Последний аристократ. Жизнь и смерть русского барона Фальц-Фейна на чужбине

Источник: Из личного архива/ Руслан Кечеджиян

Его жизнь — от царя до Путина

Ему довелось видеть революцию, две мировые войны. Он встречался с царем Николаем II (тот его нянчил на руках). Работая журналистом, столкнулся с Гитлером. Подвижника русской культуры лично принимали 2-й президент Украины Леонид Кучма и лидеры России — Борис Ельцин и Владимир Путин. Но это только маленькая часть его яркой и драматичной жизни.

В историю он вошел, прежде всего, как человек, безвозмездно находивший и возвращавший утраченные культурные ценности музеям России, Украины, другим странам.

Корреспондент АиФ.ru встретился с жителем Ростова-на-Дону, бизнесменом Станиславом Чумаковым, который не раз бывал в гостях у барона на его вилле. Девять лет назад россиянин привез в княжество Лихтенштейн съемочную группу, которая сделала о нем биографический фильм «Русский век барона Фальц-Фейна». Чумаков рассказал, каким он запомнил барона.

Источник: Из личного архива/ Станислав Чумаков

Первый раз по делам бизнеса я оказался в Швейцарии 14 лет назад, установил теплые знакомства с русской диаспорой этой альпийской страны. Там я и познакомился с бароном. Это произошло ровно десять лет назад.

Барону уже было за 90 лет, но передо мной предстал неутомимый, веселый и жизнерадостный мужчина. У него горели глаза, что никак не соответствовало моим представлениям о глубокой старости. «Откуда ты приехал? О, с Дона??? Рассказывай, рассказывай все очень подробно!» — просил он и внимательно слушал, не перебивая мои рассказы о России.

А меня интересовали истории самого барона. Я с нетерпением хотел услышать их как можно больше. И он согласился рассказать. Я слушал его повествование о жизни, которое включало в себя так много событий, как будто я погрузился в экскурс истории государства Российского.

Как царь Николай II нянчил барона

Эдуард Александрович фон Фальц-Фейн родился в сентябре 1912 года в селе Гавриловка, Херсонской губернии, Российской империи. Сейчас это территория Украины.

«Мы были большие помещики, нас многие любили, так как платили хорошо», — рассказывал Эдуард Александрович о своем детстве. — На Новый год и Рождество все работники получали подарки, а на день рождение работнику давали выходной. Дядя имел самый большой зоологический сад в мире, где были собраны животные со всего мира — три тысячи особей. Каждый день в зоопарк приезжал кто-то из высоких гостей, а если долго никого не было, то мама говорила: «Как же так! Нас больше никто не любит?».

Один из таких эпизодов документально зафиксирован в автобиографии царя Николая II. Всероссийский Император весной 1914 года нарушил дворцовый этикет и заехал из Крыма в заповедник Асканию-Нова, о котором шла мировая слава.

«Меня встретили сам хозяин, — писал царь своей матери, — его сестра, брат, их малые дети. Они совсем россияне и простые в общении люди. Мне предложили чай в саду. Вокруг стола разгуливали цапли, утки, журавли смотрели на нас, подходили и толкали клювами, выпрашивая хлеб. В степи под открытым небом живут разные олени, страусы. Удивительное впечатление, точно картина из Библии, как будто звери вышли из Ноева ковчега».

Царю устроили пышный завтрак в саду, а маленький Эдуард был удостоен чести быть посаженным на колени Николая II …

Бегство из России

В 5 лет Эдуард с родителями гостил у дедушки в Петрограде и застал там Октябрьскую революцию.

В своих биографических очерках барон отмечал, что не раз спрашивал у деда, почему русский народ не чувствовал, что будет революция 1917 года?

На что дедушка отвечал: «Я сам не понимаю, проснулись и уже случилось».

Дедушка служил Александру II, Александру III и Николаю II…

«Наша семья решила покинуть Россию, когда мне было пять, — вспоминал Эдуард Александрович. — Тогда еще была открыта граница с Финляндией, и мы выехали в последнем поезде. В руках у папы был маленький чемодан. Родители думали, что скоро вернутся на родину. Но ничего подобного не произошло. Так никогда больше они в Россию не попали…».

