Брилев подтвердил британское подданство и удивился расследованию на эту тему

«Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС. Сотрудник ФГУП — не госслужащий. То есть, никаких законов я не нарушил. К тому же, по характеру работы, доступа к гостайнам у меня нет», — заявил Брилев.
По его словам, его жена гражданкой Великобритании не является. «О каком “расследовании” идет речь? Мы никогда ничего не скрывали. Вот, собственно и все», — подытожил ведущий.
Расследование о семье Брилева 22 ноября опубликовал Фонд борьбы с коррупцией. В нем утверждалось, что у телеведущего есть британское гражданство, а его семья владеет недвижимостью в стране. В собственности жены Брилева, по данным ФБК, квартира в лондонском предместье Чизик, купленная в феврале 2016 года за 700 тысяч фунтов (порядка 66 миллионов рублей по текущему курсу).