Хинштейн потребовал от Жириновского 10 млн руб. из-за ссоры в эфире у Соловьева

Источник: РИА "Новости"

«Наше исковое заявление зарегистрировано Тверским районным судом Москвы. Мы просим суд признать высказывания Жириновского ложными и взыскать с него компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей», — сообщил «Интерфаксу» в среду адвокат Хинштейна Шота Горгадзе.

Адвокат пояснил, что речь идет о сентябрьском эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», в которой его доверитель, по его мнению, подвергся оскорблениям со стороны Жириновского.

Ранее Хинштейн обратился с жалобой на Жириновского в думскую комиссию Госдумы по депутатской этике. В ответе комиссия указала на «недопустимость совершения депутатами Государственной Думы действий, нарушающих правила депутатской этики — употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям».

При этом комиссия сочла неправомочным давать какую-либо оценку наличию в словах Жириновского высказываний, направленных на разжигание межнациональной розни, отметив, что данный вопрос относится к компетенции правоохранительных органов.

«В этой связи мы рассматриваем также возможность обращения в правоохранительные органы на предмет наличия экстремизма в словах Жириновского», — заявил адвокат.