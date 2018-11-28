В Перми не дали выступить группе IC3PEAK

В Перми полицейские прервали концерт популярной группы IC3PEAK, исполняющей электронную музыку. До этого выступление трижды переносилось под давлением властей из-за «суицидальной направленности» текстов. В итоге музыкантам пришлось петь фанатам гимн России.

Группа IC3PEAK должна была выступить в пермском концерт-баре Cape Town 27 ноября. В анонсе отмечалось, что пермский художник Алексей Илькаев, известный под псевдонимом SAD FACE, презентует новый арт-объект «Русская печальная матрешка». Объявление о концерте сопровождала надпись «Смерть не за горами». Однако 26 ноября глава Ленинского района Перми Александр Козенков пришел в бар и попросил, чтобы организаторы приехали к нему обсудить концерт. «Они говорили, что тексты группы IC3PEAK имеют суицидальную направленность. Разговор был неприятный», — заявил «Медиазоне» организатор концерта Давид Шелтер.

Читайте также Концерт рэпера Элджея отменен после угроз убийством

IC3PEAK (читается как «Айспик») — экспериментальная электронная группа из Москвы, создана в 2013 году, выпустила четыре студийных альбома. Выступала в США, Бразилии, Мексике, Франции, Швеции, Турции, Германии. В 2018 году выпустила клип на песню «Смерти больше нет» с протестными мотивами. Так, по сюжету вокалистка Анастасия Креслина поет «вместе с другими тебя скрутят на площади», сидя на шее у полицейского возле здания ФСБ. Популярными в соцсетях стали строчки из припева: «Выхожу на улицу гладить кота, а его переезжает тачка мента».

Впрочем, господин Козенков заявил СМИ, что лишь обратил внимание на соблюдение требований мер безопасности при проведении массовых мероприятий, а к характеру самого концерта замечаний высказано не было.

Тем не менее 27 ноября организаторы сообщили, что перенесли концерт IC3PEAK в клуб MICHURIN. Но через несколько часов объявили об отмене мероприятия по техническим причинам. Третья площадка была объявлена в соцсетях за час до выступления — ресторан «Кама» (принадлежит депутату гордумы Перми Владимиру Плотникову). Через 15 минут после начала концерта в зал вошла полиция и прекратила выступление. Как сообщает 59.ru, после этого музыканты спели вместе с фанатами гимн России. Группу отпустили лишь через час. Давид Шелтер рассказал «Ъ», что полиция провела с ним профилактическую беседу и отпустила.

Читайте также Оксимирон, Баста и Noize MC поддержали рэпера Хаски

Напомним, 23 ноября в Казани IC3PEAK также вынуждена была прекратить выступление по требованию полиции. Там группа успела отыграть около 30 минут. МВД по Татарстану сообщило, что в полицию поступил анонимный звонок о том, что на территории клуба заложена бомба, в результате чего здание эвакуировали. Ранее в официальном аккаунте IC3PEAK появилась информация, что «концерт в Казани пытаются отменить»: «Мы уже сменили несколько клубов. В каждый звонят с угрозами местные органы власти: исполком и ФСБ». В Казани группа также попробовала выступить на трех площадках. После срыва концерта недовольные фанаты вышли на Кремлевскую улицу и начали кричать «Позор». 22 ноября IC3PEAK выступили в Нижнем Новгороде, где группа также сменила несколько площадок из-за попыток сорвать выступление властями.

После пермского вояжа группа написала в своей соцсети: «Сегодня наш концерт в Перми был сорван. Тачка с фсбшниками ездила за нами по всему городу и до сих пор дежурит под окнами. Несколько следующих наших концертов тоже под угрозой срыва. Спасибо, мы чувствуем себя в безопасности. Едем дальше».

Стоит отметить, что запреты на выступления популярных молодежных исполнителей уже становятся традицией для российских регионов. На прошлой неделе «Ъ» сообщал о том, как полиция срывает гастроли рэпера Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски. В Ростове-на-Дону правоохранители ворвались в клуб и остановили концерт, владельцы клубов в Волгограде также отказались предоставить Хаски площадку для выступления. В итоге рэпер был задержан перед выступлением в Краснодаре и получил 12 суток ареста за то, что устроил импровизированный концерт на крыше автомобиля. Впрочем, через четверо суток суд отменил решение об аресте.

Читайте также Петербургский клуб не будет отменять концерт Хаски

До этого «Ъ» рассказывал о проблемах подростковой поп-панк группы «Френдзона». В Красноярске детский омбудсмен потребовала запретить концерты группы из-за «пропаганды потребления алкоголя и наркотиков». С ней согласилась и краевая прокуратура, заявив, что музыка группы «содержит ругательства, пропагандирует нетрадиционные сексуальные связи, суициды и запрещенные вещества». После этого концерты «Френдзоны» запретили и в соседней Кемеровской области.

В октябре нижегородская прокуратура усмотрела нарушения при организации пяти музыкальных концертов. В Milo Concert Hall были отменены выступления Монеточки, Элджея, Ганвеста, Jah Khalib и Matrang, которые должны были пройти в октябре—декабре.

Надзорное ведомство нашло призывы к насилию, употреблению алкоголя и наркотиков и мат в текстах. В итоге в отношении организаторов концертов были возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ (нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию).

В сентябре исполнитель Егор Крид отменил концерт в Махачкале, причиной стали комментарии в соцсетях: некоторые местные жители оскорбляли певца и угрожали ему расправой, если тот решится приехать на Кавказ.

Читайте также В Дагестане ополчились на аниме

В марте группа «Пошлая Молли» была вынуждена отменить выступление в Белгороде, несмотря на то, что за неделю до этого участвовала в шоу на федеральном телеканале. Тогда организатор гастролей Валентин Мамедов рассказывал «Ъ», что местные власти «рекомендовали» владельцам клубов не проводить концерт «по этическим и идеологическим нормам». Группа попыталась провести в отеле «Амакс» автограф-сессию для фанатов, но владельцы помещения не позволили этого сделать. Директор «Амакса» Елена Сидоренко сообщила «Ъ», что начальнику службы безопасности отеля позвонили «от губернатора» и «рекомендовали» не проводить мероприятие. В 2017 году в Белгороде не состоялся концерт рэпера Face: вице-мэр Александр Захаров направил в клуб письмо о том, что «в репертуаре исполнителя присутствуют композиции, содержащие ненормативную лексику, а также пропагандирующие употребление наркотических средств». В 2014 году было отменено выступление Дианы Арбениной, а потом городской совет безопасности официально рекомендовал не проводить концерт рэпера Noize MC.

Осенью 2015 года в Красноярске сотрудники ФСКН вместе с представителями «Антидилера» задержали рэпера Гуфа, после чего он получил шесть суток ареста за употребление запрещенных веществ.

Дмитрий Астахов, Пермь; Александр Черных