Эдуард Александрович вошел в историю, как меценат, возвращавший утраченные культурные ценности. | Источник: Фото: Из личного архива/ Руслан Кечеджиян

После скитаний по европейским странам семья Фальц-Фейна обратилась к князю Лихтенштейна, который будучи в гостях у них в России говорил, что в трудную минуту они могут рассчитывать на его помощь. Правитель княжества не обманул и дал семье гражданство этой страны. Впоследствии Эдуарду Александровичу официально присвоили титул «барон», что соответствовало его дворянскому титулу в Имперской России.

Судьба рода Фальц-Фейнов после революции сложилась трагично. Бабушка барона Софья Богдановна, основательница города-порта Хорлы на Чёрном море, отказалась покидать родину. Она заявила: «Я здесь долго живу, сделала людям много добра, поэтому меня никто не тронет…».

Но она ошиблась — в 1919 году её без объяснения причин расстреляли большевики. Софье Фальц-Фейн было 84 года. Узнав об этом, отец Эдуарда Александровича получил удар, от которого уже не оправился.

Встреча с Гитлером

Эдуард Александрович, получив образование во Франции, работал журналистом. В том числе — репортером на Олимпийских играх 1936 года в Берлине, где встретился с Гитлером.

«Странное ощущение испытал я тогда, — говорил барон. — Объездил Германию, делая репортажи, но не заметил, что страна готовится к войне. Когда Гитлер пришел к власти, он построил автомобильные дороги, предоставил людям работу с хорошим окладом, поэтому многие находились в восторге. Мой дедушка встречался с Гитлером и отзывался о нем как о человеке посредственного ума».

Источник: Из личного архива/ Станислав Чумаков

В дни Олимпиады на стадионе репортерские столики поставили за Гитлером, словно в качестве живого щита для обеспечения безопасности. Поэтому молодой Эдуард Александрович постоянно видел перед собой затылок нацистского лидера.

Один эпизод особо запомнился. В соревнованиях по бегу претендентами на золото считались немец Борхмайер и темнокожий американец Джесси Оуэнс. Многие рассчитывали на победу хозяина — немца, но первым прибежал с большим отрывом американец. Гитлер на такой поворот событий отреагировал резко: он быстро встал и покинул стадион с недовольным видом…

«Однажды Гитлер остановился возле меня и громко произнес с ухмылкой: “Вы — Лихтенштейн?! Армии нет!” И пошел дальше» — вспоминал барон.

Автобиографическая книга, изданная на нескольких языках. | Источник: Из личного архива/ Руслан Кечеджиян

Меценатство

Власти маленького княжества Лихтенштейна всегда шли навстречу идеям Эдуарда Александровича, помогая ему воплотить в жизнь общественные проекты. Так он создал индустрию туризма в княжестве. В столице Вадуце он открыл сувенирный магазин, в который ежедневно заходили сотни туристов. Русский иммигрант в микрофон рассказывал им о Лихтенштейне, причём беседовать он мог на шести языках.

Со временем Эдуард Александрович сам стал достопримечательностью. Туристы, в особенности американские, стремились купить сувенир лично из его рук, чтобы потом рассказать, что вот эту открытку им продал русский барон.

Картину Дмитрия Левицкого меценат нашел в подвале дома в Америке. | Источник: Из личного архива/ Руслан Кечеджиян

Заработанные деньги барон вкладывал в благотворительность, но особой его страстью стало возвращение культурных ценностей в Россию и Украину. Вывезенное в дореволюционный период и во время мировых войн, он покупал у антикварщиков и на аукционах — и возвращал в музеи. Список впечатляет: полотна Репина, Коровина, Бенуа, Лебедева.

Он возвращал утраченные живописные шедевры, исторические документы, письма, дневники, в их числе знаменитый архив следователя Соколова — свидетельства убийства в Екатеринбурге царской семьи.

По его словам, всего таких вещей — картин, скульптур, книг — было около 80.

