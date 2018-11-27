Ростовские коммунальщики покрасили снег вместе с детской площадкой
Коммунальщики
Коммунальщики
Автор снимков, местная жительница Оксана Радченко, отметила, что рабочие так небрежно провели ремонт, что не потрудились даже счистить снег с каруселей и горок и красили прямо поверх него. Территория вокруг объектов также оказалась покрыта красной и синей краской.
«Так осваивают бюджет города на ремонт и строительство детских площадок. Люди не заморачивались. На детской горке проломлено основание», — написала женщина.