Кита, притворяющегося бассейном, сняли на видео
Это новый трюк для добывания пищи, которому горбачи учатся друг у друга.
Это новый трюк для добывания пищи, которому горбачи учатся друг у друга.
У горбатого кита один из самых больших ртов на планете и соответствующий аппетит. Млекопитающее размером с автобус может съедать до 2500 килограммов рыбы в день.
Известно, что у горбатых китов в запасе имеется несколько трюков, помогающих добывать пищу. Например, они пускают пузыри вокруг сельди, чтобы заставить рыбу тесно сгруппироваться, после чего косяк можно будет проглотить целиком.
Теперь биологи узнали о новом трюке в репертуаре горбачей и даже представили видеодоказательство.
Когда морские птицы, такие как конюги или кайры, ныряют в море, чтобы поймать сельдь, киты широко открывают свою пасть прямо у поверхности воды. Рты горбачей становятся похожи на небольшие бассейны. Рыба ошибочно принимает их за убежища, в которых можно укрыться от птиц, и сама плывет в ловушку. Иногда кит подгоняет рыбу в нужном направлении грудными плавниками.
Видео с подобным трюком было снято у
Способность развивать стратегии поведения помогут китам адаптироваться к будущим изменениям климата и труднодоступности пищи, надеются морские биологи.
Читайте также: