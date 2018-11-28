Загадочные пещерные рисунки оказались записью о глобальной катастрофе

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Исследователи проанализировали древние рисунки, изображающие животных, по всему миру, включая те, что были обнаружены при мегалитическом сооружении Гебекли-Тепе и в руинах поселения Чатал-Хююк (Турция), а также в пещерах на территории коммуны Монтиньяк (юго-запад Франции).

Новость Ученые нашли в Красноярском крае наскальные изображения мифических монстров

По мнению ученых, наскальные рисунки скорпионов, быков и львов на самом деле являются созвездиями и использовались для записи важных событий.

Одна из сцен в пещере Ласко, находящаяся в зоне «шахты», представляют собой изображение падающей человеческой фигуры, вероятно, охотника, который смертельно ранил бизона. Под охотником находится птица, похожая на утку, а рядом находящаяся фигура носорога, направленная головой влево, словно животное убегает прочь. На другом участке стены изображена конская голова.