Совет американских кинокритиков назвал фильм года

Титул лучшего актера отошел Вигго Мортенсену за роль Тони «Болтуна» Валлелонг в «Зеленой Книге», а лучшей актрисой стала Леди Гага, сыгравшая в фильме «Звезда родилась».
«Мы с гордостью награждаем «Зеленую книгу» как наш лучший фильм — это теплый и проникновенный взгляд на замечательную дружбу, перенесенную на экран в тот момент, когда ее история любви, сострадания и разделенной гуманности глубоко резонирует. Мы также безмерно рады присудить Брэдли Куперу (звание — ред.) нашего лучшего режиссера — он необыкновенно талантливый человек, скрывающийся за камерой, который привносит свежее и современное видение, а также (показывает — ред.) превосходное мастерство и большое сердце в классической истории «Звезда родилась», — заявила директор совета кинокритиков Энни Шульхоф.
Награждение будет проходить на гала-концерте NBR Awards 8 января 2019 года.
Издание отмечает, что Национальный совет кинокритиков США часто присуждает награды «по своему усмотрению», и имена победителей часто не совпадают с теми, кто получает Оскар.