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17:53 (мск), источник: Lenta.Ru

В Госдуме предложили создать российский аналог аниме

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил создать российский аналог аниме. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» во вторник, 27 ноября.

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«Можно запретить все, что угодно. Другое дело, что мы предложим вместо этих мультфильмов? Наши, кроме “Маши и Медведя”, интересных анимационных проектов еще не предложили. Тут наоборот —нужно дать возможность разрешить творчество», — сказал парламентарий.

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Он подчеркнул, что процесс замещения ряда анимационных лент следует начинать уже после появления собственных интересных проектов. Либерал-демократ также пояснил, что не считает целесообразным вводить запрет на аниме.

22 ноября стало известно, что завуч одной из школ в Новосибирске заставил ученика удалить из его телефона изображения в жанре аниме. О произошедшем сообщила мать мальчика. По ее словам, педагог настаивала, что японские рисунки разрушают психику детей и в школе есть рекомендация об их запрете.

В конце сентября депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой ограничить распространение аниме в России.

«Маша и Медведь» выходит с 2009 года, за это время мультсериал получил множество наград, в том числе и международных. Права на его показ приобрели Netflix, Turner, KIKA, France TV, Sony Music, NBC Universal, Televisa.

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