Художник превращает повседневные предметы в космические корабли
Даже банка кетчупа может стать
Даже банка кетчупа может стать
Программист и художник Эрик Геуц просто обожает комиксы и космическую тематику. На своей странице в Instagram он публикует множество рисунков и набросков космических кораблей, а вдохновение черпает буквально из всего, что попадается ему на глаза.
Некоторое время назад Эрик вдруг осознал, что многие повседневные предметы напоминают ему космические машины и начал фантазировать.
Триммер, шампунь, лимон, пульт от телевизора и даже кость древнего животного, которую он увидел в музее — Геуц все превратил в космические корабли. И, надо сказать, результат впечатляет.
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