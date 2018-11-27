Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Китай сделал важное заявление о разрыве Украины с РФ
35 невероятных снимков Земли, которые вы точно не видели
В Красноярске пациентка подарила хирургу мочалки
Китай сделал предупреждение Украине по конфликту с Россией
Названы лучшие места России для переезда
Россия вносит реальный вклад в энергобезопасность Европы Путин вместе с Эрдоганом примет участие в мероприятиях по поводу строительства «Турецкого потока»
42-летняя Анастасия Волочкова готовится стать матерью
Алсу показала красавиц-дочерей
Как ванна и душ вам вредят
Три продукта, которые помогут чувствовать себя лучше
Российский оперный певец порвал рот на концерте - фото
Россиянка вышла за старого короля Малайзии - фото
Россия дала обещание Украине после инцидента в Керченском проливе
Что сделали США после ситуации с кораблями Украины
Будь моей последний раз: Жена отказала экс-мужу в сексе и погибла
Советский ведущий Юрий Ковеленов умер - причина
Зачем в хрущевках делали ящик под окном
Где хранить то, что нужно скрыть
Фоторепортажи
20Кто убил Кеннеди
14Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит
16:51 (мск), источник: Lenta.Ru

В Англии нашли массовое захоронение женщин

Археологи университета Шеффилда (Великобритания) обнаружили неизвестное англосаксонское кладбище, захоронения на котором датированы V—VI веками нашей эры. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Наверх
Источник: University of Sheffield

Кладбище было найдено в графстве Линкольншир (Англия), расположенном у берегов Северного моря. Специалисты нашли 20 погребений, при этом в могилах, большинство из которых принадлежали женщинам, были обнаружены артефакты, использованные в ритуальных обрядах. Среди предметов были ожерелья из янтарных, стеклянных и хрустальных бусин, щипчики, сумки из ткани и броши.

Новость
Археологи в Италии нашли «вампирское» захоронение

Рядом с останками двух женщин ученые нашли серебряные кольца и пряжки, по стилю характерные для северогерманских племен ютов, что жили в древнем королевстве Кент (450−871 годы нашей эры). Еще в одной могиле были обнаружены кости женщины, которая левой рукой придерживала останки ребенка.

Были также обнаружены мужские могилы, в которых были похоронены воины вместе с оружием, включая копья и щиты.

В настоящее время ученые проводят исследования, в том числе изотопный состав зубов и костей, что позволит узнать, где родились и выросли погребенные, и что именно они употребляли в пищу.

 Порошенко обратился с требованием к России
Британия продолжает контролировать мировой порядок
Медведев оценил шансы Порошенко на переизбрание президентом
Коммунальщики покрасили снег вместе с детской площадкой
Российский бизнес оценил последствия санкций
Метеорологи пообещали феномен Эль-Ниньо этой зимой
Американца забыли пристегнуть к дельтаплану (видео)
Художница умело прячет себя на автопортретах (фото)
Как закрытый атомный город превратился в «мегасвалку»
Спорт
Страхи и падения: что не так с Медведевой Евгения Медведева не попала даже в финал Гран-при и не выиграла до сих пор ни одного старта в текущем сезоне
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
Пятьсот рублей под «дворником» — новый способ обмана водителей Эту схему наши мошенники позаимствовали из США, где жулики подкладывают 100-долларовые купюры под щётки стеклоочистителя
Кино
17-летняя Пуговка выступила на открытии катка СТС Екатерина Старшова исполнила роль Снежной королевы в театрализованном представлении
Недвижимость
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Названы лучшие места России для переезда
Почему москвичи ненавидят жить в центре
Где хранить то, что нужно скрыть
Популярные темы на «Детях»
Почему людям айфоны не нравятся? 334
про школу 334
Как быть? 240
Каждое укладывание спать - истерика. Что делать? 216
Леди
Владимир Машков все еще альфа-самец (фото) Рассказываем о том, почему 55-летний актер все еще остается главным альфа-самцом на российской сцене.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь