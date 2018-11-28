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13:45 (мск), источник: Mail Новости

Американская компания подарила сотрудникам на Рождество пистолеты

Подарку обрадовались не все.

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Американская компания BenShot, которая производит стеклянную посуду, декорированную пулями, решила преподнести сотрудникам на Рождество по пистолету.

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Бен Вольфрам, совладелец компании в городе Хортонвиль, объяснил, что считает такие подарки мерой по повышению личной безопасности и сплочению команды.

Свой бизнес Вольфрам начал в гараже в 2015 году. Компания быстро достигла успеха, теперь у Бена работают 16 сотрудников. Многие из них никогда раньше не стреляли.

Однако не все работники BenShot обрадовались подарку. Двое из сотрудников отказались от оружия по идеологическим причинам. Им компания преподнесла подарочные сертификаты.

Дебаты о праве на огнестрельное оружие вспыхнули в США с новой силой после стрельбы в синагоге Питтсбурга 27 октября. Жертвами кровопролития стали 11 человек, еще шестеро получили ранения. Стрелявший был вооружён винтовкой, при нём были найдены три пистолета.

Справка
Контроль за оружием и оружейное лобби в США

От огнестрела погибает больше американцев, чем от войн, СПИДа и террористов. Почему Вашингтон не может изменить эту ситуацию?

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