«В Америке в одном подвале нашел портрет князя Потемкина художника Дмитрия Левицкого, — вспоминал барон. — Полотно размером два метра на полтора немцы во время войны украли, и живопись оказалась здесь. Но сейчас картина возвращена на родину».

«Это от русского, который не забыл свою родину», — с такими словами он передавал найденное музеям.

Источник: Из личного архива/ Руслан Кечеджиян

Эдуард Александрович пояснял, что он воспитывался с идеей, что надо что-то делать для России, постоянно был занят этими мыслями. В своей автобиографии он написал: «Среди нынешних представителей страны я не вижу людей с подобными стремлениями. Их довольно много, этих новых русских, даже в Лихтенштейне. Они зарабатывают здесь деньги, но не приносят пользы России. Я не вижу, чтобы они что-то делали для своей страны!».

Пять секретов долголетия

Журналисты не раз спрашивали у барона: в чем секрет его долголетия?

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Отвечал он всегда так:

Первое. Многие просто не умеют жить. Не едят, а много жрут. Я мало ем. Мой завтрак в 11 часов, обед в 16:00 часов.

Второе. Многие не умеют пить, а пьют, даже скорее пьянствуют. Пить надо хорошее вино, ну, или хорошую водочку. Но в меру.

Третье. Надо рано ложиться спать. Я ложусь в семь часов вечера, а просыпаюсь в 9 утра, то есть сплю около 14 часов.

Четвертое. Никогда не принимай никаких пилюль. Если чувствуешь, что заболел, выпей горячего молока и закутайся в одеяло.

И наконец, пятое, самое важное… Никогда, никогда не пренебрегай обществом красивых женщин!

Барон рассказывал, что был знаком с самыми красивыми женщинами мира. «Я был казанова, только когда не был женат!» — уточнял он. Но оба его брака не были счастливым. Первую жену — Вирджинию — увел американский продюсер. Барон женился второй раз, но и это брак длился не долго — австрийская манекенщица Кристина умерла в возрасте 38 лет от передозировки наркотиков.

Это несчастье моей жизни, я остался одинок. Эдуард Александрович

Пожар на вилле

Центральные СМИ Европы скупо сообщили о смерти русского барона, опубликовав сводку Национальной полиции Лихтенштейна: «Около девяти часов утра в отдельно стоящем доме на Фюрст-Франсе-Йозеф-штрассе в Вадуце заметили большое количество дыма. Пожарная охрана столицы достаточно быстро прибыла на место и потушила источник огня. В доме был найден мертвый человек. Государственная полиция начала расследование, чтобы определить причину пожара и причину смерти найденного человека. Институт юридической медицины Санкт-Галлена из соседней Швейцарии был вызван на помощь и его специалисты подтвердили, что погибшим является Эдуард фон Фальц-Фейн».

Внутренняя обстановка на вилле — что из этого осталось после пожара? | Источник: Из личного архива/ Руслан Кечеджиян

Барон не раз заводил разговор о том, что сильно его волновало — что будет с домом, с русскими картинами, реликвиями после его ухода из жизни? Он боялся, что коллекция русского искусства, созданная ценой неимоверных усилий, будет растащена по разным углам.

Барон завещал Русскому музею часть своей коллекции. Другая достанется его наследнице, дочери Людмиле от первого брака (она живёт в Монако).

Но что уцелело после пожара? И как будут делить его имущество? Это теперь решать княжеству Лихтенштейн.

Владимир Путин на сайте Кремля обратился со словами соболезнования к Людмиле Веркаде фон Фальц-Фейн:

«Барон фон Фальц-Фейн был истинным патриотом России, великим меценатом, посвятившим всю свою долгую жизнь сохранению русского духовного и культурного наследия. Невозможно переоценить его неустанную и самоотверженную деятельность по возвращению в нашу страну национальных художественных реликвий, по восстановлению памятников отечественной истории и культуры за рубежом».

Барон завещал половину наследства — России, другую часть — родственникам. | Источник: Из личного архива/ Руслан Кечеджиян