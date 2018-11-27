Умер создатель мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны»

Источник: AFP 2018

«Мы невероятно опечалены новостью, что Стив Хилленберг умер после битвы с БАС», — процитировало канал издание. «Он был любимым другом и давним творческим партнером для всех в Nickelodeon, и мы сочувствуем его семье. Стив пропитал своими уникальным чувством юмора и невинностью шоу “Губка Боб Квадратные Штаны”, которое подарило радость нескольким поколениям детей и семьям по всему миру», — добавили в Nickelodeon.

Хилленберг рассказал Variety, что у него диагностировали БАС в марте 2017 года. Тогда он пообещал, что продолжит работу над сериалом, пока сможет. Источник, близкий к Хелленбергу, рассказал изданию, что диагноз мультипликатору поставили на ранней стадии.

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По образованию Хилленберг — морской биолог. После окончания университета он преподавал биологию в морском институте в Калифорнии. Вскоре Хиллеберг получил второе высшее образование, но уже в области анимации. Со временем его профессиональные интересы совместились, что и привело к созданию знаменитого мультсериала.

«Губка Боб Квадратные Штаны» рассказывает историю о подводных обитателях — морской губке Бобе, морской звезде Патрике, осьминоге Сквидварде, крабе Мистере Крабсе, белке Сэнди и других. Они все живут в подводном городе Бикини-Боттом, где и разворачивается действие мультсериала.