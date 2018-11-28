Очень уязвимый вид: как в Арктике уживаются люди и белые медведи

Источник: AP 2018

Первый национальный стандарт поведения при встрече с белыми медведями может быть разработан в России в течение ближайшего года — об этом стало известно в рамках форума «Дни Арктики в Москве», который проходил с 21 по 25 ноября. Между тем, учитывая растущий интерес к освоению Арктики, вопрос о том, как обеспечить мирное сосуществование находящихся под угрозой истребления опасных хищников и людей, живущих или работающих на приполярных территориях, последнее время становится особенно актуальным. Насколько часто сейчас происходят подобные встречи и какие правила уже предусмотрены на этот случай, разбирались «Известия».

Очень уязвимая угроза

В разработке нового стандарта могут принять участие несколько десятков предприятий и ведомств, предполагается, что он поступит в Росстандарт в течение следующего года, об этом, как сообщает ТАСС, в рамках форума рассказал председатель технического комитета по стандартизации № 187 «Проведение исследований в полярных регионах» Росстандарта, директор научно-информационного центра «Полярная инициатива» Никита Куприков.

Забор от белых медведей на полярной станции имени Эрнста Кренкеля на острове Хейса | Источник: РИА "Новости"

Правила будут ориентированы в первую очередь на сотрудников компаний, приезжающих на Север на работу, однако затронут они и жителей существующих в арктической зоне поселков. За основу планируется взять рекомендации, ранее разработанные «Обществом дикой природы» и Институтом проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН.

«Они [рекомендации. — Прим. ред. ] были сделаны на основе знания особенностей биологии животного. Это касается всех сфер взаимодействия: что его нельзя подкармливать, как его правильно отпугнуть или почему нельзя брать детенышей хищника в руки», — цитирует агентство слова исполнительного директора «Общества дикой природы» Антона Берсенева.

Кроме того, в числе предложений — возведение оград вокруг мест постоянного проживания людей. Например, школ или детских садов.

Белые медведи считаются крупнейшим хищником в Арктике и одним из самых опасных в мире. В том числе для человека. При этом на протяжении последних десятилетий численность их неуклонно сокращалась, поэтому сегодня, согласно международной классификации, они относятся к уязвимым видам и, следовательно, находятся под охраной.

Белые медведи на льдине в Северном Ледовитом океане | Источник: РИА "Новости"

Официально применять оружие при встрече с ними можно только в одном случае — если медведь атаковал. По свидетельствам экологов и жителей северных регионов, в реальности случается такое крайне редко, речь идет о единичных случаях на протяжении десятилетий, однако определить постфактум, действительно ли речь шла об опасности для человека, практически нельзя.

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Между тем о встречах с ними регулярно сообщают исследователи, путешественники, члены научных экспедиций и волонтеры, работающие на арктических островах. При этом на малонаселенных северных землях с ними нередко сталкиваются не только полярники, зимующие на удаленных станциях, но и жители обычных поселков. Хищники приходят туда в том числе в поисках питания, привлеченные остатками туш забитых местными жителями тюленей и китов, а также потому, что в этих местах располагаются их миграционные тропы.

Один из самых ярких примеров — расположенное на территории Чукотского автономного округа село Рыркайпий. Село, в котором проживают около 600 человек, находится напротив острова Врангеля, заповедника, который также называют «родиной белых медведей». На нем живут сотни хищников. Ежегодно, когда встает лед, они направляются туда с материковых территорий по миграционному пути, который пролегает мимо села Рыркайпий. И если лед встает позже обычного или рядом на побережье остается большое количество оставленной охотниками пищи, то количество медведей в округе может достигать нескольких десятков. Тогда в федеральных СМИ начинают появляться новости о деревне, «окруженной» белыми медведями, как это было в 2017 и 2018 годах. Уходят медведи, как правило, только в январе и феврале.

Медведь в отеле

Считается, что в Чукотском автономном округе на сегодняшний день обитает крупнейшая в мире популяция белых медведей. Однако сам ареал их обитания распространяется практически на все приполярные территории, а значит, встречи с хищниками — проблема, общая для всех арктических регионов.

