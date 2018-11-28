Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин сделал важное после вопроса о его уходе с поста
35 невероятных снимков Земли, которые вы точно не видели
Унаследовавшая смертельную болезнь женщина хочет засудить врачей
Зарубежный фильм, возмутивший зрителей: массово выходили из зала
Как выглядит одна из главных здравниц после долгих лет разрухи
Пролетарская деньгаКак родился советский червонец
В Турции прокомментировали инцидент в Керченском проливе
Украина показала, что РФ хозяйка на Азове: эксперт
Британец публично рассказал об интимной операции
Ученые нашли способ снизить давление без лекарств
Корабли РФ протаранили вторгшиеся через границу корабли ВМС
“Наша армия не выстоит”: На Украине о войне с РФ
Песков отреагировал на слова Михалкова о Путине
Путин подписал закон о введении нового налога
Сплю с 30 мужчинами: как мигрантка работает в элитном борделе
Никаких оправданий: реакция НАТО на бой в море
10 огромных немецких догов. Правда огромных
Ученые раскрыли секрет шершавого языка кошек
Фоторепортажи
22Северокорейская угроза
8Самые смешные фотографии дикой природы
16:15 (мск), источник: Интерфакс

Хинштейн потребовал от Жириновского 10 млн руб. из-за ссоры в эфире у Соловьева

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU — Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в столичный суд с иском о защите чести и достоинства к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, в котором просит обязать политика опровергнуть сведения, распространенные им в эфире телеканала «Россия-1».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Наше исковое заявление зарегистрировано Тверским районным судом Москвы. Мы просим суд признать высказывания Жириновского ложными и взыскать с него компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей», — сообщил «Интерфаксу» в среду адвокат Хинштейна Шота Горгадзе.

Адвокат пояснил, что речь идет о сентябрьском эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», в которой его доверитель, по его мнению, подвергся оскорблениям со стороны Жириновского.

Ранее Хинштейн обратился с жалобой на Жириновского в думскую комиссию Госдумы по депутатской этике. В ответе комиссия указала на «недопустимость совершения депутатами Государственной Думы действий, нарушающих правила депутатской этики — употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям».

При этом комиссия сочла неправомочным давать какую-либо оценку наличию в словах Жириновского высказываний, направленных на разжигание межнациональной розни, отметив, что данный вопрос относится к компетенции правоохранительных органов.

«В этой связи мы рассматриваем также возможность обращения в правоохранительные органы на предмет наличия экстремизма в словах Жириновского», — заявил адвокат.

Читайте также:

Путин назвал провокацией инцидент в Керченском проливе
Ученые: на Земле образуется новый суперконтинент
В Новой Зеландии на побережье нашли скелет жуткого существа
Пользователь Сети заметил на семейном фото неожиданного «гостя»
Звонок Трампа обвалил цены на нефть
Банки разъяснили, почему блокируют переводы с карты на карту
Бык-гигант стал героем соцсетей (фото)
Спорт
Мало опыта: почему ЦСКА вылетел из Лиги чемпионов Московский ЦСКА потерпел поражение от чешской "Виктории" из Пльзени на своем поле (1:2), потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ и может не попасть даже в весенние стадии ЛЕ
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
Новый Porsche 911: фото, видео (и мы знаем цены в России) В Лос-Анджелесе представили восьмое поколение легендарного спорткара
Кино
33-летний Роман Курцын поправился на 20 кг ради роли Актер пожертвовал идеальным прессом, чтобы сыграть незадачливого офисного сотрудника в комедии «Все или ничего»
Недвижимость
Почему москвичи ненавидят жить в центре
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Названы лучшие места России для переезда
Где хранить то, что нужно скрыть
Дети
Возлюбленная 73-летнего Петросяна обустроила детскую В сети появилось первое фото комнаты в новой квартире 29-летней Брухуновой
Леди
В чем встречать Новый 2019 год всем знакам зодиака Основное направление для поиска наряда на Новый год 2019 мы тебе уже дали, теперь давай поговорим более конкретно – звезды дают рекомендации каждому знаку зодиака!
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь