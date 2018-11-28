Главный редактор «Дождя» принесла извинения Сергею Брилеву

Источник: РИА "Новости"

Главный редактор телеканала «Дождь» Александра Перепелова извинилась перед телеведущим «Россия 1» Сергеем Брилевым за выход в эфир сюжета о поездке стрингера Полины Чиркаевой к его лондонскому дому. Обращение опубликовано на личной странице главреда в Facebook Перепеловой.

Мы хотим извиниться перед Сергеем Брилевым и перед нашими зрителями. Конечно, мы не должны были давать в эфир рассказ Чиркаевой, которая фактически обвинила его в преступлении, без каких-либо подтверждений. Александра Перепелова главный редактор телеканала «Дождь»

По ее словам, с Полиной Чиркаевой телеканал работал только однажды. «Ее нам посоветовала журналистка из Лондона, с которой мы много раз сотрудничали», — пишет Перепелова и добавляет, что за несколько часов до выхода в эфир передачи «Бремя новостей» стрингер написала продюсеру программы, что не пришлет видео. Свой поступок она объяснила якобы поступившим от семьи Брилевых более выгодным предложением (скриншоты переписки вы можете увидеть в сюжете телеканала).

Авторы программы попытались проверить ее слова, однако не смогли дозвониться до Сергея Брилева. «Конечно же, сомнения в достоверности рассказа Чиркаевой у них [ведущих передачи «Бремя новостей"] были. Хотя она прислала часть обещанного материала — видео с соседом Брилева, который подтвердил, что ведущий живет в том же доме», — сообщает Перепелова.