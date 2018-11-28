Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей до 30 лет
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, которым еще не исполнилось 30 лет.
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, которым еще не исполнилось 30 лет.
Его возглавила младшая сестра американской участницы
На второй строчке рейтинга оказался британский 27-летний музыкант Эд Ширан. Большую часть своего дохода в $110 млн он заработал благодаря всемирному турне, отмечает Forbes. Следом в списке — 26-летний футболист Неймар. Бразильский спортсмен подписал контракт с клубом «Пари Сен-Жермен», что помогло ему заработать $90 млн по подсчетам Forbes. Ни Ширан, ни Неймар не попали в список самых высокооплачиваемых знаменитостей до 30 лет в прошлом году.
В этот списке Forbes вошло лишь две женщины. Помимо Дженнер, это 28-летняя американская певица Тейлор Свифт. Она занимает четвертую строчку в рейтинге с доходом в $80 млн.
На пятой строчке рейтинга оказался прошлогодний лидер. Это 28-летний канадский музыкант Эйбел Тесфайе, который более известен под псевдонимом The Weeknd. Forbes оценил его доход в $57, а годом ранее — в $92 млн.
В этот рейтинг Forbes также вошли 29-летний американский баскетболист Джеймс Харден ($46,4), 28-летний американский диджей Эндрю Таггарт ($45,5), 28-летний мексиканский боксер Сауль Альварес ($44,5), 27-летний американский футболист Дерек Карр ($42,1) и 25-летний американский гольфист Джордан Спит ($41,2).
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