Умер создатель мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны»

«Мы невероятно опечалены новостью, что Стив Хилленберг умер после битвы с БАС», — процитировало канал издание. «Он был любимым другом и давним творческим партнером для всех в Nickelodeon, и мы сочувствуем его семье. Стив пропитал своими уникальным чувством юмора и невинностью шоу “Губка Боб Квадратные Штаны”, которое подарило радость нескольким поколениям детей и семьям по всему миру», — добавили в Nickelodeon.
Хилленберг рассказал Variety, что у него диагностировали БАС в марте 2017 года. Тогда он пообещал, что продолжит работу над сериалом, пока сможет. Источник, близкий к Хелленбергу, рассказал изданию, что диагноз мультипликатору поставили на ранней стадии.
По образованию Хилленберг — морской биолог. После окончания университета он преподавал биологию в морском институте в Калифорнии. Вскоре Хиллеберг получил второе высшее образование, но уже в области анимации. Со временем его профессиональные интересы совместились, что и привело к созданию знаменитого мультсериала.
«Губка Боб Квадратные Штаны» рассказывает историю о подводных обитателях — морской губке Бобе, морской звезде Патрике, осьминоге Сквидварде, крабе Мистере Крабсе, белке Сэнди и других. Они все живут в подводном городе Бикини-Боттом, где и разворачивается действие мультсериала.
Боковой амиотрофический склероз — редкое неизлечимое заболевание нервной системы. Оно медленно прогрессирует, постепенно поражая верхние и нижние двигательные нейроны, что приводит к параличу и смерти. Обычно между обнаружением признаков болезни и смертью проходит от трех до пяти лет.