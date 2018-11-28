«Практически умерла»: почему россияне не верят в «скорую помощь»

Источник: Reuters

Пациенты в России жалуются на то, что фельдшеры «скорой» не могут приехать вовремя и оказать нужную помощь. Сами медработники обращают внимание, что около 90% вызовов на дом «неотложки» необоснованны, из-за чего они не успевают приехать к пациентам, которые действительно нуждаются в госпитализации.

В Нижнем Тагиле Ленинский районный суд вынес приговор водителю «скорой помощи», который при погрузке в автомобиль уронил пациентку, после чего она скончалась. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Ивана Махрова признали виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ) и приговорили к одному году лишения свободы. Кроме того, мужчина обязан выплатить родственникам погибшей 642 тыс. рублей в качестве компенсации. Сам Махров свою вину не признал.

По данным прокуратуры, инцидент произошел утром 30 декабря 2016 года. Карета скорой помощи перевозила 79-летнюю пациентку Демидовской городской больницы из реанимационного отделения в терапевтическое, чтобы сделать ей компьютерную томографию.

Женщина лежала на тележке-каталке, при погрузке в машину Махров накренил ее, из-за чего она упала, ударилась головой об пол автомобиля и получила закрытую черепно-мозговую травму.

В тот же вечер пациентка скончалась. При этом отмечается, что в больницу она поступила с заболеванием, которое не угрожало жизни.

Новость Больше половины жителей сел занимаются самолечением

Махров как водитель машины «скорой помощи» также исполнял обязанности санитара выездной бригады, в частности, обеспечивал транспортировку больного. Эти действия мужчины были абсолютно законны, отмечается в сообщении Свердловской областной прокуратуры.

Тем не менее суд признал, что Махров осуществлял погрузку тележки-каталки без чьей-либо помощи, «проявил преступную небрежность и ненадлежащим образом исполнил профессиональные обязанности». Помимо водителя, в карете скорой помощи находились фельдшер, медицинская сестра и врач-анестезиолог.

Еще один случай халатности врачей скорой помощи произошел в Тверской области. В августе этого года жительница деревни Черногубово под Тверью Ирина Колесова почувствовала сильную боль в затылке, слабость и дрожь в теле. Женщина позвонила в «скорую», но там ее недомогание объяснили резкой переменой погоды — накануне в регионе прошли сильные грозы. Диспетчер по телефону посоветовал женщине выпить две таблетки валерьянки и таблетку анальгина. По словам ее мужа, дальше последовала фраза: «Из-за такой ерунды мы к вам не поедем».

Спустя два дня Колесова снова вызвала «скорую» и настояла на том, чтобы врачи посетили ее. Фельдшеры измерили давление, сняли кардиограмму, сделали инъекцию магнезии и порекомендовали на следующий день обратиться к терапевту. Однако утром Колесова почувствовала себя еще хуже, и ее муж снова вызвал врачей. На этот раз диспетчер не отправил бригаду, а перенаправил вызов врачу общей практики в ЦРБ.

Александр Колесов в течение нескольких часов звонил то в скорую помощь, то в ЦРБ, чтобы выяснить, кто же все-таки поедет к его жене.

В результате «скорая» не приезжала более трех часов, и Колесов повез супругу в областную клиническую больницу на собственном автомобиле. Там врачи поставили женщине диагноз «инсульт».

После случившегося муж Ирины опубликовал в федеральном СМИ письмо, в котором подробно описал ситуацию. По этим сообщениям была проведена проверка, а затем возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Сами фельдшеры «неотложки» обращают внимание на трудности в их работе, из-за которых они не могут эффективно помочь пациентам. Так, в конце прошлого года председатель независимого профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков заявил, что на сегодняшний день скорая помощь как экстренная служба в России «практически умерла». По его словам, это происходит из-за того, что около 90% вызовов «скорой» необоснованны.

Населению дано право вызывать ее, когда хочет. Это активно поощряется СМИ, чиновниками, страховыми компаниями. Люди привыкли вызывать «скорую», когда у них чешется пятка, поднимается температура до 37,3 или показалось, что давление не в порядке, фельдшеров вызывают поговорить с бабушкой ночью или для того, чтобы поднять пьяного из лужи. Остальным 10% «скорая» действительно нужна, но они могут ее не дождаться. Дмитрий Беляков председатель независимого профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.ру»

Кроме того, он обратил внимание на увеличение количества нападений на работников «скорой» во время их дежурств. По мнению Белякова, в России необходимо ввести уголовную ответственность за нападение на работников экстренной медицинской службы. Наказание за подобное правонарушение должно составить до 5 лет тюрьмы, считает он.

В СМИ каждую неделю появляются сообщения о том, что на врачей скорой помощи нападают пациенты. Так, 26 ноября стало известно, что в Екатеринбурге возбудили уголовное дело против мужчины, который напал на врача скорой помощи, приехавшего по вызову к его беременной супруге.

Пьяный мужчина остался недоволен тем, как вызванная им бригада осмотрела его жену, после чего избил фельдшера.

19 ноября на юге Москвы 28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на свою 69-летнюю мать, инвалида I группы, и избил ее. На место вызвали наряд скорой помощи, однако мужчина в неадекватном состоянии стал бросаться на фельдшеров. Они смогли помочь избитой пенсонерке только после того, как в квартиру пришли полицейские, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По инциденту была назначена проверка.

Новость Половину машин скорой помощи в России нужно списать

При этом в России нет открытой официальной статистики по случаям нападений на медработников.

Как сообщает Минздрав, за последние шесть лет произошло 1226 случаев травматизма при нападении на врачей (не только работников скорой помощи). Сами медики считают, что эти цифры сильно занижены. Профсоюз работников здравоохранения России проводил последнее подобное исследование в 2012—2014 годах в 63 регионах страны, в ходе которого выяснилось, что за два года травмы тяжелой степени от нападений получили 630 медицинских работников. Причем больше половины из них — сотрудники «скорой помощи».

В эту статистику не включены мелкие побои и оскорбления врачей.