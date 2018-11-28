Последний аристократ. Жизнь и смерть русского барона Фальц-Фейна на чужбине
Русский барон Эдуард фон
Русский барон Эдуард фон
Ему довелось видеть революцию, две мировые войны. Он встречался с царем Николаем II (тот его нянчил на руках). Работая журналистом, столкнулся с Гитлером. Подвижника русской культуры лично принимали 2-й президент Украины Леонид Кучма и лидеры России — Борис Ельцин и Владимир Путин. Но это только маленькая часть его яркой и драматичной жизни.
Корреспондент АиФ.ru встретился с жителем
Первый раз по делам бизнеса я оказался в Швейцарии 14 лет назад, установил теплые знакомства с русской диаспорой этой альпийской страны. Там я и познакомился с бароном. Это произошло ровно десять лет назад.
Барону уже было за 90 лет, но передо мной предстал неутомимый, веселый и жизнерадостный мужчина. У него горели глаза, что никак не соответствовало моим представлениям о глубокой старости. «Откуда ты приехал? О, с Дона??? Рассказывай, рассказывай все очень подробно!» — просил он и внимательно слушал, не перебивая мои рассказы о России.
А меня интересовали истории самого барона. Я с нетерпением хотел услышать их как можно больше. И он согласился рассказать. Я слушал его повествование о жизни, которое включало в себя так много событий, как будто я погрузился в экскурс истории государства Российского.
Эдуард Александрович фон
«Мы были большие помещики, нас многие любили, так как платили хорошо», — рассказывал Эдуард Александрович о своем детстве. — На Новый год и Рождество все работники получали подарки, а на день рождение работнику давали выходной. Дядя имел самый большой зоологический сад в мире, где были собраны животные со всего мира — три тысячи особей. Каждый день в зоопарк приезжал
Один из таких эпизодов документально зафиксирован в автобиографии царя Николая II. Всероссийский Император весной 1914 года нарушил дворцовый этикет и заехал из Крыма в заповедник
«Меня встретили сам хозяин, — писал царь своей матери, — его сестра, брат, их малые дети. Они совсем россияне и простые в общении люди. Мне предложили чай в саду. Вокруг стола разгуливали цапли, утки, журавли смотрели на нас, подходили и толкали клювами, выпрашивая хлеб. В степи под открытым небом живут разные олени, страусы. Удивительное впечатление, точно картина из Библии, как будто звери вышли из Ноева ковчега».
Царю устроили пышный завтрак в саду, а маленький Эдуард был удостоен чести быть посаженным на колени Николая II …
В 5 лет Эдуард с родителями гостил у дедушки в Петрограде и застал там Октябрьскую революцию.
На что дедушка отвечал: «Я сам не понимаю, проснулись и уже случилось».
Дедушка служил Александру II, Александру III и Николаю II…
«Наша семья решила покинуть Россию, когда мне было пять, — вспоминал Эдуард Александрович. — Тогда еще была открыта граница с Финляндией, и мы выехали в последнем поезде. В руках у папы был маленький чемодан. Родители думали, что скоро вернутся на родину. Но ничего подобного не произошло. Так никогда больше они в Россию не попали…».
После скитаний по европейским странам семья
Судьба рода
Но она ошиблась — в 1919 году её без объяснения причин расстреляли большевики. Софье
Эдуард Александрович, получив образование во Франции, работал журналистом. В том числе — репортером на Олимпийских играх 1936 года в Берлине, где встретился с Гитлером.
«Странное ощущение испытал я тогда, — говорил барон. — Объездил Германию, делая репортажи, но не заметил, что страна готовится к войне. Когда Гитлер пришел к власти, он построил автомобильные дороги, предоставил людям работу с хорошим окладом, поэтому многие находились в восторге. Мой дедушка встречался с Гитлером и отзывался о нем как о человеке посредственного ума».
В дни Олимпиады на стадионе репортерские столики поставили за Гитлером, словно в качестве живого щита для обеспечения безопасности. Поэтому молодой Эдуард Александрович постоянно видел перед собой затылок нацистского лидера.
