В Перми не дали выступить группе IC3PEAK
Полиция остановила концерт популярного коллектива.
Полиция остановила концерт популярного коллектива.
В Перми полицейские прервали концерт популярной группы IC3PEAK, исполняющей электронную музыку. До этого выступление трижды переносилось под давлением властей
Группа IC3PEAK должна была выступить в пермском
IC3PEAK (читается как «Айспик») — экспериментальная электронная группа из Москвы, создана в 2013 году, выпустила четыре студийных альбома. Выступала в США, Бразилии, Мексике, Франции, Швеции, Турции, Германии. В 2018 году выпустила клип на песню «Смерти больше нет» с протестными мотивами. Так, по сюжету вокалистка Анастасия Креслина поет «вместе с другими тебя скрутят на площади», сидя на шее у полицейского возле здания ФСБ. Популярными в соцсетях стали строчки из припева: «Выхожу на улицу гладить кота, а его переезжает тачка мента».
Впрочем, господин Козенков заявил СМИ, что лишь обратил внимание на соблюдение требований мер безопасности при проведении массовых мероприятий, а к характеру самого концерта замечаний высказано не было.
Тем не менее 27 ноября организаторы сообщили, что перенесли концерт IC3PEAK в клуб MICHURIN. Но через несколько часов объявили об отмене мероприятия по техническим причинам. Третья площадка была объявлена в соцсетях за час до выступления — ресторан «Кама» (принадлежит депутату гордумы Перми Владимиру Плотникову). Через 15 минут после начала концерта в зал вошла полиция и прекратила выступление. Как сообщает 59.ru, после этого музыканты спели вместе с фанатами гимн России. Группу отпустили лишь через час. Давид Шелтер рассказал «Ъ», что полиция провела с ним профилактическую беседу и отпустила.
Напомним, 23 ноября в Казани IC3PEAK также вынуждена была прекратить выступление по требованию полиции. Там группа успела отыграть около 30 минут. МВД по Татарстану сообщило, что в полицию поступил анонимный звонок о том, что на территории клуба заложена бомба, в результате чего здание эвакуировали. Ранее в официальном аккаунте IC3PEAK появилась информация, что «концерт в Казани пытаются отменить»: «Мы уже сменили несколько клубов. В каждый звонят с угрозами местные органы власти: исполком и ФСБ». В Казани группа также попробовала выступить на трех площадках. После срыва концерта недовольные фанаты вышли на Кремлевскую улицу и начали кричать «Позор». 22 ноября IC3PEAK выступили в Нижнем Новгороде, где группа также сменила несколько площадок
Стоит отметить, что запреты на выступления популярных молодежных исполнителей уже становятся традицией для российских регионов. На прошлой неделе «Ъ» сообщал о том, как полиция срывает гастроли рэпера Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски. В
До этого «Ъ» рассказывал о проблемах подростковой
В октябре нижегородская прокуратура усмотрела нарушения при организации пяти музыкальных концертов. В Milo Concert Hall были отменены выступления Монеточки, Элджея, Ганвеста, Jah Khalib и Matrang, которые должны были пройти в октябре—декабре.
Надзорное ведомство нашло призывы к насилию, употреблению алкоголя и наркотиков и мат в текстах. В итоге в отношении организаторов концертов были возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ (нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию).
В сентябре исполнитель Егор Крид отменил концерт в Махачкале, причиной стали комментарии в соцсетях: некоторые местные жители оскорбляли певца и угрожали ему расправой, если тот решится приехать на Кавказ.
В марте группа «Пошлая Молли» была вынуждена отменить выступление в Белгороде, несмотря на то, что за неделю до этого участвовала в шоу на федеральном телеканале. Тогда организатор гастролей Валентин Мамедов рассказывал «Ъ», что местные власти «рекомендовали» владельцам клубов не проводить концерт «по этическим и идеологическим нормам». Группа попыталась провести в отеле «Амакс»
Осенью 2015 года в Красноярске сотрудники ФСКН вместе с представителями «Антидилера» задержали рэпера Гуфа, после чего он получил шесть суток ареста за употребление запрещенных веществ.
Дмитрий Астахов, Пермь; Александр Черных
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