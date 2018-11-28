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10:51 (мск), источник: Mail Новости

Кита, притворяющегося бассейном, сняли на видео

Это новый трюк для добывания пищи, которому горбачи учатся друг у друга.

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У горбатого кита один из самых больших ртов на планете и соответствующий аппетит. Млекопитающее размером с автобус может съедать до 2500 килограммов рыбы в день.

Новое исследование показывает, как горбачам удается заманить себе в пасть такое огромное количество рыбы.

Известно, что у горбатых китов в запасе имеется несколько трюков, помогающих добывать пищу. Например, они пускают пузыри вокруг сельди, чтобы заставить рыбу тесно сгруппироваться, после чего косяк можно будет проглотить целиком.

Теперь биологи узнали о новом трюке в репертуаре горбачей и даже представили видеодоказательство.

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Когда морские птицы, такие как конюги или кайры, ныряют в море, чтобы поймать сельдь, киты широко открывают свою пасть прямо у поверхности воды. Рты горбачей становятся похожи на небольшие бассейны. Рыба ошибочно принимает их за убежища, в которых можно укрыться от птиц, и сама плывет в ловушку. Иногда кит подгоняет рыбу в нужном направлении грудными плавниками.

Видео с подобным трюком было снято у северо-восточного побережья острова Ванкувер в Канаде. Но впервые такое поведение наблюдали еще в 2011 году. С тех пор ученые пришли к выводу, что трюку с «бассейном» киты учатся друг у друга, а такое поведение можно рассматривать как форму культуры у морских млекопитающих.

Способность развивать стратегии поведения помогут китам адаптироваться к будущим изменениям климата и труднодоступности пищи, надеются морские биологи.

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