На побережье Новой Зеландии выбросило скелет жуткого морского существа

Жительница новозеландского города Крайстчерч Ханна Мэри, гуляя по местному пляжу вместе со своей мамой, сделала неожиданную находку. Среди морского мусора и водорослей она нашла скелет загадочного существа.

По словам девушки, своим непонятным строением он напоминал инопланетянина или какого-то морского монстра. Ханна даже разглядела клыки на его крыльях.

Фотографии неопознанного монстра девушка опубликовала на Facebook и спросила у пользователей, не знают ли они, кем является странное животное. За прошедшие несколько дней на находку обратили внимание журналисты и ученые.

Специалист Национального института исследований воды и атмосферы Малкольм Фрэнсис, который увидел снимки, отметил, что морское «чудовище» — всего лишь скат Dipturus nasutus.

Большую часть своей жизни он проводит на дне, обладает плоским скелетом, а выступы, похожие на ноги, использует для спаривания.