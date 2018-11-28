Неожиданная связь. Пять пар животных, в родство которых трудно поверить

Благодаря новым технологиям ученые обнаружили тесные связи между вроде бы совсем далекими видами животных. Самые неожиданные родственные узы в мире природы — в материале РИА Новости.

Медузы и кораллы

Напоминающие растения кораллы (у них даже есть годовые кольца по аналогии с древесными) и умеющие плавать медузы — на самом деле ближайшие родственники. У них похожее строение тела, у тех и у других есть щупальца и жалящие стрекательные клетки — для охоты и защиты от врагов. Поэтому они относятся к одному типу — стрекающим, или книдариям.

Медузы и кораллы относятся к одной группе животных — стрекающим

Несмотря на близкое родство и подчас заметную разницу в размерах, кораллы часто охотятся на своих более подвижных кузенов. Для этого они объединяются в «банды». Одни полипы захватывают медузу и обездвиживают ее щупальца, а другие медленно разрывают жертву на куски. Как кораллы взаимодействуют друг с другом, ученые пока не выяснили. Также непонятно, как они нейтрализуют яд медуз. Вероятно, благодаря близкому родству кораллы к нему просто невосприимчивы.

Пауки и мечехвосты

Обитающих на Дальнем Востоке России, в Юго-Восточной Азии и на Атлантическом побережье Северной Америки мечехвостов долгое время принимали за крабов. Но, как оказалось, их ближайшие родственники живут на суше. Это пауки и скорпионы.

Английское название мечехвоста — horseshoe crab — переводится как "краб-подковка", но никакого отношения к крабам это животное не имеет. Его ближайшие родственники — пауки и скорпионы

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С паукообразными мечехвостов роднит несколько пар глаз и строение тела. Но мечехвосты никогда не были сухопутными. Последние двести миллионов лет они живут на заиленном дне морского мелководья, выходя на берег только в период размножения. Причем яйца откладывают лишь там, где сами появились на свет.

Как установили ученые, мечехвосты запоминают даже не сам пляж, а его песок. В неволе размножаются при условии, что к ним в аквариум положили грунт, в котором они родились. Как мечехвосты отличают родные песчинки от точно таких же с другого пляжа, пока неясно.

Соколы и воробьи

Ближайшие родственники воробьев — соколы и попугаи, утверждают биологи из Университета Мюнстера (Германия). Ученые пришли в такому выводу, обнаружив в геноме соколо-, попугае- и воробьинообразных семь одинаковых последовательностей транспозонов — особых мобильных элементов ДНК, приобретенных их общим предком или «вставленных» туда древними ретровирусами. Эти последовательности не встречаются у остальных птиц.

Анализ генома показал, что ближайшие родственники воробьев их главные враги — соколы

Кроме того, в геномах попугае- и воробьинообразных нашлись еще три общих участка, что делает этих пернатых очень близкой родней. Исследователи даже предлагают объединить три родственных отряда птиц в надотряд Eufalconimorphae — «настоящие соколоподобные», а воробьев и попугаев поместить в один отряд Psittacopasserae — «воробьино- и попугаеобразные».

Слоны и их миниатюрные кузены

Даманы, небольшие травоядные зверьки размером с кошку, обитают в Африке и на Ближнем Востоке. Из-за внешнего сходства с грызунами их считали родственниками морских свинок. Однако, обратив внимание на строение конечностей и расположение внутренних органов, ученые предположили, что даманы могут быть близки хоботным — то есть слонам. Анализ генома даманов и слонов это подтвердил.

Даман, которого часто ошибочно принимают за грызуна, на самом деле близкий родственник слонов

Действительно, если отвлечься от разницы в размерах и приглядеться, у этих животных немало общего. Передние зубы даманов растут всю жизнь и по строению похожи на бивни, а на кончиках лап у этих зверьков сплющенные «слоновьи» ногти. Кроме того, у дамановых и хоботных нет желчного пузыря.

Киты и коровы

В 1992 году в Пакистане обнаружили останки пакицета — древнего животного, жившего примерно 48 миллионов лет назад. Этот тонконогий зверь с крошечными копытами чувствовал себя хорошо как в воде, так и на суше. Дальнейшее исследование фрагментов скелета показало: лодыжечные кости пакицета — как у бегемотов, коров и свиней, а череп — как у кита. Получалось, что китообразные и парнокопытные относятся к одной группе животных (даже появился термин «китопарнокопытные»).

Проанализировав геномы нескольких видов животные, ученые выяснили, что косатки и коровы — близкие родственники

Самой близкой родней всех китообразных объявили гиппопотама. Но в 2017 году, проведя анализ геномов нескольких видов морских млекопитающих и их предполагаемых сухопутных кузенов, ученые выяснили, что ближайший родственник зубастых китов, в частности косаток, — обыкновенная домашняя корова.

И если буренка — мирное травоядное создание, то ее двоюродная сестра — один из самых опасных морских хищников. Косатка охотится не только на рыбу, но и на других водных млекопитающих, в том числе моржей, которые считаются близкими родственниками собак и волков.