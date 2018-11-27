«Это безумие»: от китайского профессора-генетика открестились клиника, университет и коллеги

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В понедельник профессор Хэ шокировал научное сообщество, заявив, что ему впервые удалось отредактировать геном человеческого зародыша и рожденные в результате девочки-близнецы обладают врожденным иммунитетом к заражению ВИЧ.

Впрочем, никаких доказательств своим словам профессор не предоставил. Эксперимент не был описан ни в одном научном журнале, где его могли бы изучить другие эксперты-генетики, а самих новорожденных близняшек (если они существуют) и их родителей публике не представили, поскольку «семья пожелала сохранить анонимность и не желает общаться с журналистами».

Южный университет науки и техники в Шэньчжэне, при котором числится профессор, опубликовал заявление, в котором отрицает любую причастность вуза к этому эксперименту, если он проводился. Там утверждается, что Хэ Цзянькуй находится в неоплачиваемом отпуске еще с февраля текущего года, его опыты с эмбрионами совершенно точно не проходили на территории университета или в оплаченные университетские часы, и о них ничего не было известно ни руководству вуза, ни администрации факультета биологии.

«Южный университет науки и техники строжайшим образом требует, чтобы любые научные исследования проходили в рамках международной академической этики и академических норм в соответствии с национальными законами и правилами», — говорится в заявлении.

Там же указано, что администрация университета нанимает независимых экспертов, чтобы провести расследование утверждений профессора Хэ.

Руководство клиники в Шэньчжэне, которое накануне также отвергло любую причастность к скандальному эксперименту, во вторник заявило, что одобрение комиссии по этике, якобы полученное Хэ Цзянькуем и фигурирующее в опубликованных онлайн документах для набора волонтеров, является поддельным, поскольку «на самом деле подобного заседания Комиссии по медицинской этике попросту не было».

Заместитель министра по науке и технологиям Китая Цзю Наньпин сообщил репортерам, что совершенно шокирован заявлением профессора Хэ, а проведение подобных экспериментов в Китае запрещено с 2003 года:

Мы не знаем, правдива ли эта новость или нет. Но если это правда, то это, безусловно, незаконно в Китае.

«Ящик Пандоры открыт»

Более 100 авторитетных ученых, преимущественно из Китая, подписали открытое письмо, резко осуждающее якобы проведенный эксперимент. Там говорится, что использование технологии CRISPR-Cas9 для редактирования генома человека является «рискованным, неоправданным и наносящим вред репутации и развитию китайского биомедицинского сообщества».

«Ящик Пандоры открыт. И возможно, у нас еще есть слабый проблеск надежды, что его удастся закрыть до того, как станет слишком поздно», — говорится в тексте письма, опубликованного на сайте китайской газеты Paper, под которым стоит около 120 подписей.

Генетические изменения унаследуют все потомки участника эксперимента | Источник: GETTY IMAGES

«Одобрение этого так называемого исследования комиссией по биомедицинской этике существует только на словах. Проведение прямых экспериментов над людьми можно описать только одним словом — это безумие», — продолжают авторы письма.

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В Обществе генетиков Китая и Китайском обществе исследований стволовых клеток заявили, что Хэ Цзянькуй проводил свой эксперимент как частное лицо, а его работа «представляет огромный риск для участников исследования»:

«Мы считаем, что исследование профессора Хэ напрямую противоречит как принятым в Китае правилам, так и консенсусу, достигнутому международным научным сообществом», — говорится в совместном заявлении обеих организаций.

Глава Центра практической этики Оксфордского университета Джулиан Савулеску назвал эксперимент китайского профессора чудовищным.

Сам профессор Хэ опубликовал еще одно видео, заявив, что он лишь пытается помочь семьям избавиться от наследственных заболеваний. «Мы считаем, что исторически этика окажется на нашей стороне. Вспомните 1970-е годы и Луизу Браун (первого ребенка, рожденного при помощи ЭКО — прим. ред.). Тогда высказывались те же страхи и звучала та же критика, что и сейчас», — утверждает он.

Опасный эксперимент

Профессор Хэ Цзянькуй хорошо известен в научном мире. Несколько лет он провел в США, где сначала защитил докторскую диссертацию (по физике) в престижном частном Университете Райса в Техасе, а затем два года работал в Стэнфорде. Однако после этого ученый вернулся в Китай в рамках государственной программы «План тысячи талантов».

Во вторник в Гонконге открылся Второй международный саммит по редактированию генома, выступление профессора Хэ ожидается в среду | Источник: GETTY IMAGES

Сама технология генетического редактирования CRISPR не нова, однако подобные эксперименты с человеческими эмбрионами законодательно запрещены в США и многих других странах, где их приравнивают к опытам над людьми и ставят под вопрос этичность «генетического программирования» еще не рожденных детей.

Вызывают большие опасения и долгосрочные последствия подобного вмешательства в геном, так как изменения передадутся всем будущим поколениям — и неизвестно, как они отразятся на других участках ДНК.

Второй международный саммит по редактированию генома, открывающийся во вторник в Гонконге, должен ответить именно на этот вопрос: пришло ли время человечеству вмешиваться в собственный генетический код — и, если да, то каким образом это нужно делать?

Большинство специалистов по биоэтике в Великобритании и США склоняется к тому, что редактирование генома допустимо лишь в тех случаях, когда иными способами добиться искомого результата невозможно. Передачу ВИЧ эмбриону можно предотвратить хорошо известными и широко применяемыми клиническими методами, почему ученые считают предложение Хэ Цзянькуя неэтичным.

Ранее проводившиеся эксперименты преследовали цель устранить тяжелые наследственные заболевания, при этом все модифицированные эмбрионы уничтожались.

Хэ Цзянькуй поставил организаторов саммита перед фактом, сообщив о рождении генетически модифицированных близняшек за день до начала конференции.