Туристы в поселке Лонгиербюен на острове Западный Шпицберген | Источник: РИА "Новости"

Например, их регулярно встречают жители Шпицбергена — архипелага, население которого составляет около 2,6 тыс. человек: ученых и исследователей, а также тех, кто живет в местных поселках на постоянной основе. Еще часть людей приезжает для проведения временных исследований. Площадь архипелага составляет чуть больше 60 тыс. кв. км (это почти в 30 раз больше площади Москвы), при этом обитаемым, по сути, является только Западный Шпицберген, площадь которого составляет почти 40 тыс. кв. км, а население — около 2 тыс. человек.

На весь архипелаг приходится всего восемь населенных пунктов, три из которых были законсервированы, а население остальных не превышает нескольких сотен человек. Исключение составляет только столица Шпицбергена — норвежский город Лонгйир. Там живет больше 1,5 тыс. человек. Но даже в его окрестностях встреча с медведем остается очень вероятной. В мае 2018-го СМИ, специализирующиеся на жизни арктических регионов, сообщили, что один из хищников чуть не зашел в пределы города. Встречать его тогда выехал лично губернатор архипелага (который находится под юрисдикцией Норвегии), по совместительству — глава местной полиции. Отпугнуть хищника, который к происходившему у человеческих домов прислушивался скорее с интересом, нежели со страхом, удалось только с помощью включенных сирен и проблесковых маячков.

В июле 2018-го в СМИ также появились фотографии медведя, «оккупировавшего» небольшой гостиничный корпус на территории одного из островов архипелага. Пробравшись в помещение через гараж, зверь устроил в нем разгром, но не смог выбраться и был застигнут сотрудниками отеля «на месте преступления». Поняв, что освободить его самостоятельно они не смогут, сотрудники по радио попросили помощи у властей Шпицбергена. Те прислали вертолет со специалистами, но в итоге их поддержка не потребовалась — испугавшись шума, медведь сумел вырваться через окно, поранив при этом лапу. Представляет ли рана для него угрозу, прибывший на место ветеринар определить не смог, поскольку медведь быстро направился к воде и скрылся. Представители отеля тогда рассказали, что это был второй подобный случай с начала года, но первому хищнику удалось бежать до появления людей: своих гостей они попросили быть предельно осторожными.

Охота за браконьерами

Все эти новости, казалось бы, опровергают сообщения ученых о сокращении численности популяции. Но в действительности такая активность арктических хищников лишь подтверждает печальные прогнозы. По мнению большинства специалистов, медведи вынуждены больше времени проводить на суше из-за таяния льдов (об этом, в частности, говорится на сайте Всемирного фонда дикой природы, WWF), которые являются их ключевым местом обитания.

Источник: AP 2018

Кроме того, в сторону человеческого жилья хищников нередко гонит голод: из-за изменения климата и активной деятельности человека страдают не только они сами, но и млекопитающие, ранее составлявшие основу их рациона. Так, например, по данным защитников природы, белые медведи вместо тюленьего мяса всё чаще вынуждены обходиться птичьими яйцами или мышами. Охотятся они теперь и на северных оленей, а еще тянутся к поселкам и городам в поисках еды, оставленной на свалках.

Ситуация усугубляется и тем, что животные размножаются крайне медленно — самки могут приносить потомство лишь с 4−8 лет, при этом приносят не больше 1−3 медвежат и не чаще чем раз в 2−3 года. Сейчас их популяция насчитывает 20−25 тыс. особей, от 5 до 7 тыс. особей приходится на территорию России, где охота на белых медведей полностью запрещена (они занесены в российскую Красную книгу). В большинстве других стран, на территории которых встречаются хищники, она строго ограничена — квоты устанавливаются только для представителей малых и коренных народов Севера.

Однако животные по-прежнему страдают от действий браконьеров — в том числе и в России. Так, например, летом прошлого года волонтеры, прибывшие убирать остров Вилькицкого от оставленного военными мусора, обнаружили там кладбище белых медведей.

