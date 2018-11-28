Совет американских кинокритиков назвал фильм года

«Мы с гордостью награждаем «Зеленую книгу» как наш лучший фильм — это теплый и проникновенный взгляд на замечательную дружбу, перенесенную на экран в тот момент, когда ее история любви, сострадания и разделенной гуманности глубоко резонирует. Мы также безмерно рады присудить Брэдли Куперу (звание — ред.) нашего лучшего режиссера — он необыкновенно талантливый человек, скрывающийся за камерой, который привносит свежее и современное видение, а также (показывает — ред.) превосходное мастерство и большое сердце в классической истории «Звезда родилась», — заявила директор совета кинокритиков Энни Шульхоф.