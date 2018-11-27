В Госдуме предложили создать российский аналог аниме

«Можно запретить все, что угодно. Другое дело, что мы предложим вместо этих мультфильмов? Наши, кроме “Маши и Медведя”, интересных анимационных проектов еще не предложили. Тут наоборот —нужно дать возможность разрешить творчество», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что процесс замещения ряда анимационных лент следует начинать уже после появления собственных интересных проектов. Либерал-демократ также пояснил, что не считает целесообразным вводить запрет на аниме.

22 ноября стало известно, что завуч одной из школ в Новосибирске заставил ученика удалить из его телефона изображения в жанре аниме. О произошедшем сообщила мать мальчика. По ее словам, педагог настаивала, что японские рисунки разрушают психику детей и в школе есть рекомендация об их запрете.

В конце сентября депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой ограничить распространение аниме в России.