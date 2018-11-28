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16:06 (мск), источник: Mail Новости

На побережье Новой Зеландии выбросило скелет жуткого морского существа

Выглядит оно действительно пугающе.

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Жительница новозеландского города Крайстчерч Ханна Мэри, гуляя по местному пляжу вместе со своей мамой, сделала неожиданную находку. Среди морского мусора и водорослей она нашла скелет загадочного существа.

По словам девушки, своим непонятным строением он напоминал инопланетянина или какого-то морского монстра. Ханна даже разглядела клыки на его крыльях.

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Фотографии неопознанного монстра девушка опубликовала на Facebook и спросила у пользователей, не знают ли они, кем является странное животное. За прошедшие несколько дней на находку обратили внимание журналисты и ученые.

Специалист Национального института исследований воды и атмосферы Малкольм Фрэнсис, который увидел снимки, отметил, что морское «чудовище» — всего лишь скат Dipturus nasutus.

Большую часть своей жизни он проводит на дне, обладает плоским скелетом, а выступы, похожие на ноги, использует для спаривания.

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