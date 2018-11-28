Рыбу прибивает к берегу

Источник: Reuters

Свободная добыча рыбы на судне, отремонтированном на иностранной верфи, может стать невозможной. Такие суда Минсельхоз хочет обязать проходить таможенное декларирование, в противном случае лишая их прав на вылов. Рыбодобытчики сетуют, что ремонт в России зачастую нереален, а инициатива министерства грозит простоем десятков судов и упущенной выгодой до 15 млрд руб.

Минсельхоз опубликовал проект изменений в постановление, регулирующее порядок разрешений на добычу водных биоресурсов (ВБР). Документ предлагает расширить перечень оснований, по которым может быть отказано в праве на вылов. В частности, речь идет о судах, не прошедших таможенного декларирования после переоборудования, ремонта, модернизации, выполненных за пределами ЕАЭС. Независимая экспертиза проекта закончится 13 декабря.

Отказ в разрешениях на вылов ВБР нерастаможенным судам под флагом РФ может привести к резкому сокращению добывающего флота и крупным сбоям при прохождении путины, считают во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Это, беспокоятся там, грозит прекращением промысла более 80 крупнотоннажным судам только на Дальнем Востоке, которые прошли плановый ремонт на зарубежных верфях, вложив около 10 млрд руб.

По данным президента ВАРПЭ Германа Зверева, в год рыбопромысловые суда региона тратят на ремонт и обслуживание около 35−40 млрд руб., на российские судоремонтные предприятия приходится около 10% этой суммы.

Предприятия Дальнего Востока большую часть времени стоят загруженными и могут обеспечить плановый ремонт только для 40−50 судов. Герман Зверев президент ВАРПЭ

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Такая же ситуация в Мурманске, где качественных судоремонтных мощностей просто нет, жалуется замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников. Более того, указывает он, часть оборудования и двигателей можно установить только на иностранных верфях. Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов добавляет, что у заводов Дальнего Востока вообще нет доков для ремонта судов длиной более 160 м. При этом с 1 января в Охотском море начинается самая масштабная в мире путина по объему вылова минтая — за сто дней добывается более 1 млн тонн рыбы, напоминают в ВАРПЭ.

По оценке господина Зверева, инициатива Минсельхоза грозит недовыловом до 200 тыс. тонн ВБР. Исходя из прогнозной цены минтая в $1,05−1,1 тыс. за тонну, которую приводит источник «Ъ» в отрасли, недополученную выгоду можно оценить до $220 млн (14,6 млрд руб.).



В ВАРПЭ поясняют, что Федеральная таможенная служба взимает НДС и пошлины за проведение судоремонтных работ за рубежом только при заходе рыбопромыслового судна в российский порт. Сегодня суда, прошедшие ремонт на зарубежных верфях, ведут промысел, не заходя в порт, а продукцию поставляют на грузовые суда, доставляющие рыбу до берега, объясняет Герман Зверев. Затем, продолжает он, суда снова встают на ремонт на два-три месяца и возвращаются к добыче. По словам господина Сенникова, у «Норебо» больше половины судов обслуживаются за границей, ближе к районам промысла, где ремонт делать проще и дешевле.

Часть из них [судов] вообще ведет промысел в Африке, в районе Марокко, или в южной части Тихого океана. Получается, им теперь тоже надо проходить таможенное оформление, чтобы получить разрешение на вылов в Мурманске или ином порту приписки судна. Сергей Сенников замдиректора УК «Норебо»

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