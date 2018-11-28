Ученые подсчитали число россиян, почти неуязвимых для ВИЧ

Источник: Reuters

«Эта мутация возникла около тысячи лет назад среди викингов в Северной Европе. Ее широкое распространение на субконтиненте и отсутствие в Азии и Африке связано с тем, что она снижает вероятность заражения чумой и черной оспой, чьи эпидемии приводили к массовой гибели людей в средние века» — рассказывает Александр Ракитько, автор исследования из Genotek.

За последние несколько лет медики и вирусологи столкнулись с несколькими случаями того, что организм некоторых пациентов подавлял ВИЧ необычно долго или же избавлялся от вируса навсегда или неопределенно долгий срок.

Как правило, во всех этих случаях, кроме так называемого «Берлинского пациента», вирусные частицы по-прежнему оставались в организме больных, но они или были неспособны размножаться, или вели себя достаточно «тихо» на протяжении нескольких лет. К примеру, так называемый «ребенок из Миссисипи» прожил около пяти лет до появления повторных признаков инфекции.

Их необыкновенная стойкость к действию ВИЧ связана с тем, что в геноме человека присутствует небольшой набор генов, работа которых является критически важной для ВИЧ, но не слишком существенной для выживания иммунных клеток.

Мутации в этих генах, к примеру, в участках CXCR4 и CCR5, встречаются в ДНК крайне небольшого числа людей. Это делает их фактически неуязвимыми к действию многих разновидностей ВИЧ, что ученые пытаются «скопировать» в последние годы, удаляя эти гены при помощи генной терапии или меняя их структуру при помощи методов «форсированной эволюции» человека.

Недавно подобные опыты провели ученые из МГУ, используя дефектные зародыши, а китайский молекулярный биолог Хэ Цзянькуй (He Jiankui) на этой неделе заявил о том, что ему удалось провести такую «операцию» на полноценных зародышах и получить первых «трансгенных» детей, неуязвимых для действия вируса.

Ракитько и его коллеги подсчитали число природных носителей этой мутации в России, воспользовавшись базой данных, собранной компанией при изучении ДНК ее клиентов. В общей сложности, ученым удалось изучить геномы свыше трех тысяч россиян из всех регионов страны, самых разных этнических групп и социальных слоев.

Как оказалось, примерно 1,1% россиян обладает двумя копиями «удачных» версий гена CCR5, которые мешают вирусу иммунодефицита проникнуть в человеческие клетки.

Этот показатель в целом совпадает с тем, как часто встречается эта мутация в странах Европы.

Наличие подобной «суперспособности», как подчеркивают ученые, не означает, что их носитель абсолютно неуязвим к действию ВИЧ. Существует сразу несколько примеров того, что носители этой формы гена иногда все же становятся жертвами болезни.