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13:41 (мск), источник: Mail Новости

Работник лаборатории показал, как выглядит пчела под электронным микроскопом

Подробную фотосессию он опубликовал в соцсетях.

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Пользователь Сети под ником Alluminat опубликовал интересную серию снимков пчелы. Мертвое насекомое, судя по описанию, он нашел убирая в лаборатории, где работает.

Сначала он хотел просто выкинуть ее в мусор, но затем ему в голову пришла более интересная идея и, «воспользовавшись» служебным положением, он решил исследовать пчелу под электронным микроскопом.

Изображение он сначала увеличил в 35 раз, а затем приблизил более, чем в сто. В итоге пчелу можно рассмотреть во всех подробностях и мельчайших деталях.

Под каждым снимком пользователь также оставил описание того, что на нем изображено: будь то жало, глаза или мохнатые крылья насекомого.

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