По мнению самих волонтеров и сотрудников правоохранительных органов, животных убивали ради шкур, которые на черном рынке оцениваются более чем в 1 млн рублей. О каком количестве убитых медведей идет речь, тогда не уточнялось.

Всего, как весной 2017 года рассказывали «РИА Новости» ученые Виктор Никифоров и Никита Овсянников, в мире ежегодно отстреливают до тысячи белых медведей, около 200 из них приходятся на Россию. И это при том, что законодательство, направленное на борьбу с браконьерами, довольно жесткое. С 2013 года нарушителям может грозить от пяти до семи лет лишения свободы (год назад в Минприроды его предлагали увеличить до девяти лет), а также крупные штрафы — около 1 млн рублей за шкуру. Однако выследить охотников-нарушителей, тем более в северных условиях, крайне затруднительно, а ответственности за перепродажу шкур почти не предусматривалось.

| Источник: Reuters

Поймать браконьера в Арктике на месте преступления почти невозможно. А пересылка, хранение и торговля шкурами белого медведя фактически не наказывались. Были случаи, когда человек пересылал посылкой шкуру белого медведя, его ловили при получении посылки в другом городе, и в итоге он получал штраф 1500 рублей. Виктор Никифоров

При этом местные жители всегда могут отговориться самообороной. В том же 2017 году в ЯНАО был допрошен мужчина, предположительно, подстреливший медведя на острове Вилькицкого. Он объяснил, что ранил животное в целях самообороны: якобы медведь неожиданно вышел на них, когда они с приятелем направлялись на рыбалку. С такими «непреднамеренными» убийствами в целях самообороны бороться куда сложнее. Считается, что человек имеет право выстрелить, в случае если медведь атаковал.

— За последние годы таких случаев в Рыркайпии и на соседнем Шмидте было всего два. Но среди местных жителей распространено мнение, что убивать медведей нужно независимо от того, заходят они в поселок или нет, нападают или не нападают на людей, — рассказывала год назад изданию DV.land руководитель местного «Медвежьего патруля» Татьяна Миненко.

Люди чаще всего не хотят испытывать судьбу — в итоге встреча с человеком для арктического хищника в любом случае может закончиться печально. Поэтому и волонтеров, и ученых объединяет одна цель — по возможности, свести ее вероятность к минимуму.

Тем более что в последнее время численность этих животных в Российской Арктике растет, несмотря на неблагоприятную экологическую обстановку. Так, например, в конце июля 2018-го ученые сообщили о заметном росте популяции хищников на Чукотке — местную группировку животных тогда оценили в 3 тыс. особей. В ноябре стало известно также, что специалисты зафиксировали рекордное количество представителей аляскинско-чукотской популяции (есть также канадская) на острове Врангеля — там ученые российско-американской экспедиции насчитали 589 особей.

«Медвежий патруль»

Одна из косвенных причин увеличения популяции — постепенное сокращение населения на севере России. Зато там по-прежнему остаются сотрудники, работающие на многочисленных северных предприятиях вахтовым методом. В отличие от местных нередко они и вовсе оказываются не готовы к столкновению с медведем или воспринимают арктического хищника как объект для травли. Как это было, например, в 2015 году, когда сотрудники одной из коммерческих компаний то ли угостили прикормленную медведицу петардой, то ли просто бросили ее в животное — а видео с мучениями хищника попало в Сеть.

Белый медведь на территории полярной станции на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа | Источник: РИА "Новости"

Кроме того, риск столкнуться с медведями затрагивает и военнослужащих, в том числе тех, кто несет службу на архипелаге Новая Земля. Еще три года назад в Сети появилась памятка, которой якобы снабжают всех вновь прибывших. В ней в том числе говорится, что стрелять в медведя, как и убегать от хищника, запрещено, а также о том, что медведь долгое время может оставаться невидимым для человека, поэтому в одиночку передвигаться по территории не рекомендуется.

