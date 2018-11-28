Американская компания подарила сотрудникам на Рождество пистолеты

Американская компания BenShot, которая производит стеклянную посуду, декорированную пулями, решила преподнести сотрудникам на Рождество по пистолету.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/5c50b368-cd64-4c60-a34a-567ac36d3c88" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1256829" target="_blank">Компания дарит сотрудникам по пистолету на Рождество</a> Во время загрузки произошла ошибка.

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Бен Вольфрам, совладелец компании в городе Хортонвиль, объяснил, что считает такие подарки мерой по повышению личной безопасности и сплочению команды.

Свой бизнес Вольфрам начал в гараже в 2015 году. Компания быстро достигла успеха, теперь у Бена работают 16 сотрудников. Многие из них никогда раньше не стреляли.

Однако не все работники BenShot обрадовались подарку. Двое из сотрудников отказались от оружия по идеологическим причинам. Им компания преподнесла подарочные сертификаты.

Дебаты о праве на огнестрельное оружие вспыхнули в США с новой силой после стрельбы в синагоге Питтсбурга 27 октября. Жертвами кровопролития стали 11 человек, еще шестеро получили ранения. Стрелявший был вооружён винтовкой, при нём были найдены три пистолета.

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