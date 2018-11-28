Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Германии оценили военное положение Киева
Оружие будущего принято на вооружение армии России (фото)
Московская клиника предлагала женское обрезание несовершеннолетним
"Недолго и несчастливо": как супруг стал мучителем и палачом
В Ростове коммунальщики покрасили снег вместе с детской площадкой
Пролетарская деньгаКак родился советский червонец
Нюша показала фото в бикини, сделанное накануне родов
В Москве нашли 6-летнего мальчика, который провел ночь на остановке
Сергей Безруков представил фильм своей жены
От Орейро до Ролле: что стало с актрисами любимых мыльных опер
Раскрыта пикантная причина развода Краско с юной женой
Оперный певец порвал рот на концерте - фото
Привычную для россиян традицию иностранцы считают дикостью
В России хотят изменить правила оплаты отопления
Сплю с 30 мужчинами: как мигрантка работает в элитном борделе
Никаких оправданий: реакция НАТО на бой в море
10 огромных немецких догов. Правда огромных
Ученые раскрыли секрет шершавого языка кошек
Фоторепортажи
20Кто убил Кеннеди
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
11:19 (мск), источник: Daily Storm

Главный редактор «Дождя» принесла извинения Сергею Брилеву

Александра Перепелова заявила, что телеканал не должен был давать в эфир рассказ своего стрингера без каких-либо подтверждений.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Главный редактор телеканала «Дождь» Александра Перепелова извинилась перед телеведущим «Россия 1» Сергеем Брилевым за выход в эфир сюжета о поездке стрингера Полины Чиркаевой к его лондонскому дому. Обращение опубликовано на личной странице главреда в Facebook Перепеловой.

Мы хотим извиниться перед Сергеем Брилевым и перед нашими зрителями. Конечно, мы не должны были давать в эфир рассказ Чиркаевой, которая фактически обвинила его в преступлении, без каких-либо подтверждений.
Александра Перепелова
главный редактор телеканала «Дождь»
Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
Dolce & Gabbana оказалась в центре расистского скандала

По ее словам, с Полиной Чиркаевой телеканал работал только однажды. «Ее нам посоветовала журналистка из Лондона, с которой мы много раз сотрудничали», — пишет Перепелова и добавляет, что за несколько часов до выхода в эфир передачи «Бремя новостей» стрингер написала продюсеру программы, что не пришлет видео. Свой поступок она объяснила якобы поступившим от семьи Брилевых более выгодным предложением (скриншоты переписки вы можете увидеть в сюжете телеканала).

Авторы программы попытались проверить ее слова, однако не смогли дозвониться до Сергея Брилева. «Конечно же, сомнения в достоверности рассказа Чиркаевой у них [ведущих передачи «Бремя новостей"] были. Хотя она прислала часть обещанного материала — видео с соседом Брилева, который подтвердил, что ведущий живет в том же доме», — сообщает Перепелова.

После этого Чиркаева перестала отвечать на сообщения ведущих телеканала. С редакцией она связалась только на следующий день и призналась, что соврала — «хотела, чтобы вся эта история поскорее закончилась», добавляет главред «Дождя».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Наука на благо человечества: как Менделеев, Маск и Касперский объединяют США, Британию и Россию
Кашин опубликовал видео допроса обвиняемого в нападении на него
Франция и Германия отказались наказывать Россию санкциями
«Практически умерла»: почему россияне не верят в «скорую помощь»
Почему Трамп может отменить встречу с Путиным на G20
Неожиданная связь. В родство каких животных трудно поверить
Возможный соперник Хабиба посмеялся над ударами россиянина
Метеорологи пообещали феномен Эль-Ниньо этой зимой
Американский самолет провел разведку у Керченского пролива
Спорт
ЦСКА вылетел из ЛЧ и осложнил задачу выхода в плей-офф ЛЕ Матч против «Виктории» стал третьим для ЦСКА на стадионе «Лужники» и собрал 52 893 зрителя
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
Новый Porsche 911: фото, видео (и мы знаем цены в России) В Лос-Анджелесе представили восьмое поколение легендарного спорткара
Кино
33-летний Роман Курцын поправился на 20 кг ради роли Актер пожертвовал идеальным прессом, чтобы сыграть незадачливого офисного сотрудника в комедии «Все или ничего»
Недвижимость
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Названы лучшие места России для переезда
Почему москвичи ненавидят жить в центре
Где хранить то, что нужно скрыть
Дети
42-летняя Анастасия Волочкова готовится стать матерью Балерина серьезно задумалась о ребенке, когда в ее жизни появился новый возлюбленный
Леди
В чем встречать Новый 2019 год всем знакам зодиака Основное направление для поиска наряда на Новый год 2019 мы тебе уже дали, теперь давай поговорим более конкретно – звезды дают рекомендации каждому знаку зодиака!
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь