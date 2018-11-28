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17:25 (мск), источник: N + 1

Энтомологи впервые нашли пчелу с двумя отцами и без матери

Энтомологи описали 10 пчел из одной колонии, у которых оказалось по два или три отца и одна мать, рассказывается в Biology Letters. Еще у одной особи из той же колонии матери не оказалось вовсе, только двое отцов.

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Источник: Myriams-Fotos/CC0

По словам авторов, это первый известный случай, когда перепончатокрылое насекомое получилось в результате слияния отцовских геномов.

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У многих социальных насекомых матка до основания колонии спаривается с несколькими самцами и запасает сперму на всю оставшуюся жизнь. У медоносных пчел королева спаривается как минимум с 10 самцами, а после основания колонии она постоянно откладывает яйца, часть из которых остается неоплодотворенными. Из них вылупляются самцы-трутни, а из оплодотворенных яиц — рабочие пчелы. Но у насекомых может развиться гинандроморфизм — аномалия, при которой в организме одной особи присутствуют генотип и внешние признаки мужского и женского пола. У пчел гинандроморфизм развивается в результате соединения оплодотворенной яйцеклетки и спермы еще от одного самца.

Энтомологи из Сиднейского университета под руководством Бенджамина Олдройда (Benjamin Oldroyd) обнаружили в одной из колоний итальянских пчел (Apis mellifera ligustica) 11 особей с вероятным гинандроморфизмом. Матерью этих пчел была матка, которая спаривалась с самцами и основала колонию естественным путем. Исследователи изучили внешние признаки гинандроморфных пчел и их генотип.

В результате выяснилось, что у 10 из 11 пчел действительно сочетались женские и мужские внешние признаки и генотип. Часть из них отличалась необычной окраской брюшка, у пятерых пчел были половые органы, характерные для рабочих пчел, у троих они оказались аномально развиты, почти как у матки.
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У двух пчел были частично женские, частично мужские репродуктивные органы. Что касается генотипа, то у двух особей было по три отца, у остальных — по два.

Но самый необычный генотип оказался у самки, у которой вообще не было материнского ядерного генома, только два отцовских. Внешне она выглядела, как рабочая пчела, и от остальных ее отличала только необычная окраска брюшка. Но ее генотип, вероятно, получился в результате слияния двух отцовских ядерных геномов, что по словам авторов исследования, является первым известным случаем у перепончатокрылых.

Екатерина Русакова

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