Один эпизод особо запомнился. В соревнованиях по бегу претендентами на золото считались немец Борхмайер и темнокожий американец Джесси Оуэнс. Многие рассчитывали на победу хозяина — немца, но первым прибежал с большим отрывом американец. Гитлер на такой поворот событий отреагировал резко: он быстро встал и покинул стадион с недовольным видом…
«Однажды Гитлер остановился возле меня и громко произнес с ухмылкой: “Вы — Лихтенштейн?! Армии нет!” И пошел дальше» — вспоминал барон.
Власти маленького княжества Лихтенштейна всегда шли навстречу идеям Эдуарда Александровича, помогая ему воплотить в жизнь общественные проекты. Так он создал индустрию туризма в княжестве. В столице Вадуце он открыл сувенирный магазин, в который ежедневно заходили сотни туристов. Русский иммигрант в микрофон рассказывал им о Лихтенштейне, причём беседовать он мог на шести языках.
Со временем Эдуард Александрович сам стал достопримечательностью. Туристы, в особенности американские, стремились купить сувенир лично из его рук, чтобы потом рассказать, что вот эту открытку им продал русский барон.
Заработанные деньги барон вкладывал в благотворительность, но особой его страстью стало возвращение культурных ценностей в Россию и Украину. Вывезенное в дореволюционный период и во время мировых войн, он покупал у антикварщиков и на аукционах — и возвращал в музеи. Список впечатляет: полотна Репина, Коровина, Бенуа, Лебедева.
По его словам, всего таких вещей — картин, скульптур, книг — было около 80.
«В Америке в одном подвале нашел портрет князя Потемкина художника Дмитрия Левицкого, — вспоминал барон. — Полотно размером два метра на полтора немцы во время войны украли, и живопись оказалась здесь. Но сейчас картина возвращена на родину».
«Это от русского, который не забыл свою родину», — с такими словами он передавал найденное музеям.
Эдуард Александрович пояснял, что он воспитывался с идеей, что надо
Журналисты не раз спрашивали у барона: в чем секрет его долголетия?
Отвечал он всегда так:
Первое. Многие просто не умеют жить. Не едят, а много жрут. Я мало ем. Мой завтрак в 11 часов, обед в 16:00 часов.
Второе. Многие не умеют пить, а пьют, даже скорее пьянствуют. Пить надо хорошее вино, ну, или хорошую водочку. Но в меру.
Третье. Надо рано ложиться спать. Я ложусь в семь часов вечера, а просыпаюсь в 9 утра, то есть сплю около 14 часов.
Четвертое. Никогда не принимай никаких пилюль. Если чувствуешь, что заболел, выпей горячего молока и закутайся в одеяло.
И наконец, пятое, самое важное… Никогда, никогда не пренебрегай обществом красивых женщин!
Барон рассказывал, что был знаком с самыми красивыми женщинами мира. «Я был казанова, только когда не был женат!» — уточнял он. Но оба его брака не были счастливым. Первую жену — Вирджинию — увел американский продюсер. Барон женился второй раз, но и это брак длился не долго — австрийская манекенщица Кристина умерла в возрасте 38 лет от передозировки наркотиков.
Это несчастье моей жизни, я остался одинок.
Пожар на вилле
Центральные СМИ Европы скупо сообщили о смерти русского барона, опубликовав сводку Национальной полиции Лихтенштейна: «Около девяти часов утра в отдельно стоящем доме на Фюрст-Франсе-Йозеф-штрассе в Вадуце заметили большое количество дыма. Пожарная охрана столицы достаточно быстро прибыла на место и потушила источник огня. В доме был найден мертвый человек. Государственная полиция начала расследование, чтобы определить причину пожара и причину смерти найденного человека. Институт юридической медицины
Барон не раз заводил разговор о том, что сильно его волновало — что будет с домом, с русскими картинами, реликвиями после его ухода из жизни? Он боялся, что коллекция русского искусства, созданная ценой неимоверных усилий, будет растащена по разным углам.
Но что уцелело после пожара? И как будут делить его имущество? Это теперь решать княжеству Лихтенштейн.
Владимир Путин на сайте Кремля обратился со словами соболезнования к Людмиле Веркаде фон Фальц-Фейн:
«Барон фон
О жизни Эдуарда Александровиче снято четыре фильма — «Эдуард