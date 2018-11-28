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14:24 (мск), источник: BBC News Русская служба

Китайский ученый Хэ Цзянькуй защитил эксперимент с генной модификацией детей

Хэ Цзянькуй получил скандальную славу после того, как заявил, что ему удалось отредактировать геном младенцев и добиться рождения первых в мире генетически модифицированных детей.

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Источник: AFP 2018

Теперь ученый выступает в защиту своего исследования.

Выступая на саммите по генетике в Гонконге, Хэ Цзянькуй сказал, что гордится своей работой. По его словам, сейчас существует вероятность сохранения еще одной беременности с генетически модифицированным эмбрионом.

Заявления китайского ученого о его достижениях не имеют независимых подтверждений. Но многие ученые осудили Хэ Цзянькуя, кто-то даже назвал идею чудовищной.

Во многих странах мира такие исследования запрещены.

В Южном университете науки и технологии в Шэньчжэне сообщили, что не знали об опытах своего сотрудника, и сейчас намерены начать расследование.
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Ранее на этой неделе профессор Цзянькуй заявил, что изменил ДНК эмбрионов (девочек-близнецов), чтобы они не заразились ВИЧ.

Он утверждает, что ему удалось уничтожить ген CCR5 и там самым сделать иммунитет девочек устойчивым к ВИЧ.

Сотни китайских ученых подписали открытое письмо в соцсетях, в котором осудили подобные эксперименты.

«Если это правда, то она чудовищна. Сам процесс изменения гена пока является экспериментальным, он по-прежнему связан с незапланированными мутациями, способными рано или поздно вызвать генетические проблемы, включая развитие рака», — сказал в интервью Би-би-си профессор Джулиан Савулеску, эксперт по этике из Оксфордского университета.

«Нормальные и здоровые»

Выступая на саммите по редактированию генома человека в Университете Гонконга, профессор Цзянькуй рассказал, что девочки-близнецы, известные как «Лулу» и «Нана», родились нормальными и здоровыми. Ученый уточнил, что он и его коллеги планируют наблюдать за близнецами в течение следующих 18 лет.

Хэ Цзянькуй рассказал, что на участие в эксперименте по модификации генома эмбрионов подписались 8 пар, состоящих из ВИЧ-положительных отцов и ВИЧ-отрицательных матерей, одна пара позже выбыла.

Он добавил, что первоначально финансировал эксперимент сам.

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Технология генетического редактирования CRISPR была открыта в 2012 году. Ее суть — в использовании «молекулярных ножниц» для изменения нити ДНК, из которой ненужные участки либо удаляются, либо заменяются другими. Именно эту технологию использовал китайский ученый.

Редактирование генов теоретически может помочь избежать наследственных заболеваний с помощью удаления или изменения генов в ДНК эмбрионов.

Противники подобных экспериментов считают, что изменение генома может нанести вред следующим поколениям.

Во многих странах, включая Великобританию, генетические манипуляции с эмбрионами законодательно запрещены.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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