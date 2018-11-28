Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей до 30 лет

Источник: AP 2018

Его возглавила младшая сестра американской участницы реалити-шоу Ким Кардашьян — 21-летняя Кайли Дженнер, самая молодая участница рейтинга. За последний год она заработала $166,5 млн благодаря выпуску собственной линии косметики Kylie Cosmetics, подсчитал журнал. В прошлом году Дженнер занимала десятую строчку в списке, ее доход был в четыре раза меньше — $41 млн.

Читайте также Как сестры Кардашьян зарабатывают на себе

На второй строчке рейтинга оказался британский 27-летний музыкант Эд Ширан. Большую часть своего дохода в $110 млн он заработал благодаря всемирному турне, отмечает Forbes. Следом в списке — 26-летний футболист Неймар. Бразильский спортсмен подписал контракт с клубом «Пари Сен-Жермен», что помогло ему заработать $90 млн по подсчетам Forbes. Ни Ширан, ни Неймар не попали в список самых высокооплачиваемых знаменитостей до 30 лет в прошлом году.

В этот списке Forbes вошло лишь две женщины. Помимо Дженнер, это 28-летняя американская певица Тейлор Свифт. Она занимает четвертую строчку в рейтинге с доходом в $80 млн.

На пятой строчке рейтинга оказался прошлогодний лидер. Это 28-летний канадский музыкант Эйбел Тесфайе, который более известен под псевдонимом The Weeknd. Forbes оценил его доход в $57, а годом ранее — в $92 млн.

В этот рейтинг Forbes также вошли 29-летний американский баскетболист Джеймс Харден ($46,4), 28-летний американский диджей Эндрю Таггарт ($45,5), 28-летний мексиканский боксер Сауль Альварес ($44,5), 27-летний американский футболист Дерек Карр ($42,1) и 25-летний американский гольфист Джордан Спит ($41,2).