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13:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Загадочные пещерные рисунки оказались записью о глобальной катастрофе

Ученые Кентского и Эдинбургского университетов (Великобритания) выяснили, что знаменитые загадочные наскальные рисунки в пещере Ласко (Франция), созданные более 17 тысяч лет назад, являлись способом запечатлеть катастрофическое событие. Об этом сообщает издание Science Alert.

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Источник: Reuters

Исследователи проанализировали древние рисунки, изображающие животных, по всему миру, включая те, что были обнаружены при мегалитическом сооружении Гебекли-Тепе и в руинах поселения Чатал-Хююк (Турция), а также в пещерах на территории коммуны Монтиньяк (юго-запад Франции).

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По мнению ученых, наскальные рисунки скорпионов, быков и львов на самом деле являются созвездиями и использовались для записи важных событий.

Одна из сцен в пещере Ласко, находящаяся в зоне «шахты», представляют собой изображение падающей человеческой фигуры, вероятно, охотника, который смертельно ранил бизона. Под охотником находится птица, похожая на утку, а рядом находящаяся фигура носорога, направленная головой влево, словно животное убегает прочь. На другом участке стены изображена конская голова.

Ученые считают, что раненный бизон представляет собой созвездие Козерога в день летнего солнцестояния, а утка — созвездие Весов во время весеннего равноденствия. Другие животные могут быть отождествлены с Львом и Тельцом. Расположение фигур указывает примерно на 15150 год до нашей эры. Примерно в это же время происходило глобальное изменение климата, которое могло быть вызвано столкновением кометы с Землей.

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