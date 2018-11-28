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14:36 (мск), источник: ТАСС

В Омской области появится аэропорт имени Егора Летова

Решение увековечить имя музыканта принял владелец частного аэропорта Поповка, расположенного в 15 км от Омска.

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Источник: РИА "Новости"

ОМСК, дата. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Частный аэропорт Поповка в 15 км от Омска будет назван именем поэта и музыканта группы «Гражданская оборона» Егора Летова, которое не прошло в финальный этап проекта «Великие имена России». Как рассказал ТАСС владелец аэропорта Александр Анисимов, тем самым он намерен увековечить имя основоположника русского панк-рока и поддержать всех жителей региона, которые голосовали за музыканта.

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«Как бы кто не относился к Егору Летову — это музыкальная легенда, и его невозможно вычеркнуть из нашей летописи. Достаточно много людей голосовали за его имя, и в их поддержку мы решили назвать наш аэропорт именем Летова. <…> Мы просто хотим увековечить его имя», — сказал Анисимов, добавив, что церемония переименования пройдет в аэропорту 30 ноября — в день окончания голосования в конкурсе «Великие имена России».

Владелец аэропорта отметил, что готовит документы в Росавиацию, чтобы посадочная площадка официально называлась именем Летова. «Как это будет оформлено, пока непонятно. Наверное, это первый такой прецедент. Но я рассчитываю, что коль центральные аэропорты разрешили переименовать, то и к нам это можно применить», — считает Анисимов.

Он добавил, что на территории аэропорта обязательно будет установлен монумент музыканту. «Что именно, пока мы не решили. Хотим поговорить с супругой Летова, его братом — может у них будут какие-то пожелания. Если получится, может создадим небольшой музей непосредственно на территории аэродрома», — сказал владелец посадочной площадки.

Основатель группы «Гражданская оборона», основоположник русского панк-рока Егор Летов за более чем 20-летнюю музыкальную карьеру в составе группы и смежных проектов выпустил около 30 альбомов, последний был издан в 2007 году. Музыкант скончался 19 февраля 2008 года в Омске. Его имя было одним из популярных вариантов названия для аэропорта в Омске, за который голосовали жители этого города, однако в финал данный вариант не прошел.

Проект «Великие имена России» был запущен в октябре 2018 года. В его рамках жители РФ сами определяют, чьими именами дополнить названия 47 аэропортов страны. Приоритет — историческая связь претендентов с конкретной территорией. По данным сайта проекта «Великие имена России», в финал голосования в Омске вошли Герой Советского Союза Дмитрий Карбышев, авиаконструктор Андрей Туполев и актер Михаил Ульянов.

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