультурой. После приобретения полисов частота занятий росла как у мужчин, так и у женщин независимо от источника финансирования страхования.

Примечательно, что в работе объяснено и нежелание страховых компаний продавать полисы ДМС отдельным физлицам.

С точки зрения страховщиков они не являются случайной выборкой, так как целью покупки, как правило, является лечение уже имеющихся заболеваний.

Это повышает риски для компаний и вынуждает их предлагать таким клиентам завышенные, фактически заградительные тарифы на ДМС.

Отметим, что переход к частичному софинансированию программ ДМС за счет работников (когда предприятие оплачивает недорогие «базовые» программы, а за доступ к большему спектру медуслуг доплачивает работник), вероятно, был нацелен в том числе на снижение «оппортунизма» и склонности застрахованных к повышенному риску. Однако эксперты отмечают, что эта схема оказалась неэффективной.

Как заявил «Ъ» вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов, ДМС исторически является корпоративном рынком — за работника платит работодатель. Доля физлиц, самостоятельно купивших полис ДМС, составляет 7−12% и в последние годы растет только за счет страхования мигрантов, которые статистически фигурируют как физлица в ДМС, говорит он. В части же работающих граждан, являющихся клиентами страховщиков по корпоративным договорам, по его словам, нет прямой зависимости заботы о здоровье и софинансирования полиса ДМС. «Если бы гражданин софинансировал свой каждый поход к врачу в рамках ДМС, такая связь была бы, — рассуждает господин Кузнецов в беседе с “Ъ”, — тут прямое ощущение траты собственных средств на здоровье и выгода профилактики заболеваний и здорового образа жизни». В ДМС же полис даже при софинансировании работником рассматривается как гарантия ряда медицинских услуг при наступлении страхового случая.