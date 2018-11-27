В Англии нашли массовое захоронение женщин
Археологи университета Шеффилда (Великобритания) обнаружили неизвестное англосаксонское кладбище, захоронения на котором датированы
Археологи университета Шеффилда (Великобритания) обнаружили неизвестное англосаксонское кладбище, захоронения на котором датированы
Кладбище было найдено в графстве Линкольншир (Англия), расположенном у берегов Северного моря. Специалисты нашли 20 погребений, при этом в могилах, большинство из которых принадлежали женщинам, были обнаружены артефакты, использованные в ритуальных обрядах. Среди предметов были ожерелья из янтарных, стеклянных и хрустальных бусин, щипчики, сумки из ткани и броши.
Рядом с останками двух женщин ученые нашли серебряные кольца и пряжки, по стилю характерные для северогерманских племен ютов, что жили в древнем королевстве Кент (450−871 годы нашей эры). Еще в одной могиле были обнаружены кости женщины, которая левой рукой придерживала останки ребенка.
Были также обнаружены мужские могилы, в которых были похоронены воины вместе с оружием, включая копья и щиты.
В настоящее время ученые проводят исследования, в том числе изотопный состав зубов и костей, что позволит узнать, где родились и выросли погребенные, и что именно они употребляли в пищу.