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17:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Ростовские коммунальщики покрасили снег вместе с детской площадкой

Коммунальщики Ростова-на-Дону покрасили заснеженную детскую площадку вместе со снегом. Фотографии с места опубликованы в группе «Ростов сегодня» в Facebook.

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Автор снимков, местная жительница Оксана Радченко, отметила, что рабочие так небрежно провели ремонт, что не потрудились даже счистить снег с каруселей и горок и красили прямо поверх него. Территория вокруг объектов также оказалась покрыта красной и синей краской.

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«Так осваивают бюджет города на ремонт и строительство детских площадок. Люди не заморачивались. На детской горке проломлено основание», — написала женщина.

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