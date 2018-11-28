На побережье Новой Зеландии выбросило скелет жуткого морского существа
Выглядит оно действительно пугающе.
Выглядит оно действительно пугающе.
Жительница новозеландского города Крайстчерч Ханна Мэри, гуляя по местному пляжу вместе со своей мамой, сделала неожиданную находку. Среди морского мусора и водорослей она нашла скелет загадочного существа.
По словам девушки, своим непонятным строением он напоминал инопланетянина или
Фотографии неопознанного монстра девушка опубликовала на Facebook и спросила у пользователей, не знают ли они, кем является странное животное. За прошедшие несколько дней на находку обратили внимание журналисты и ученые.
Большую часть своей жизни он проводит на дне, обладает плоским скелетом, а выступы, похожие на ноги, использует для спаривания.
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