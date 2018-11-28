Ученые подсчитали число россиян, почти неуязвимых для ВИЧ
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Специалисты
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Специалисты
«Эта мутация возникла около тысячи лет назад среди викингов в Северной Европе. Ее широкое распространение на субконтиненте и отсутствие в Азии и Африке связано с тем, что она снижает вероятность заражения чумой и черной оспой, чьи эпидемии приводили к массовой гибели людей в средние века» — рассказывает Александр Ракитько, автор исследования из Genotek.
Как правило, во всех этих случаях, кроме так называемого «Берлинского пациента», вирусные частицы
Их необыкновенная стойкость к действию ВИЧ связана с тем, что в геноме человека присутствует небольшой набор генов, работа которых является критически важной для ВИЧ, но не слишком существенной для выживания иммунных клеток.
Мутации в этих генах, к примеру, в участках CXCR4 и CCR5, встречаются в ДНК крайне небольшого числа людей. Это делает их фактически неуязвимыми к действию многих разновидностей ВИЧ, что ученые пытаются «скопировать» в последние годы, удаляя эти гены при помощи генной терапии или меняя их структуру при помощи методов «форсированной эволюции» человека.
Недавно подобные опыты провели ученые из МГУ, используя дефектные зародыши, а китайский молекулярный биолог Хэ Цзянькуй (He Jiankui) на этой неделе заявил о том, что ему удалось провести такую «операцию» на полноценных зародышах и получить первых «трансгенных» детей, неуязвимых для действия вируса.
Ракитько и его коллеги подсчитали число природных носителей этой мутации в России, воспользовавшись базой данных, собранной компанией при изучении ДНК ее клиентов. В общей сложности, ученым удалось изучить геномы свыше трех тысяч россиян из всех регионов страны, самых разных этнических групп и социальных слоев.
Этот показатель в целом совпадает с тем, как часто встречается эта мутация в странах Европы.
Наличие подобной «суперспособности», как подчеркивают ученые, не означает, что их носитель абсолютно неуязвим к действию ВИЧ. Существует сразу несколько примеров того, что носители этой формы гена иногда все же становятся жертвами болезни.
Это говорит о существовании крайне редких разновидностей вируса, которые используют иные каналы для проникновения в иммунные клетки. Вдобавок, мутантная версия этого гена не защищает людей от других половых болезней. Поэтому обнаружение «правильного» варианта CCR5 в ДНК того или иного человека не должно стать поводом для отказа от профилактики и использования средств защиты.