Если в борьбу с браконьерами сейчас активно включилось в том числе и государство, то предотвращением случайных столкновений между белыми хозяевами Арктики и ее жителями (к которым вообще-то не стремятся ни те, ни другие) занимаются в основном активисты и экологи. Сама памятка, которая приводится в тексте целиком, была подготовлена специалистами Всемирного фонда дикой природы. Там отмечается, что людям в местах обитания хищников не рекомендуется путешествовать в одиночку (а лучше еще иметь с собой собаку), а в случае если сам медведь вышел к населенному пункту или даже в него зашел, нужно не убивать его, а постараться отогнать животное с помощью шума или света. Кроме того, в профилактических целях рекомендуется ликвидировать свалки вблизи населенных пунктов, а также не оставлять туши убитых животных, которые могут привлечь белых медведей.

В Рыркайпии, где белые медведи, бывает, появляются на улицах, мониторингом животных занимается один из отрядов «Медвежьего патруля». Входящие в него волонтеры обходят улицы и окрестности села, в том числе после сообщений о появлении в поле зрения медведей, чтобы отогнать их (хищников удается обнаружить не всегда). Они же стараются следить за тем, чтобы в окрестностях не оставалось брошенных охотниками остатков улова и туш тюленей и моржей: чтобы не вводить хищников в искушение.

Медведь может лежать где угодно и до последнего оставаться невидимым, это зверь с уникальными способностями маскировки. Однажды я почти вплотную подошла к лежащему на скалах медведю, и от неожиданной встречи спасла только собака, которая меня сопровождала. Татьяна Миненко руководитель «Медвежьего патруля»

Штраф за испуг

Еще одна потенциальная угроза — это набирающий обороты арктический туризм. Только на Шпицберген через Норвегию ежегодно приезжает около 130 тыс. человек — это в десятки раз больше, чем всё население архипелага. Многие едут с вполне конкретной целью — увидеть белого медведя. Удача, как писал журналист Financial Times еще в 2016 году, улыбается не всем.

Несмотря на то что туризм сегодня — один из перспективных источников дохода для северных территорий, власти Норвегии ввели строгие правила для охраны местных хищников: всего на архипелаге медведей обитает около 3 тыс. Подходить к ним близко строго запрещается — и не только ради безопасности людей. Летом 2018-го одному из местных гидов выписали штраф на 12 тыс. крон (больше 90 тыс. рублей) только за то, что он, сопровождая группу, напугал животное, решив подойти к нему поближе. Любое воздействие на дикую природу, как, впрочем, и слишком активное с ней взаимодействие, здесь запрещено. Однако бывают и трагические случайности.

В конце лета к берегам одного из островов архипелага подошло немецкое круизное судно. Прежде чем пассажиры сошли на берег, член экипажа в соответствии с инструкцией отправился на разведку, чтобы убедиться, что высадка безопасна и поблизости нет хищников. Перед этим команда осмотрела берег с борта, однако когда сопровождающий ступил на остров, его атаковал белый медведь. Сам он получил травмы головы и был доставлен в местный госпиталь, а вот животное члены команды застрелили.

Власти архипелага начали расследование, в ответ немецкая компания — оператор лайнера, Hapag Lloyd Cruises, заявила, что зверь был убит в рамках необходимой самообороны.

История вызвала недовольство защитников природы — тем более что круизов в Арктику отправляется всё больше, а вовремя заметить белого медведя, прирожденного маскировщика, особенно в местах его естественного обитания, можно не всегда. Значит, не исключено, что подобные инциденты станут повторяться. В октябре 2018-го предлагалось даже использовать коптеры для предварительного осмотра местности, однако пока в Норвегии и на Шпицбергене идея особой поддержки не нашла.

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Во-первых, единых правил для работы с такой техникой на заповедных арктических территориях в ЕС пока не выработано, во-вторых, неизвестно, как коптеры могут повлиять на жизнь других животных, населяющих эти земли. Наконец, нет никаких гарантий того, что люди не начнут использовать эту технику в собственных интересах.

— Также есть опасность того, что под предлогом разведки беспилотники могут использоваться для того, чтобы выискивать белых медведей или других диких животных и нарушать их покой, — рассказала изданию The Barents Observer директор Ассоциации операторов арктических экспедиционных круизов (AECO), которая базируется в Лонгйире, Фригг Йоргенсен.