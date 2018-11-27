Брилев подтвердил британское подданство и удивился расследованию на эту тему

Источник: РИА "Новости"

«Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС. Сотрудник ФГУП — не госслужащий. То есть, никаких законов я не нарушил. К тому же, по характеру работы, доступа к гостайнам у меня нет», — заявил Брилев.

По его словам, его жена гражданкой Великобритании не является. «О каком “расследовании” идет речь? Мы никогда ничего не скрывали. Вот, собственно и все», — подытожил ведущий.